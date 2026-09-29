Veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2026 v šanghajském Pchu-tungu skončily velkým úspěchem

V šanghajském Pchu-tungu úspěšně skončily 31. ročník Mezinárodního veletrhu nábytku v Číně (Furniture China 2026) a veletrh Maison Shanghai 2026, pořádané organizacemi CNFA a IM Sinoexpo. Konaly se od 7. do 11. září v Šanghajském novém mezinárodním výstavním centru (SNIEC) a v Šanghajském světovém výstavním a kongresovém centru (SWEECC). Na ploše 350 000 metrů čtverečních a v 50 výstavních halách přivítalo více než 3 200 značek a vystavovatelů 180 448 návštěvníků, což představuje meziroční nárůst o 10,3 %, a to ze 184 zemí a regionů.
Rok 2026 v kostce
Počet návštěvníků ze zámoří dosáhl rekordních 37 394, což představuje nárůst o 14,6 %, z toho 22 080 tvořili zahraniční návštěvníci. Asie (kromě Blízkého východu) se na tomto počtu podílela 53,82 %, následovala Evropa s 21,26 %, v čele s Jižní Koreou, Ruskem a Japonskem. Počet domácích návštěvníků dosáhl 143 054, přičemž největší podíl měly Šanghaj, Če-ťiang a Ťiang-su. Odborní nákupčí, designéři a designérské instituce dohromady tvořili více než tři čtvrtiny všech návštěvníků, přičemž 25,43 % hledalo dodavatele a obchodní partnery, 24,79% shromažďovalo informace o trhu, 21,14 % objevovalo nové produkty a trendy a 11,49 % zadávalo objednávky přímo na místě.
Komplexní platforma pro sourcing (vyhledávání a zajišťování zdrojů), design a inovace
Veletrh Furniture China 2026 představil celý hodnotový řetězec nábytkářského odvětví – od mezinárodních značek a originálního designu po čalouněný nábytek, nábytek pro venkovní prostory, kancelářský a komerční nábytek, materiály a inteligentní výrobu – s více než 1 000 globálních značek a dodavatelských továren. V areálu SWEECC rozšířila společnost Maison Shanghai diskuzi o designu, životním stylu a budoucnosti bydlení prostřednictvím kurátorských výstav a originálních designových značek.
Kontakty, které přetrvávají i mimo veletržní prostory
Služby pro navazování obchodních kontaktů, fóra a udílení cen v průběhu celého týdne pomohly nákupčím a vystavovatelům vyměňovat si nápady a navazovat trvalá partnerství i mimo veletržní prostory. Organizátoři děkují všem vystavovatelům, nákupčím, designérům a partnerům, jejichž nasazení přispělo k vytvoření dynamického a do budoucna orientovaného ročníku. Úplná zpráva po skončení veletrhu s podrobnými údaji o návštěvnících a trhu bude k dispozici na oficiálních webových stránkách.
Na shledanou v Šanghaji v roce 2027
Veletrhy Furniture China a Maison Shanghai se vrátí do šanghajské čtvrti Pchu-tung ve dnech 7.–11. září 2027, aby přinesly další inspirativní týden plný nákupů, designu, inovací a příležitostí.
https://dts.jiagle.com/furniturechina/
Oficiální webové stránky Maison Shanghai:
https://dts.jiagle.com/maisonshanghai/
Aplikace DTS FurnitureChina:
https://dts.jiagle.com/furniturechina/dtsapp
Na shledanou opět v Šanghaji!
KONTAKT: YuAshley, ashley.yu@imsinoexpo.com, 13918583913
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59363.