Veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2026 vstupují do závěrečné fáze příprav

Na těchto dvou veletrzích se na ploše 350.000 m2 představí více než 3 200 vystavujících značek a očekává se přes 200.000 odborných návštěvníků. Veletrh Furniture China, který se koná od 8. do 11. září v Šanghajském novém mezinárodním výstavišti (SNIEC), se zaměřuje na výrobu nábytku, obchod a dodavatelský řetězec, zatímco veletrh Maison Shanghai, pořádaný od 7. do 10. září v Šanghajském výstavním a kongresovém centru World Expo (SWEECC), doplňuje nabídku o interiéry, design, životní styl a nové tržní perspektivy. Pro nákupčí tato kombinace představuje cestu od vyhledávání dodavatelů a srovnávání produktů až po designovou inspiraci a vhled do trhu.
Co hledat v Šanghaji
Na veletrhu Furniture China umožňují cílenější výběr dodavatelů vylepšené tematické haly. Jsou to Hala E4 Venkovní nábytek pro venkovní prostory, zahrady, rekreační střediska a volný čas; hala N2 Jídelna Plus představuje jídelní nábytek v rámci scénářů každodenního života; a hala E5 Kancelářský nábytek se zaměřuje na kanceláře, komerční prostory, pohostinství a projektové aplikace. FMC China rozšiřuje nabídku o materiály, komponenty, textilie, kování, dřevěné suroviny a inteligentní výrobu. Účast se bude týkat značek z 25 zemí a regionů, přičemž Francie, Singapur, Turecko a Malajsie budou mít vyhrazené pavilony.
Veletrh Maison Shanghai doplňuje tuto šíři nabídky prostřednictvím svého nového programu 4 tematické haly + 1 setkání designérů, který propojuje estetiku interiérového designu, nové prodejní kanály, současný design a budoucí inovace. Společně tyto akce umožňují nákupčím, designérům, odborníkům z oblasti pohostinství a osobám s rozhodovací pravomocí v rámci projektů prozkoumat obchodní a kreativní příležitosti během jedné cesty do Šanghaje.
Další novinky pro zahraniční kupující
Zlepšil se také celkový dojem zahraničních návštěvníků. Salonek pro zahraniční kupující se přestěhoval do prostoru E8A, 2. patro, poblíž vstupní haly 3 v areálu SNIEC, kde nabízí vyhrazené místo k odpočinku, načerpání energie a navazování kontaktů. Od 8. do 10. září, vždy od 17:00 do 19:00, se v tomto salónku bude konat akce DTS × Šťastná hodina, kterou podporují společnosti RELLY, PI FURNITURE, UINTO a RELLA. Zahraniční návštěvníci se na tuto akci mohou zaregistrovat prostřednictvím aplikace DTS FurnitureChina App.
Prozkoumejte praktickou podporu pro návštěvníky během své cesty do Šanghaje, včetně pozvání za účelem získání víza, speciálních hotelových sazeb, leteckých nabídek, kyvadlové dopravy z letiště a informací o dopravě.
Bezplatná předběžná registrace pro návštěvníky je nyní otevřena. Zahraniční nákupčí, designéři a odborníci na projekty, kteří si dosud nezajistili vstup, by se měli zaregistrovat do 22:00 dne 6. září 2026 (pekingského času) a naplánovat si návštěvu s předstihem, aby mohli co nejlépe využít oba veletrhy v Šanghaji.
Kontakt: Yu Ashley, ashley.yu@imsinoexpo.com, 13918583913