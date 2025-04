Velkokapacitní mrazáky, výroba i logistika potravin. Hospodaření s energiemi holdingu HOPI hlídá energetický software z dílny PKV

Autor:

Praha 2. dubna 2025 (PROTEXT) - Logistika, výroba jogurtů a dalších potravin nebo velkokapacitní mrazení, chlazení a příprava hotových jídel. To všechno spadá do aktivit významné české firmy HOPI holding, která se rozhodla k zásadnímu kroku ve svém vývoji. Subjekt, který ročně spotřebovává 5 GWH elektřiny a k tomu další typy energií, aktuálně za pomoci konzultační firmy PKV audituje svoje hospodaření s energiemi a instaluje její software Enmon. Specializovaný nástroj monitoruje energetické toky a na základě jeho dat bude možné navrhnout úsporná opatření. HOPI ho nasazuje nejen kvůli vyšší efektivitě a udržení konkurenceschopnosti na trhu, ale také kvůli nutnosti dokládat data do nefinančního reportingu svých klientů.