Velký týden malých firem podpořil přes 1000 podniků a otevřel dialog se státem

Mikro a malé podniky tvoří 19 z 20 firem v Česku a vytvářejí polovinu všech pracovních míst. Jsou tak jedním z klíčových pilířů české ekonomiky. Jejich význam je obzvlášť patrný v regionech, kde vytvářejí pracovní příležitosti, podporují místní ekonomiku a pomáhají udržovat služby a řemesla, které jsou důležitou součástí života místních komunit.
Mají ambice, k růstu ale potřebují správné podmínky
Zájem o letošní ročník Velkého týdne malých firem ukazuje, že české firmy mají ambice růst a prosadit se na širším trhu. Při svém dalším rozvoji ale stále narážejí na řadu překážek. Podle EY Barometru podnikání 2026 považuje 84 % českých podnikatelů složitost regulace a administrativy za významnou bariéru. Mastercard tyto výzvy dlouhodobě vnímá, i proto patří podpora malých podnikatelů mezi jeho klíčová témata. Vedle platebních a datových nástrojů se letos zaměřuje také na zvyšování viditelnosti malých firem. Právě Velký týden malých firem je vlajkovou platformou, jejímž prostřednictvím toto dlouhodobé úsilí naplňuje.
„Malá firma může mít skvělý produkt i věrnou komunitu, ale pokud ji lidé nemají možnost objevit, nedostane příležitost růst. Viditelnost je proto jednou z klíčových podmínek úspěchu malého podnikání. V Mastercard dlouhodobě hledáme způsoby, jak malým firmám usnadnit podnikání a pomoci jim v dalším rozvoji – od digitálních plateb a finančních řešení přes datové nástroje až po sdílení zkušeností a know-how. Velký týden malých firem tuto podporu doplňuje o větší viditelnost a pomáhá podnikatelům oslovit nové zákazníky,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.
Výzvou zůstává také využívání nových technologií. Podle dat ČSOB umělou inteligenci vůbec nepoužívá 40 % nejmenších firem, zatímco mezi největšími podniky je to 17 %. ČSOB proto v rámci Velkého týdne malých firem nabídla novým klientům z řad podnikatelů příspěvek až 3000 Kč na nástroje využívající umělou inteligenci.
„Díky dlouhodobé spolupráci s malými firmami dobře rozumíme jejich potřebám. Víme, že pro udržení tempa s technologickým vývojem i další rozvoj podnikání je důležitá konkrétní podpora. V rámci Velkého týdne malých firem jsme proto podnikatelům nabídli naše zkušenosti, technologie a finanční řešení, které jim mohou pomoci posunout jejich byznys dál,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.
Letošní ročník se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla a Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavním partnerem byla společnost Škoda Auto.
Velký týden zviditelnil malé firmy napříč Českem
Do letošního ročníku Velkého týdne malých firem se zapojilo přes 1000 firem z celého Česka a nejrůznějších segmentů podnikání. V rámci iniciativy získaly všechny zapojené podniky svůj profil na interaktivní mapě na webu a více než dvě třetiny z nich připravily také vlastní nabídku nebo aktivitu pro zákazníky.
Pestrost zapojených firem zároveň ukazuje, jak širokou součást každodenního života v regionech malé podnikání představuje. Z 21 kategorií zapojených podniků mají největší zastoupení gastronomie a péče o zdraví a tělo. Společně s řemesly a technickými službami tvoří téměř 40 % všech zapojených firem. Data tak potvrzují, že malé a střední firmy jsou srdcem místních komunit – převládají mezi nimi podniky, které jsou se zákazníky v každodenním kontaktu. Zastoupeny byly všechny kraje České republiky a více než 60 % zapojených firem přitom pocházelo z regionů mimo Prahu a Středočeský kraj.
Kampaň se statisíci zobrazení pro 70 vybraných firem
Malé firmy dnes v online prostředí rozhodně nechybějí. Téměř 90 % podniků zapojených do letošního ročníku má vlastní web a přes 60 % využívá sociální sítě. Kanály pro komunikaci se zákazníky tedy mají, často jim ale chybí pozornost a dostatečný dosah, aby se o jejich činnosti dozvědělo více lidí.
Velký týden malých firem pomohl tuto výzvu řešit tím, že 70 vybraným firmám zajistil cílenou online propagaci s garantovanými 150.000 zobrazeními pro každou z nich a zvýšil jejich viditelnost v místních komunitách. Kampaň celkem přinesla 10,5 milionu zobrazení a pomohla tak zvýšit povědomí o jejich podnikání v regionech, kde působí.
Podpora spolupráce a dialogu s malými firmami
Součástí Velkého týdne malých firem byly také aktivity zaměřené na další rozvoj podnikání v Česku. První z nich, FEST DoToho!, se uskutečnil 8. října v Libčicích nad Vltavou a nabídl podnikatelům možnost propojit se s dalšími firmami, sdílet zkušenosti a know-how.
SME Forum, které se konalo 9. října na Ministerstvu průmyslu a obchodu, spojilo malé podnikatele, odborníky a zástupce státu k diskusi o výzvách i příležitostech českých podnikatelů. Mezi hlavní témata patřila digitalizace, snižování administrativní zátěže a zlepšování podmínek, které malým firmám umožňují růst a rozvíjet své podnikání.
Letošní Velký týden skončil, Mastercard v podpoře malých podnikatelů pokračuje
Přestože Velký týden malých firem skončil, jeho přínos pokračuje: profily zapojených podniků i interaktivní mapa zůstávají na webu, kde zákazníci mohou dál objevovat nabídku firem ze svého okolí.
Iniciativa tak zůstává dlouhodobou platformou, která podporuje rozvoj malých firem a otevírá diskusi o podmínkách pro podnikání v Česku. Mastercard malé firmy podporuje i mimo Velký týden malých firem - poskytuje jim infrastrukturu, data a nástroje, které jim pomáhají růst, lépe se vyrovnávat s výzvami a proměňovat jejich ambice v dlouhodobý úspěch.
O společnosti Mastercard
Mastercard podporuje výkon ekonomik a posiluje postavení lidí ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Společně se svými zákazníky buduje Mastercard udržitelnou ekonomiku, v níž dokáže prosperovat každý. Společnost podporuje širokou škálu digitálních platebních možností, které zajišťují zabezpečené, jednoduché a chytré transakce dostupné každému. Vzájemné propojení technologií, inovací, partnerství a sítí společnosti Mastercard vytváří jedinečný soubor produktů a služeb, které lidem, firmám i veřejným úřadům umožňují naplňovat jejich maximální potenciál. www.mastercard.com
Zdroj: Mastercard
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59723.