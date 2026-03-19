Velikonoce na Sušicku budou opět plné zážitků

Otevírají se také hrady Šumavského trojhradí - Rabí, Kašperk a Velhartice. Rodiny s dětmi mohou navštívit obě sušické rozhledny, minizoo v Divišově nebo třeba sklárnu Liběnka v Hrádku u Sušice, kde si děti mohou vyzkoušet i výrobu skleněné koule.
Hlavní velikonoční akce se uskuteční v Sušici na Bílou sobotu 4. dubna od 14 hodin na Ostrově Santos. Sušické Velikonoce nabídnou program pro celou rodinu. "Děti si mohou vyzkoušet pletení pomlázek, zdobení velikonočních perníčků nebo výrobu nejrůznějších velikonočních dekorací v našich kreativních dílničkách. Všichni se mohou zapojit také do hledání nádherných skleněných vajíček," uvedla Dáša Jíchová za pořadatele akce, kterým je destinační společnost Sušicko.
Součástí programu budou také soutěže o ceny a velikonoční jarmark, na kterém se představí místní řemeslníci a tvůrci se svými výrobky.
"Děkujeme městu Sušice za finanční podporu akce, bez které by nemohla probíhat v takovém rozsahu, a také všem, kteří se na jejích přípravách podílejí a za skvělou spolupráci," doplnila Jíchová.
Velikonoce na Sušicku tak nabídnou kombinaci jarní přírody, historie i pohodového svátečního programu pro rodiny s dětmi. Pokud se chcete dozvědět víc, mrkněte na www.susicko.cz, kde kromě podrobností najdete také tipy na ubytování, kavárny, restaurace, zážitky a další výlety na Sušicku.
Zdroj: Destinace Sušicko