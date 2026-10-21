Velký týden malých firem podpořil přes 1000 podniků a otevřel dialog se státem

Autor:
  16:15
Sledovat Metro na Googlu

Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Třetí ročník Velkého týdne malých firem je u konce. Do společné iniciativy Mastercard a ČSOB se letos zapojilo více než 1000 českých firem. Týden od 5. do 11. října nabídl příležitosti, jak se zviditelnit, oslovit nové zákazníky a sdílet zkušenosti s dalšími podnikateli. 70 vybraných firem získalo cílenou online kampaň na míru, FEST DoToho! vytvořil prostor pro navazování kontaktů a inspiraci a SME Forum otevřelo diskusi o tom, co malé firmy nejvíc trápí a co potřebují pro svůj další rozvoj.

Mikro a malé podniky tvoří 19 z 20 firem v Česku a vytvářejí polovinu všech pracovních míst. Jsou tak jedním z klíčových pilířů české ekonomiky. Jejich význam je obzvlášť patrný v regionech, kde vytvářejí pracovní příležitosti, podporují místní ekonomiku a pomáhají udržovat služby a řemesla, které jsou důležitou součástí života místních komunit.

Mají ambice, k růstu ale potřebují správné podmínky

Zájem o letošní ročník Velkého týdne malých firem ukazuje, že české firmy mají ambice růst a prosadit se na širším trhu. Při svém dalším rozvoji ale stále narážejí na řadu překážek. Podle EY Barometru podnikání 2026 považuje 84 % českých podnikatelů složitost regulace a administrativy za významnou bariéru. Mastercard tyto výzvy dlouhodobě vnímá, i proto patří podpora malých podnikatelů mezi jeho klíčová témata. Vedle platebních a datových nástrojů se letos zaměřuje také na zvyšování viditelnosti malých firem. Právě Velký týden malých firem je vlajkovou platformou, jejímž prostřednictvím toto dlouhodobé úsilí naplňuje.

Malá firma může mít skvělý produkt i věrnou komunitu, ale pokud ji lidé nemají možnost objevit, nedostane příležitost růst. Viditelnost je proto jednou z klíčových podmínek úspěchu malého podnikání. V Mastercard dlouhodobě hledáme způsoby, jak malým firmám usnadnit podnikání a pomoci jim v dalším rozvoji – od digitálních plateb a finančních řešení přes datové nástroje až po sdílení zkušeností a know-how. Velký týden malých firem tuto podporu doplňuje o větší viditelnost a pomáhá podnikatelům oslovit nové zákazníky,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko. 

Výzvou zůstává také využívání nových technologií. Podle dat ČSOB umělou inteligenci vůbec nepoužívá 40 % nejmenších firem, zatímco mezi největšími podniky je to 17 %. ČSOB proto v rámci Velkého týdne malých firem nabídla novým klientům z řad podnikatelů příspěvek až 3000 Kč na nástroje využívající umělou inteligenci.

Díky dlouhodobé spolupráci s malými firmami dobře rozumíme jejich potřebám. Víme, že pro udržení tempa s technologickým vývojem i další rozvoj podnikání je důležitá konkrétní podpora. V rámci Velkého týdne malých firem jsme proto podnikatelům nabídli naše zkušenosti, technologie a finanční řešení, které jim mohou pomoci posunout jejich byznys dál,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB

Letošní ročník se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla a Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavním partnerem byla společnost Škoda Auto.

Velký týden zviditelnil malé firmy napříč Českem

Do letošního ročníku Velkého týdne malých firem se zapojilo přes 1000 firem z celého Česka a nejrůznějších segmentů podnikání. V rámci iniciativy získaly všechny zapojené podniky svůj profil na interaktivní mapě na webu a více než dvě třetiny z nich připravily také vlastní nabídku nebo aktivitu pro zákazníky.

Pestrost zapojených firem zároveň ukazuje, jak širokou součást každodenního života v regionech malé podnikání představuje. Z 21 kategorií zapojených podniků mají největší zastoupení gastronomie a péče o zdraví a tělo. Společně s řemesly a technickými službami tvoří téměř 40 % všech zapojených firem. Data tak potvrzují, že malé a střední firmy jsou srdcem místních komunit – převládají mezi nimi podniky, které jsou se zákazníky v každodenním kontaktu. Zastoupeny byly všechny kraje České republiky a více než 60 % zapojených firem přitom pocházelo z regionů mimo Prahu a Středočeský kraj.

Kampaň se statisíci zobrazení pro 70 vybraných firem

Malé firmy dnes v online prostředí rozhodně nechybějí. Téměř 90 % podniků zapojených do letošního ročníku má vlastní web a přes 60 % využívá sociální sítě. Kanály pro komunikaci se zákazníky tedy mají, často jim ale chybí pozornost a dostatečný dosah, aby se o jejich činnosti dozvědělo více lidí.

Velký týden malých firem pomohl tuto výzvu řešit tím, že 70 vybraným firmám zajistil cílenou online propagaci s garantovanými 150.000 zobrazeními pro každou z nich a zvýšil jejich viditelnost v místních komunitách. Kampaň celkem přinesla 10,5 milionu zobrazení a pomohla tak zvýšit povědomí o jejich podnikání v regionech, kde působí.

Podpora spolupráce a dialogu s malými firmami

Součástí Velkého týdne malých firem byly také aktivity zaměřené na další rozvoj podnikání v Česku. První z nich, FEST DoToho!, se uskutečnil 8. října v Libčicích nad Vltavou a nabídl podnikatelům možnost propojit se s dalšími firmami, sdílet zkušenosti a know-how.

SME Forum, které se konalo 9. října na Ministerstvu průmyslu a obchodu, spojilo malé podnikatele, odborníky a zástupce státu k diskusi o výzvách i příležitostech českých podnikatelů. Mezi hlavní témata patřila digitalizace, snižování administrativní zátěže a zlepšování podmínek, které malým firmám umožňují růst a rozvíjet své podnikání.

Letošní Velký týden skončil, Mastercard v podpoře malých podnikatelů pokračuje

Přestože Velký týden malých firem skončil, jeho přínos pokračuje: profily zapojených podniků i interaktivní mapa zůstávají na webu, kde zákazníci mohou dál objevovat nabídku firem ze svého okolí.

Iniciativa tak zůstává dlouhodobou platformou, která podporuje rozvoj malých firem a otevírá diskusi o podmínkách pro podnikání v Česku. Mastercard malé firmy podporuje i mimo Velký týden malých firem - poskytuje jim infrastrukturu, data a nástroje, které jim pomáhají růst, lépe se vyrovnávat s výzvami a proměňovat jejich ambice v dlouhodobý úspěch.

O společnosti Mastercard

Mastercard podporuje výkon ekonomik a posiluje postavení lidí ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Společně se svými zákazníky buduje Mastercard udržitelnou ekonomiku, v níž dokáže prosperovat každý. Společnost podporuje širokou škálu digitálních platebních možností, které zajišťují zabezpečené, jednoduché a chytré transakce dostupné každému. Vzájemné propojení technologií, inovací, partnerství a sítí společnosti Mastercard vytváří jedinečný soubor produktů a služeb, které lidem, firmám i veřejným úřadům umožňují naplňovat jejich maximální potenciál. www.mastercard.com

Zdroj: Mastercard

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59723.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Řemeslníci obnovili křížovou cestu v Kvasicích na Kroměřížsku, je památkou

ilustrační snímek

Řemeslníci dokončili obnovu křížové cesty v Kvasicích na Kroměřížsku, která je kulturní památkou. Má 14 zastavení a její podoba pochází z 19. století. Náklady...

22. října 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Popelka končí jako šéf ANO v Jihlavě. Tvrdí, že s restartem hnutí to nesouvisí

Radek Popelka vedl hnutí ANO v Jihlavě do voleb už čtyřikrát. V těch posledních utrpěl první porážku. Následně oznámil, že skončí v čele hnutí ANO v Jihlavě.

Radek Popelka, náměstek jihlavského primátora a několikanásobný volební lídr hnutí, skončí jako předseda místní organizace ANO v Jihlavě. Zatím to oznámil svým nejbližším spolupracovníkům, písemnou...

22. října 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým třeboňským starostou bude Aleš Kolář za Naše Česko

ilustrační snímek

Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný...

22. října 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Předvánoční program v Kroměříži nabídne trhy, koncerty i světelnou výzdobu

ilustrační snímek

Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení...

22. října 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Člen komise napadl komunální volby v Jetřichově kvůli sčítání hlasů

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do...

22. října 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

Řidič ujížděl v protisměru bez světel. Zastavily ho až výstřely a speciální manévr

Pražští policisté zadrželi šestadvacetiletého muže, který v ulicích metropole...

Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...

22. října 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Saab Czech zahájil reimplementaci ERP systému na platformu IFS Cloud

22. října 2026  10:36

Tramvaje do Skvrňan znovu nahradí autobusy, nové kolejiště osázejí rostlinami

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...

Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým...

22. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Podzimní grilování s pomocí moderních technologií: Traeger WiFIRE

22. října 2026  10:32

Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA

22. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×