Veletrhy v PVA EXPO PRAHA na jaře prezentovaly tisíce firem z patnácti oborů

Autor:
  10:00
Praha 6. května 2026 (PROTEXT) - Výstaviště PVA EXPO PRAHA má za sebou mimořádně úspěšnou jarní veletržní sezónu, během které se pod taktovkou organizátora, společnosti ABF, uskutečnilo patnáct klíčových událostí. Od počátku února do konce dubna se v areálu prezentovaly tisíce firem, kterým veletržní prostředí umožnilo představit své produkty a služby téměř dvěma stům tisícům návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Po letním programu se veletrhy do Letňan vrátí 9. září.

Během tří měsíců do Letňan zavítaly tisíce odborníků mnoha odvětví z tuzemska i zahraničí, ale také 194.716 návštěvníků z celého Česka i okolních států. Městská část Praha 18 se tak opět stala dějištěm významných veletrhů, kongresů, konferencí i společenských setkání.

Patnáct veletrhů, které na letňanském výstavišti letos na jaře uspořádala společnost ABF, nabídlo návštěvníkům nejen nejnovější produkty, technologie a oborové unikáty, ale také bohatý doprovodný program, edukační přednášky, workshopy či konference a možnosti osobních setkání s odborníky či bezplatné poradenství.

„Jarní sezónu letňanských veletržních akcí letos zahájil souběh veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Tyto unikátní oborové události společně se Střechy-Solar-Řemeslo přilákaly do MČ Praha 18 během tří dnů více než 22 tisíc návštěvníků. A to jak z řad odborníků, kteří se účastnili odborných přednášek či konferencí, tak i laiků plánujících stavbu nízkoenergetického domu nebo rekonstrukci toho stávajícího. První letošní akce nastínila úspěšný směr, kterým se následující tři měsíce ubírala celá jarní sezóna,“ řekl generální ředitel pořadatelské společnosti ABF Martin František Přívětivý.

Akce plné osobností

Kde začíná rybářská sezóna? Také letos tomu bylo v PVA EXPO PRAHA. Rybářský veletrh FOR FISHING patří k akcím, na které se již dlouhá léta sjíždějí nejen milovníci tohoto oboru, ale také profesionálové a osobnosti světové úrovně. Letos jej navštívilo více než 35 tisíc lidí a jako tradičně zde nechyběl ani nejslavnější český rybář Jakub Vágner. Spolu s ním dorazilo mnoho dalších: Ali Hamidi, Alan Blair, Frank Warwick či Matěj Houška. Jejich účast potvrzuje, že Praha a Česko mají na evropské rybářské mapě významné místo.

Březen v PVA EXPO PRAHA zahájil mezinárodní veletrh AQUATHERM PRAHA, který 14 tisícům zájemců nabídl portfolio vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. O týden později navštívili výstaviště milovníci cestování a profesionálové z odvětví cestovního ruchu díky legendární mezinárodní akci HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, kde se kromě destinací z celé planety prezentovaly i unikáty z českých regionů. Na své si přišel také každý vyznavač cyklistiky na veletrhu FOR BIKES nebo milovníci sportu na festivalu SPORT EXPO. Právě zde si mohli návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet například biatlon, šerm či vzpírání pod dohledem profesionálů. Souběh těchto událostí navštívilo neuvěřitelných téměř 20 tisíc milovníků cestování a sportu.

S volnočasovými aktivitami souvisel i další souběh veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT, které zcela zaplnily letňanské výstaviště a přivítaly 29 tisíc lidí, představily novinky z oblastí lodí, vodních sportů, obytných automobilů a karavanů. Kromě stovek exponátů všech kategorií si zájemci mohli prohlédnout třeba expediční vozidla, vestavby pro všechny typy aut nebo si mohli zakempovat přímo v areálu výstaviště a dopřát si cestovatelské kino.

Prestižní ceny i beauty svět

Mistři interiérového designu se sešli v rámci veletrhu FOR INTERIOR & DESIGN, během kterého byly také uděleny ceny pro profesionální interiérové architekty a designéry CZECH INTERIOR AWARD. Veletrh nábytku skvěle doplnil veletrh zahradní architektury FOR GARDEN, který nabídl novinky od komunální techniky po venkovní bazény. Unikátní souběh přivítal téměř 28 tisíc zájemců o tyto obory.

Kdo miluje zvířata, nemohl si nechat ujít veletrh chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky FOR PETS, který zahájil dubnovou sérii akcí. Následovaly veletrh hraček, her a potřeb pro děti FOR KIDS spolu s bohatým doprovodným programem Bezva Fest plným zábavy pro děti i rodiče, který se pyšní návštěvností přes 17 tisíc lidí. A kdo je milovníkem beauty světa, navštívil veletrh kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a péče o nohy FOR BEAUTY. Ten přilákal do areálu v Městské části Praha 18 téměř 12 tisíc lidí.

Také další měsíce přivedou k PVA EXPO PRAHA pozornost. Již v létě proběhnou s využitím areálu výstaviště události jako hudební festival Metronome Prague, koncerty One Republic či Pitbull a na podzim se v halách v rámci letošního ročníku Czech Fashion Week představí během přehlídky návrháře Osmanyho Laffity světová superstar DJ Paul van Dyk.

Tímto ale veletržní a kulturní ruch v Letňanech nekončí. Výstaviště každoročně hostí zhruba 150 akcí pro odborníky i širokou veřejnost.

Podrobný program akcí, které proběhnou v PVA EXPO PRAHA, najdete na www.pvaexpo.cz.

Zdroj: ABF

www.pvaexpo.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Vyrovnání se s odkazem Němců je citlivým tématem, míní liberecká historička

ilustrační snímek

Vyrovnání se s odkazem Němců, kteří v minulosti žili na českém území, zůstává podle liberecké historičky Kateřiny Portmann stále citlivým a otevřeným tématem....

6. května 2026  11:04,  aktualizováno  11:04

Matky jako první vzor krásy. Jak ovlivňují sebevědomí a vztah k tělu svých dcer?

Kromě rodiny hrají stále větší roli i sociální sítě, které ovlivňují ideály...

Matky mají zásadní vliv na to, jak jejich dcery vnímají krásu, vlastní tělo i sebevědomí. Nová studie ukazuje, že právě rodinné prostředí formuje první kosmetické návyky i přístup k péči o sebe,...

6. května 2026  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lehká herní myš GX Gaming Scorpion M8300 se dvěma režimy bezdrátového připojení

6. května 2026  12:17

Policie hledá svědka nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna

ilustrační snímek

Policisté hledají svědka nedělní nehody u Lanškrouna na Orlickoústecku, při které zemřel motorkář. Srazil se s osobním autem. Na místě byl patrně ještě další...

6. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Akcelerační zóna u Vintířova je namalovaná z Prahy, budeme proti, říká starosta

ilustrační snímek

Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce (nez.) nedomyšlená a nebyla dohodnutá s...

6. května 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Body & Soul 2026: Celodenní yoga flow a sunset party v srdci Troje

6. května 2026  11:42

Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

ilustrační snímek

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců...

6. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

ilustrační snímek

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic...

6. května 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

České pivo slaví světový úspěch, Matuška získal na World Beer Cup 2 medaile

6. května 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.