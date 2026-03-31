Velikonoce v BILLE: Regionální mazance, česká vejce i pomlázky

„Vejce představují jednu z nejpoptávanějších komodit velikonočního období. BILLA má zajištěno jejich dostatečné množství napříč celým sortimentem – od klasických slepičích vajec přes bio varianty a křepelčí vejce až po vařená barvená vajíčka pro koledníky. Sto procent vajec v nabídce pochází z bezklecových chovů a z 96 % jsou z české produkce. I přes různé externí faktory a zvýšenou poptávku udržujeme ceny stabilní, aby zákazníci mohli své sváteční nákupy naplánovat pohodlně a výhodně,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs.
BILLA před Velikonocemi posiluje mimo vajec prakticky všechny klíčové kategorie. „Protože náš výzkum, realizovaný společností Ipsos, potvrzuje rostoucí zájem o kvalitní masa z českých chovů, na trh jsme ještě před velikonočními svátky uvedli novou produktovou řadu Vocílka Premium – kuřecí maso výhradně z českých chovů a ze speciálně vyšlechtěného plemene,“ dodala Dana Bratánková.
Tradiční součástí „nejen“ velikonočního sortimentu je rovněž sladké pečivo. BILLA spolupracuje s řadou regionálních pekařství, která dodávají mazance a další velikonoční speciality. Mezi dlouhodobé partnery patří například KOMPEK, Merhaut, OSPEK nebo PEK Group.
Sezónní nabídka zahrnuje také řezané jarní květiny, narcisy v květináči, velikonoční osení připravené k dozdobení na velikonoční stoly, dále čokoládové zajíčky a čokoládová vajíčka.
Otevírací doba během velikonočních svátků
Otevírací doba se mění pouze na Velikonoční pondělí 6. dubna, kdy budou prodejny BILLA zavřené. Výjimkou jsou prodejny BILLA na hlavním nádraží v Praze a Brně, na Letišti Václava Havla a prodejny na čerpacích stanicích s konceptem Shell stop & shop a OMV VIVA BILLA, které budou otevřené. Na Velký pátek i Bílou sobotu platí běžná otevírací doba.
