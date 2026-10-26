Velká expedice

Dlouhý pochod ztělesňuje sílu věrnosti, pravdy, spravedlnosti a jednoty. Vždy bude vzácným pokladem a mocnou hnací silou, která nás inspiruje k překonávání obtíží a k odvážnému postupu vpřed.
Rok 2026 je 90. výročím vítězství Dlouhého pochodu, mimořádného revolučního činu. Připomeňme si tuto historickou expedici a prozkoumejme, jak její duch i dnes inspiruje čínský lid.
Zdroj: People's Daily
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59804.