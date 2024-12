"Velkolepé, inovativní, dechberoucí!" Koncertní show "THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS" nadchla O2 universum v Praze

Novátorský koncept zkombinoval koncert filmové hudby v podání The City of Prague Philharmonic Orchestra s velkým pěveckým sborem, přidal vizuální a světelné efekty, animace z dílny XLAB, a především osobní vzpomínky Johna Williamse. Vše korunoval svým charismatem a moderátorskými vstupy dirigent Pete Harrison, který v závěru show svedl souboj se samotným Darth Vaderem. Ale nepředbíhejme.

Světová koncertní tour nabídla to nejlepší z tvorby oscarového mága filmové hudby, Johna Williamse, od kultovních Star Wars po Harryho Pottera. Diváci se navíc díky dirigentu Petu Harissonovi dozvěděli mnohé ze zákulisí vzniku legendárních melodií – například o Williamsových pochybách, zda je dost dobrý skladatel pro vytvoření hudby k filmu Schindlerův seznam, nebo že Indiana Jones vznikl tak trochu náhodou, když George Lucas přesvědčil Stevena Spielberga, aby místo další Bondovky natočil dobrodružství neohroženého archeologa. Tu správnou atmosféru pak Indianu Jonesovi vdechl svou hudbou právě John Williams.

Audiovizuální show "The Universe of John Williams" s filmovými a světelnými efekty odstartovala znělkou filmu Superman, ohromila publikum při prezentaci hudby z Jurského parku, dramaturgicky mistrně vygradované napětí stoprocentně zafungovalo u hlavního hudebního motivu snímku Čelisti, kdy se obrovitý žralok objevil na projekci až v posledních vteřinách. Posluchači všech věkových kategorií byli dojati procítěným houslovým přednesem ústřední melodie ze Schindlerova seznamu, a do dětství se vrátili nejen díky známé "Potterovské" znělce, ale i nezapomenutelnému hudebnímu motivu z filmu E.T. - Mimozemšťan.

Všeobecné překvapení a nadšení v publiku zavládlo před závěrem večera, když během "Imperial March" nakráčeli mezi diváky vojáci Impéria, aby vzápětí v čele se svým vůdcem opanovali pódium. Darth Vader pak insultoval samotného Peta Harissona, který se nakonec díky dirigentské taktovce vtipně ubránil. Show plnou neotřelých nápadů a neočekávaných interakcí s publikem diváci ocenili dvojnásobným potleskem ve stoje, a vysloužili si tak ještě dva nádherné přídavky. Melodie z filmu Sám doma naladily obecenstvo na kouzelnou atmosféru adventu a celý večer zanechal nezapomenutelný otisk v uších i duších všech milovníků nejen filmové hudby, ale také koncertních show.

JVS GROUP připravuje další koncertní show i v roce 2025:

28. 2. 2025 Gregorian – světové turné: 25 let na scéně

23. 3. 2025 Mike Oldfield’s Tubular Bells in Concert

8. 5. 2025 Dirty Dancing Live in Concert and Afterparty

Zdroj: JVS Holding Group

