Veletrh Stříbrné vánoční dny v Letňanech: Inspirace pod stromeček, hodování i program pro děti

Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Veletrh STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY je místem, kde se potkávají jedinečná sváteční atmosféra, tisíce tipů na dárky, možnosti kreativní tvorby i program pro celou rodinu. Letos se koná ve dnech 4. až 7. prosince na výstavišti PVA EXPO PRAHA a nabídne dvě haly plné vánoční pohody. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Dotek vánočních svátků již pošestnácté přinese do PVA EXPO PRAHA veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY, na němž své produkty nabídne více než 150 vystavovatelů. „Během této tradiční oblíbené předvánoční akce mohou návštěvníci nakoupit dekorace, vánoční ozdoby, hračky, módu a další originální dárky, ale také pokrmy, nápoje a sváteční lahůdky. Letošní ročník veletrhu přinese také bohatý program pro děti i možnosti kreativní tvorby pod dohledem odborníků během atraktivních workshopů,“ řekla manažerka veletrhu Soňa Scheeová.

Šestnáctý ročník proběhne ve dvou halách letňanského výstaviště. V Hale 3 se se svými expozicemi představí téměř 150 vystavovatelů z řad výrobců, velkoobchodů i drobných řemeslníků z České republiky i zahraničí. Z významných firem nebudou letos chybět například ALBI, ARIATEX, AVON, BDK GLASS, DŘEVOTVAR, HERBANENT, JANSKÉ LÁZNĚ, MANUMI, MIXTEE, NEKUPTO, R.G.I. PLUS, TANATEX, TOMEXPORT, VEBA BROUMOV, VŘÍDLO KARLOVY VARY, WERSO a mnohé další.

Zábava pro kreativce i pro děti

Součástí některých expozic nebude pouze prezentace nových kolekcí zboží, ale také možnost pro návštěvníky zúčastnit se zajímavých workshopů. Například firma MANUMI představí kreativní sady pro firmy i jednotlivce, Střední zahradnická škola naučí zájemce, jak vykouzlit floristické vánoční aranžmá, NADACE ZVONEK vytvoří vánoční věnce. Bude možné naučit se třeba také to, jak vyrobit košíkářské produkty.

Výstavní Hala 8 pak nabídne především dětským návštěvníkům možnost užít si zábavný doprovodný program. Firma PIM24.CZ se postará o nejrůznější atrakce a sportovní zážitky typu trampolíny, vyzkoušení rozličných vozítek či zahradního hřiště. Pro spíše přemýšlivé děti pak bude vhodný program, který na veletrh připravila značka MATHESSO.CZ. Zvolila edukativní formu zábavy a dětem ukáže, jak se pobavit, ale přitom se něčemu naučit netradiční formou hry.

Neodmyslitelnou součástí akce STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY je také příležitost okusit opravdovou sváteční atmosféru. Při té nemůže chybět pořádný strom, bohaté vánoční hody nabízející nejen sváteční dobroty k ochutnání, ale i možnost koupit si delikátní sladkosti a další pochutiny nebo třeba dárkový alkohol. Při poslechu koled si mohou návštěvníci vychutnat přímo ve výstavní hale i skvělou kávu ve vánoční kavárně.

Veletrh zaujme také všechny, kteří chtějí mít vánoční domov vyzdobený podle nejnovějších trendů. Odborníci v PVA EXPO PRAHA na místě poradí, jaké barvy, materiály či dekorace jsou letos v kurzu a jak dosáhnout svátků plných optimismu, udržitelnosti, propojení s přírodou, ale zároveň svátků plných barevných explozí i třpytu.

Podrobné informace o veletrhu najdete na www.vanocnidny.cz.

Zdroj: ABF

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Výzkumníci vyvinuli v Ostravě přístroj pro výzkum nových materiálů pro baterie

VĂ˝zkumnĂ­ci vyvinuli v OstravÄ› pĹ™Ă­stroj pro vĂ˝zkum novĂ˝ch materiĂˇlĹŻ pro baterie

Vědecký tým na VŠB - Technické univerzitě Ostrava vyvinul přístroj, který usnadní hledání a výzkum nových materiálů pro výrobu baterií. Zařízení nazvané EMU už...

26. listopadu 2025  12:29,  aktualizováno  12:29

Soud vrátil případ parkovacího domu v Pardubicích, musí padnout nová obžaloba

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic...

Soud vrátil k došetření případ ovlivnění zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Státní zástupkyně se bude muset vypořádat s jeho připomínkami a obžalobu podat znovu. České televizi to...

26. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, kvůli počasí ale přibylo nehod

ilustrační snímek

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné, většinou ale se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách je na cestách ujetá vrstva sněhu. V...

26. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Zelená brána v Pardubicích se zbavuje lešení, opravy potrvají asi do března

ZelenĂˇ brĂˇna v PardubicĂ­ch se zbavuje leĹˇenĂ­, opravy potrvajĂ­ asi do bĹ™ezna

Zelená brána v Pardubicích se postupně zbavuje lešení. Obnova památkové dominanty města je z většiny dokončená. Zbývá opravit havarijní stav části zdiva, kde...

26. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  12:21

