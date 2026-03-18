Velikonoční brunch v nejlepší městské džungli: Chuť jara v The Monkey Bar Prague

Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Velikonoce jsou symbolem nových začátků, svěžesti a radosti z přicházejícího jara. Právě v tomto duchu zve The Monkey Bar Prague od 3. do 6. dubna 2026 hosty na výjimečný Velikonoční brunch, který propojuje moderní gastronomii, hravou atmosféru designu městské džungle a první skutečně jarní dny v centru Prahy.

Stylový bar ukrytý v Opletalově ulici se na několik dní promění v místo, kde se potkává sezónní kuchyně, kreativita šéfkuchaře a uvolněná brunch nálada. Hosté si mohou vychutnat speciální velikonoční a la carte menu, bottomless brunch koktejly a o víkendu také živou hudbu, která dodá celému zážitku příjemný rytmus.

Velikonoční menu je inspirované jarními surovinami a jemnou kombinací chutí. Nechybí například vejce připravované při 63 °C s kaviárem, doplněné pestem z medvědího česneku, pěnou ze sýra Comté a smržovou omáčkou se sherry. Milovníky lehčích jídel potěší špenátový salát s chřestem, jahodami a praženými mandlemi, zatímco výraznější chutě nabídne například jehněčí salsiccia v briošce s chimichurri, Gruyerem a majonézou ze spáleného česneku.

Menu doplňují také jarní klasiky v moderním pojetí jako pošírované vejce s kopřivovou holandskou omáčkou, krémová mrkvová polévka s kokosovým mlékem a kešu nebo pečené baby mrkve s pomerančovou glazé, datlemi a kmínovým olejem.

Sladkou tečkou brunchového menu je dezert Velikonoční vejce coby lahodná kombinace čokolády, Oreo drobenky, mučenky a ibišku, která dokonale uzavírá celý sváteční zážitek.

Během víkendu doplní brunch také živá hudba, která podtrhne uvolněnou atmosféru a promění návštěvu v příjemné velikonoční setkání s přáteli nebo rodinou. Hosté si navíc mohou užít brunch i na vyhřívané jungle terase, která je jedním z ikonických prvků baru.

Velikonoční brunch se koná:

3.– 6. dubna 2026

Pátek a pondělí: 11:30–15:00

Sobota a neděle: 12:30–15:30 (živá hudba)

The Monkey Bar Prague

Opletalova 21, Praha 1

Rezervace jsou doporučené prostřednictvím online rezervačního systému.

Zdroj: TMR International

StĹ™ednĂ­ prĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola ZlĂ­n otevĹ™ela zrekonstruovanou sportovnĂ­ halu

