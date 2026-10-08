Velvet Innovation 2027 se v Brně rozrůstá z konference ve festival pro inovátory

Festival Velvet Innovation 2027, který pořádá inovační agentura JIC, začínal v roce 2021 jako výroční setkání lidí z jihomoravského inovačního ekosystému. Postupně se ve formě mezinárodní konference otevřel širšímu publiku, na posledním ročníku v listopadu 2025 se sešlo přes 600 účastníků. Příští rok jich organizátoři očekávají zhruba dvojnásobek. Akce je hlavně pro ty, kteří chtějí budovat byznys s dopadem, dostat výzkum z laboratoře na trh, získat investici i nacházet řešení, partnery a trendy mimo vlastní obor.
„Velvet Innovation za pět let vyrostl z komorního setkání v místo, kde se potkává celý inovační ekosystém. Nový formát otevírá prostor širšímu regionálnímu i mezinárodnímu publiku a ukazuje Brno jako evropský hub, kde vznikají globálně úspěšné firmy,“ říká Petr Chládek, CEO inovační agentury JIC.
Konference zůstává, přibývají nové formáty
První den festivalu bude patřit odpolední konferenci v hotelu Clarion v podobném formátu, jaký účastníci znají z předchozích ročníků – jedna scéna a výrazné osobnosti světa inovací v čele s Peterem Hinssenem, světově uznávaným myslitelem v oblasti technologií, inovační strategie a leadershipu. Druhý den se program od rána rozprostře do paralelních bloků pro různé publikum. Kromě hlavního dějiště ve Wannieck Gallery se bude odehrávat také v Impact Hubu a Clubcu.
Na programu budou praktické workshopy, sdílení zkušeností nebo podcasty naživo. V prostoru mezi Vaňkovkou a Wannieck Gallery poběží program otevřený i veřejnosti a vyvrcholí open-air afterparty.
Novinkou je spojení akce s nejznámější startupovou soutěží na světě, Startup World Cup. Přihlášené startupy budou na Velvet Innovation 2027 soutěžit o postup do finále v Silicon Valley, kde vítěz získá investici ve výši jednoho milionu dolarů.
Změna jako příležitost
Tématem ročníku je změna jako příležitost. Geopolitická nestabilita, technologické průlomy i klimatická změna mohou působit ochromujícím dojmem. Festival ale chce ukázat, že právě na hraně vznikají nová řešení, nové disciplíny, odvážné firmy i výzkum, který se dostane z laboratoří do reálného světa.
„Změna je nejistota, ale zároveň místo, kde se dějí ty nejdůležitější věci. Kdo se na ni dívá takhle, může z ní těžit. A z Velvet Innovation si odnést v tomto směru konkrétní zkušenosti nebo kontakty,“ říká Hana Šudáková, manažerka festivalu z inovační agentury JIC.
Akce cílí na široké spektrum účastníků: od výzkumníků a tvůrců s prvním nápadem přes foundery startupů a rostoucích firem až po inovační lídry korporací, české i zahraniční investory a zástupce měst, veřejných institucí a neziskových organizací. Hlavním jazykem programu bude angličtina, u většiny částí bude k dispozici AI překladač.
Vstupenky půjdou do prodeje v lednu 2027 a návštěvníci si budou moci vybrat, zda přijdou na oba dny, nebo jen na druhý. Kdo chce zvýhodněnou cenu, může se už nyní zaregistrovat k přednostnímu přístupu k early bird vstupenkám na webu www.velvetinnovation.com. Krátký kvíz na webu ukáže, co na festivalu najdou různé typy účastníků.
Zdroj: JIC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59527.