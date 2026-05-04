VELO Stage na Majálesu ovládla hudba, světla a festivalová euforie

Autor:
  17:34
Praha 4. května 2026 (PROTEXT) - Pražský Majáles se o víkendu vrátil do Letňan a znovu potvrdil pověst jedné z největších hudebních a party akcí v Česku. Už od dopoledne proudily do areálu tisíce návštěvníků, kteří si přišli užít hudbu a jedinečnou atmosféru, která k Majálesu neodmyslitelně patří. Mezi hlavní taháky letošního ročníku opět svou dramaturgií i pojetím patřila VELO Stage – scéna, která se stala jedním z nejvýraznějších center majálesového dění.

VELO Stage letos nepůsobila jen jako další festivalové pódium. Díky výraznému vizuálnímu konceptu s ikonickým astronautem, světelné show a silnému line-upu vytvořila vlastní svět uprostřed areálu. Právě tady se během dne střídaly rapové a popové momenty, které přitahovaly davy fanoušků. Na scéně vystoupili mimo jiné Calin, Mikolas, PTK, Kontrafakt nebo BUKA, který se postaral o opening show.

Atmosféra u VELO Stage měla blízko k městské party pod širým nebem. Publikum se vlnilo v rytmu beatů, nad hlavami svítily displeje telefonů a s přibývajícím večerem rostla energie i očekávání. Každý další koncert posouval náladu o úroveň výš – od uvolněného denního setkávání až po večerní euforii, kdy se prostor před pódiem proměnil v jeden velký taneční dav.

Výraznou roli sehrál také samotný design scény. Astronaut, který VELO Stage vizuálně rámoval, fungoval nejen jako dominanta areálu, ale i jako přirozený orientační bod a fotogenické místo pro návštěvníky. Lidé se u něj potkávali, natáčeli obsah na sociální sítě a vraceli se mezi jednotlivými koncerty. VELO Stage tak nebyla jen hudební zastávkou, ale i kulisou celého festivalového zážitku.

Dění kolem scény doplňovala také VELO zóna v blízkosti pódia, která se proměnila v chill-out i social hub. Návštěvníkům nabídla prostor, kde si mohli odpočinout mezi koncerty, zapojit se do doprovodného programu včetně moving karaoke, automatu s dárky a nové elektronické stage VELODROM, kterou mimo jiné roztancoval legendární NobodyListen. Právě tyto momenty dodaly Majálesu další výrazný rozměr – nešlo jen o to, koho vidět na pódiu, ale také o to, kde se potkat, co zažít a jak si celý den užít po svém.

Letošní Majáles ukázal, že festival už dávno není jen přehlídkou koncertů. Je to celodenní popkulturní zážitek, ve kterém se hudba propojuje s vizuální show, brandovými zónami, módou i komunitní atmosférou. VELO Stage v tomto mixu patřila k nejvýraznějším místům letošního ročníku – energická, fotogenická a plná jmen, která oslovují současnou generaci.

Zdroj: Medialist

 

