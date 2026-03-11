Veletrhy FOR CARAVAN a FOR BOAT pomůžou s výběrem karavanu i lodě

Haly výstaviště zaplní inspirace pro cestování a všechny typy dovolené. Souběh FOR CARAVAN a FOR BOAT představí na ploše více než 22.000 čtverečních metrů expozice přes sto tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Nabídnou zajímavosti, unikáty i praktické rady z oblasti nezávislého cestování. Nebude chybět bazar karavanů, obytných vozů i lodí, karavanové městečko s rozšířenou kapacitou, které bude k dispozici už od čtvrtka 19. března do skončení akce. Nebude chybět centrum půjčoven, kde si návštěvník zařídí dovolenou.
Letošní ročník nabídne ještě pestřejší a bohatší doprovodný program. V prostorách výstaviště budou vybudovány dvě tematické stage a festivalové KINO FOR CARAVAN, v němž se budou střídat cestovatelské projekce.
V Hale 7 nabídne v rámci ADVENTURE STAGE přednášky, diskuse, prezentace novinek i cestovatelské inspirace. Návštěvníci se mohou těšit například na Antonína Tonyho Růžka a jeho přednášku Obytňákem po Austrálii a Africe (sobota 12:00), na VejnyWood (pán a paní Vejnarovi) – Expediční kamiony (sobota 13:30) nebo na Cabmaniac – Maroko 2026 (sobota 14:30). Na stagi v Hale 2D se zájemci setkají třeba s Pepou Vrtalem a jeho Fotrem na tripu, kdy představí tříměsíční cestu Kanadou (sobota 14:00).
Největší expozici vybuduje Caravan Metropol, která připraví rekordní stánek přes polovinu Haly 4 a spolu s firmami TOP TRADE, Camping City a Blue Rent vytvoří prémiovou sekci. Další významné společnosti se budou prezentovat v Halách 2 a 5, mezi nimi například KaravanTravel se značkami Eura Mobile, Mobilvetta nebo CI a Clever Vans. Hymer v Hale 2 představí CENTRUM Moravia. Resl Group ukáže v Hale 5 široké portfolio značek na ploše přes tisíc čtverečních metrů. K vidění budou i Karavany Humpolec, Caravan Centrum Pardubice, KOV Velim, VW California od vystavovatele AUTOCOLOR a další.
Do světa luxusu návštěvníky v Hale 5 přenese CWN a Morelo nebo Blue Rent s druhou expozicí. Výjimečné exponáty přinese i sekce offroad a adventure. Právě dobrodružné varianty karavaningu a kempování se představí v Halách 3 a 7. Portfolio exponátů nabídne produkty od autostanů a praktických doplňků včetně technologií pro soběstačnost vozidel až po individuální stavby expedičních speciálů, například Vejny Wood nebo XRV Adventrures.
Jak se stát kapitánem
Veletrh FOR BOAT nabídne novinky od více než čtyř desítek vystavovatelů a také exkluzivní soutěž pro návštěvníky. Kdo vyplní anketní lístek a vhodí jej do boxu u partnera soutěže, firmy YachtNet s.r.o. (Hala 1, stánek 1A17), nejpozději do neděle 22. 3. 2026 do 14:00 hodin, vyhraje dárkový certifikát pro získání týdenního kapitánského kurzu na plachetnici v Chorvatsku s možností získat průkaz MDČR s oprávněním C.
Doprovodný program bude probíhat po celou dobu konání veletrhu a přinese také například konferenci o kapitánských průkazech. Dojde i na přednášky Proč nestartuje motor na jachtě a jak problém vyřešit, Dunaj – možnosti plavby po největší evropské řece, Evropa na lodi (Holandsko, Francie, Německo), Co má jachtař vědět o námořním právu, Možnosti plavby v našich vodách, legislativa, zázemí, atraktivní lokality, Jak na prodej nebo koupi jachty z druhé ruky, Kotvy a bezpečné kotvení či Karibik na jachtě a další.
Hala 1 bude plná novinek i populárních modelů lodí, například na stánku f.a.s Yachting, zástupce značky Jeanneau a katamaránů Excess pro český trh, budou letos představeny tři atraktivní modely z řady Merry Fisher – Jeanneau Merry Fisher 795 Série 2, Jeanneau Merry Fisher 695 Série 2 a Jeanneau Merry Fisher 605. Česká loděnice BARKMET na veletrhu představí svou nejnovější loď APEX 620, která rozšiřuje portfolio značky o všestranné plavidlo určené jak pro rekreační plavby, tak pro sportovní. Česká lodní doprava – charter s.r.o. zase uvede loď Regal 26 Express jako stylový a dostupný cruiser pro všechny, kteří chtějí trávit na vodě více času a užívat si ho naplno.
Podrobnosti o veletrzích najdete na www.forcaravan.cz a www.forboat.cz.
Zdroj: ABF
