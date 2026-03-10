Veletrh zdraví 2026: Odborníci v Pragovce otevřou debatu o skutečném zdraví

Veletrh propojuje prevenci, funkční péči a moderní životní styl. „Cítili jsme, že v Česku chybí platforma, kde by se o zdraví mluvilo věcně a na základě reálných zkušeností z ordinací,“ vysvětluje zakladatelka akce Petra Honsová. Cílem je nabídnout srozumitelné odpovědi na komplexní otázky v oblasti celkového zdraví a životního stylu.
Živá diskuze namísto teorie
Hlavním pilířem jsou moderované diskuze předních expertů, kteří denně pracují s pacienty. Programem provede Nikola Kokyová (Miss ČR 2019). Mezi hlavními řečníky budou:
- Pavel Petrák: specialista na výživu a longevity z kliniky WeCare.
- MUDr. Alica Anna Szabó: expertka na funkční diagnostiku a hormony.
- PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.: průkopnice moderní fyzioterapie.
- Mgr. Michaela Mrštíková: psychoterapeutka zaměřená na stres a vyhoření.
- MUDr. Olga De La Noche: psychiatrička propojující duševní zdraví s dlouhověkostí.
Klíčová témata a diagnostika
Panelové diskuze a konzultační zóny se zaměří na oblasti, které zásadně ovlivňují kvalitu života:
- Tělo a bolest: Řešení potíží s pohybovým aparátem.
- Mozek a stres: Vliv přetížení na spánek a paměť.
- Hormony a metabolismus: Rovnováha v každém věku.
- Biohacking: Jak pomocí technologií a dat podpořit výkon a zdravé stárnutí.
Praktické informace:
- Kdy: 16. května 2026, 10:00 – 18:00
- Kde: PRAGOVKA, Kolbenova 923/34 A, Praha 9
- Vstupné: 150 Kč (senioři 50 Kč) v předprodeji na: https://veletrhzdravi.deertone.cz/e/veletrh-zdravi
- Více informací: www.veletrhzdravi.cz