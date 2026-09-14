Velký hlad si žádá velký burger. Big Arch přichází do?McDonald's

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  17:00
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Praha 14. září 2026 (PROTEXT) - Česko se dočkalo něčeho BIG. McDonald's právě dnes přináší do svých restaurací Big Arch – burger pro chvíle, kdy dostanete chuť na něco pořádného. Jedna z nejvýraznějších celosvětových novinek posledních let přichází ve velkém a nezůstane jen v restauracích. Její uvedení doprovodí roadshow napříč Českem a Slovenskem.

Big Arch už svým názvem napovídá, že tentokrát půjde o burger pro velký hlad. V nadýchané bulce s mákem a sezamem se spojují dva plátky 100% hovězího masa, tři plátky s bílým čedarem, salát, nakládané okurky, čerstvá i křupavá cibulka a nová Big Arch omáčka vytvořená speciálně pro tento burger. Právě kombinace dvou druhů cibule a omáčky dodává novince její charakteristickou chuť.

Novinka rozšiřuje nabídku hovězích burgerů McDonald's a cílí na zákazníky, kteří hledají výraznou chuť i větší porci. Big Arch bude v restauracích dostupný po omezenou dobu.

"Big Arch patří mezi nejvýraznější novinky, které jsme zákazníkům v posledních letech představili. Od začátku jsme chtěli vytvořit burger, který nabídne nejen větší porci, ale také výraznou chuť. Klíčovou roli proto hraje kombinace kvalitního hovězího masa, tří plátků s bílým čedarem, dvou druhů cibule a nové Big Arch omáčky. Věříme, že si ho oblíbí všichni, kteří si čas od času chtějí dopřát opravdu poctivý burger," říká Jan Diehel, Chief Marketing Officer pro McDonald's Česko a Slovensko.

Nový burger ale nebude čekat jen v kuchyni. Od 9. do 19. září navíc vyrazí Big Arch na roadshow, během které navštíví celkem 11 měst - Prahu, České Budějovice, Brno, Ostravu, Olomouc, Hradec Králové, Liberec, Bratislavu, Trnavu, Banskou Bystrici a Žilinu. McDonald's tak svou novinku vezme přímo za fanoušky napříč oběma zeměmi.

 

O společnosti McDonald's Česká republika

McDonald's působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. V současné době provozuje 143 restaurací po celém Česku. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald's pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.

 

Zdroj: McDonald's

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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