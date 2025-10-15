Velvyslankyně Nizozemského království navštívila Huisman Czech Republic. Symbolicky předala „Baby Bell“ jako připomínku projektu Zvon svobody

  11:16
Sviadnov (Frýdecko-Místecko) 15. října 2025 (PROTEXT) - Společnost Huisman Czech Republic přivítala ve svém závodě Minu Noor, velvyslankyni Nizozemského království v České republice. Delegace si během své návštěvy prohlédla jednotlivé provozy výroby ve Sviadnově a diskutovala s vedením firmy o možnostech další spolupráce. Důležitým bodem programu bylo předání tzv. Baby Bell, miniatury Zvonu svobody, jehož vznik Huisman Czech Republic podpořil.

Zvon svobody byl v červnu představen v Praze za účasti nizozemské královny Máximy a českého prezidenta Petra Pavla jako symbol míru a solidarity. Na památku tohoto projektu vznikají dva menší zvony. První nyní převzal Karel Pavlíček, Managing Director, Huisman Czech Republic, druhý bude určen pro mateřskou společnost Huisman v Holandsku. Za projektem Zvon svobody stojí Velvyslanectví Nizozemského království v České republice ve spolupráci se spolkem Sanctus Castulus a Velvyslanectvím Ukrajiny, za podpory nizozemských firem působících v Česku.

„Bylo nám ctí přivítat paní velvyslankyni přímo v našem závodě. Převzetí Baby Bell je pro nás symbolickým okamžikem a připomínkou hodnot, které projekt Zvon svobody nese. Současně jsme měli možnost představit naši výrobu a otevřít dialog o vzdělávání, průmyslu a možnostech spolupráce mezi Českou republikou a Nizozemskem,“ uvedl Karel Pavlíček, Managing Director, Huisman Czech Republic.

Velvyslankyně se zajímala o praktické aspekty výroby, viděla ukázky robotizovaného svařování a navštívila montážní halu. V rámci diskuse s vedením společnosti se probíralo propojení firem a škol, možnosti studentských stáží, spolupráce regionálních podniků i sdílení zkušeností mezi českými a nizozemskými firmami.

„Společně jsme hovořili o tom, jak lze školní osnovy, zejména odborné vzdělávání, přizpůsobit potřebám průmyslu, a také o možnostech výměnných pobytů studentů. Vidím velký potenciál pro společné iniciativy, které mohou zaujmout firmy v Moravskoslezském kraji, a propojení zdejších podniků s obdobně zaměřenými firmami v Nizozemsku.Společnost Huisman je skvělým příkladem toho, jak může podnik posilovat evropské vazby a převzít odpovědnost podporou poselství míru,“ řekla Mina Noor, velvyslankyně Nizozemského království v České republice.

Na závěr návštěvy si hosté z nizozemského velvyslanectví odvezli jako symbolický dárek miniaturu 3D háku, který Huisman vyrábí pro své námořní jeřáby. Model vznikl přímo ve sviadnovském závodě. Huisman Czech Republic ze Sviadnova se v roce 2019 zapsal do historie jako první firma na světě, která dodala certifikované háky pro námořní jeřáby vyrobené 3D tiskem.

 

O společnosti Huisman Czech Republic:

Společnost Huisman Czech Republic, která byla založena v roce 1997 ve Sviadnově, je výrobním závodem společnosti Huisman a specializuje se na návrh a výrobu pokročilých technických výrobků s vysokou přidanou hodnotou pro energetiku, námořní dopravu, těžbu, železnici a zábavní průmysl. Tento výrobní závod vyrábí rozmanitou škálu výrobků, jako jsou námořní a pozemní jeřáby, mobilní vrtné soupravy, zařízení pro pokládku potrubí na moři, zařízení pro zábavní průmysl, konstrukci a údržbu podvozků kolejových vozidel, kompozitní trubky a další související položky.

Huisman Czech Republic dodává své výrobky po celém světě, přičemž zařízení ze Sviadnova se využívá na různých místech, například v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.

Společnost Huisman je celosvětovým dodavatelem postupně se měnících technických řešení pro přední světové společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ropy a zemního plynu, civilního a námořního průmyslu a zábavního průmyslu. Projekty se pohybují od samostatných komponent až po vysoce technicky propracované integrované systémy, od koncepce až po instalaci a celoživotní podporu. Činnost společnosti Huisman je rozdělena mezi kanceláře v Nizozemsku, Brazílii, Číně, České republice, Norsku, Singapuru a USA a závody v Nizozemsku, Brazílii, České republice a Číně.

Zdroj: Huisman

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

