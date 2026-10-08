Velvet Innovation 2027 se v Brně rozrůstá z konference ve festival pro inovátory

Autor:
  10:26
Sledovat Metro na Googlu

Brno 8. října 2026 (PROTEXT) - Po pěti ročnících mění akce Velvet Innovation svou podobu. Z konference se stává dvoudenní festival inovací, které mění svět k lepšímu. Ve dnech 2. a 3. června 2027 zaplní pět míst v okolí brněnské Vaňkovky a Wannieck Gallery a přivítá až 1 200 zakladatelů startupů, investorů, výzkumníků i lídrů firem a veřejného sektoru. Zájemci se už nyní mohou na webu Velvet Innovation 2027 registrovat k přednostnímu přístupu k omezenému počtu early bird vstupenek, které půjdou do prodeje v lednu 2027.

Festival Velvet Innovation 2027, který pořádá inovační agentura JIC, začínal v roce 2021 jako výroční setkání lidí z jihomoravského inovačního ekosystému. Postupně se ve formě mezinárodní konference otevřel širšímu publiku, na posledním ročníku v listopadu 2025 se sešlo přes 600 účastníků. Příští rok jich organizátoři očekávají zhruba dvojnásobek. Akce je hlavně pro ty, kteří chtějí budovat byznys s dopadem, dostat výzkum z laboratoře na trh, získat investici i nacházet řešení, partnery a trendy mimo vlastní obor.

   

Velvet Innovation za pět let vyrostl z komorního setkání v místo, kde se potkává celý inovační ekosystém. Nový formát otevírá prostor širšímu regionálnímu i mezinárodnímu publiku a ukazuje Brno jako evropský hub, kde vznikají globálně úspěšné firmy,“ říká Petr Chládek, CEO inovační agentury JIC.

Konference zůstává, přibývají nové formáty

První den festivalu bude patřit odpolední konferenci v hotelu Clarion v podobném formátu, jaký účastníci znají z předchozích ročníků – jedna scéna a výrazné osobnosti světa inovací v čele s Peterem Hinssenem, světově uznávaným myslitelem v oblasti technologií, inovační strategie a leadershipu. Druhý den se program od rána rozprostře do paralelních bloků pro různé publikum. Kromě hlavního dějiště ve Wannieck Gallery se bude odehrávat také v Impact Hubu a Clubcu.

Na programu budou praktické workshopy, sdílení zkušeností nebo podcasty naživo. V prostoru mezi Vaňkovkou a Wannieck Gallery poběží program otevřený i veřejnosti a vyvrcholí open-air afterparty.

Novinkou je spojení akce s nejznámější startupovou soutěží na světě, Startup World Cup. Přihlášené startupy budou na Velvet Innovation 2027 soutěžit o postup do finále v Silicon Valley, kde vítěz získá investici ve výši jednoho milionu dolarů.

Změna jako příležitost

Tématem ročníku je změna jako příležitost. Geopolitická nestabilita, technologické průlomy i klimatická změna mohou působit ochromujícím dojmem. Festival ale chce ukázat, že právě na hraně vznikají nová řešení, nové disciplíny, odvážné firmy i výzkum, který se dostane z laboratoří do reálného světa.

Změna je nejistota, ale zároveň místo, kde se dějí ty nejdůležitější věci. Kdo se na ni dívá takhle, může z ní těžit. A z Velvet Innovation si odnést v tomto směru konkrétní zkušenosti nebo kontakty,“ říká Hana Šudáková, manažerka festivalu z inovační agentury JIC.

Akce cílí na široké spektrum účastníků: od výzkumníků a tvůrců s prvním nápadem přes foundery startupů a rostoucích firem až po inovační lídry korporací, české i zahraniční investory a zástupce měst, veřejných institucí a neziskových organizací. Hlavním jazykem programu bude angličtina, u většiny částí bude k dispozici AI překladač.

Vstupenky půjdou do prodeje v lednu 2027 a návštěvníci si budou moci vybrat, zda přijdou na oba dny, nebo jen na druhý. Kdo chce zvýhodněnou cenu, může se už nyní zaregistrovat k přednostnímu přístupu k early bird vstupenkám na webu www.velvetinnovation.com. Krátký kvíz na webu ukáže, co na festivalu najdou různé typy účastníků.

 

Zdroj: JIC

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59527.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové trati, která propojí Libuš s Novými Dvory. Tramvaje by po zhruba 1,8 kilometru dlouhé trase měly začít...

Vietnamce oloupili u silnice o čtyřicet tisíc, policie hledá čtveřici pachatelů i svědky

Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila...

Už téměř dva týdny vyšetřují kriminalisté případ loupeže, k níž došlo u silnice mezi Potštátem a Kozlovem na pomezí Přerovska s Olomouckem. Při pátrání po čtveřici pachatelů nyní žádají o pomoc...

9. října 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V centru Zlína lidé čekali před otevřením volební místnosti

V centru ZlĂ­na lidĂ© ÄŤekali pĹ™ed otevĹ™enĂ­m volebnĂ­ mĂ­stnosti

Desítka lidí čekala dnes před 14:00, než se otevře jedna z volebních místností v centru Zlína. Lidé tam mohli odevzdat svůj hlas v komunálních i senátních...

9. října 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Pohádka z kurníku potěší Semily

ilustrační snímek

Kouzelné loutkové představení o dědečkovi, babičce, hodné slepičce a nezbedných kohoutcích.

9. října 2026  16:14

Šelma u zubaře. Tygr v plzeňské zoo podstoupil opravu zlámaných špičáků

Veterináři ošetřili samci tygra ussurijského z plzeňské zoo dva špičáky. (6....

Tygr ussurijský Rádža z plzeňské zoo musel podstoupit ošetření dvojice špičáků. Měl je totiž zlámané. Náročná operace v režii týmu specialistů trvala tři hodiny.

9. října 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

FC Chelsea oznamuje nové globální partnerství se společností GAC

9. října 2026  16:02

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů

ilustrační snímek

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů. Předchozí dva tendry nebyly úspěšné a radnice je musela zrušit. Vloni se přihlásil...

9. října 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se otevřely a Pražané rozhodují o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhají také volby do Senátu. Voliči mohou přijít v pátek...

9. října 2026,  aktualizováno  15:38

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

9. října 2026  9:32,  aktualizováno  15:35

Plzeňská Doubravka podle přání lidí postaví kuličkovou dráhu a teqballové hřiště

ilustrační snímek

Kuličkovou dráhu, teqballové hřiště a balanční stezku plánuje vybudovat čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Projekty získaly nejvíce hlasů obyvatel v...

9. října 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Veletrh EDUCA představí příští týden v Liberci nabídku škol i zaměstnavatelů

ilustrační snímek

Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v příštím týdnu v...

9. října 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nová církevní škola v centru Brna se proti plánu v září 2027 neotevře

ilustrační snímek

Nová církevní škola v brněnské Jánské ulici se v září 2027 neotevře. Úprava nevyužívané školní budovy, v níž má škola vzniknout, zabere více času, než se...

9. října 2026  13:47,  aktualizováno  13:47

Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

ilustrační snímek

Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 milionů korun bez DPH. Zatím neví, kdy ji znovu vypíše, rozhodnutí bude na novém vedení...

9. října 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.