Velikonoční brunch v nejlepší městské džungli: Chuť jara v The Monkey Bar Prague

Stylový bar ukrytý v Opletalově ulici se na několik dní promění v místo, kde se potkává sezónní kuchyně, kreativita šéfkuchaře a uvolněná brunch nálada. Hosté si mohou vychutnat speciální velikonoční a la carte menu, bottomless brunch koktejly a o víkendu také živou hudbu, která dodá celému zážitku příjemný rytmus.
Velikonoční menu je inspirované jarními surovinami a jemnou kombinací chutí. Nechybí například vejce připravované při 63 °C s kaviárem, doplněné pestem z medvědího česneku, pěnou ze sýra Comté a smržovou omáčkou se sherry. Milovníky lehčích jídel potěší špenátový salát s chřestem, jahodami a praženými mandlemi, zatímco výraznější chutě nabídne například jehněčí salsiccia v briošce s chimichurri, Gruyerem a majonézou ze spáleného česneku.
Menu doplňují také jarní klasiky v moderním pojetí jako pošírované vejce s kopřivovou holandskou omáčkou, krémová mrkvová polévka s kokosovým mlékem a kešu nebo pečené baby mrkve s pomerančovou glazé, datlemi a kmínovým olejem.
Sladkou tečkou brunchového menu je dezert Velikonoční vejce coby lahodná kombinace čokolády, Oreo drobenky, mučenky a ibišku, která dokonale uzavírá celý sváteční zážitek.
Během víkendu doplní brunch také živá hudba, která podtrhne uvolněnou atmosféru a promění návštěvu v příjemné velikonoční setkání s přáteli nebo rodinou. Hosté si navíc mohou užít brunch i na vyhřívané jungle terase, která je jedním z ikonických prvků baru.
Velikonoční brunch se koná:
3.– 6. dubna 2026
Pátek a pondělí: 11:30–15:00
Sobota a neděle: 12:30–15:30 (živá hudba)
The Monkey Bar Prague
Opletalova 21, Praha 1
Rezervace jsou doporučené prostřednictvím online rezervačního systému.
Zdroj: TMR International