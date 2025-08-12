Venkovní plochy společnosti euroAWK navyšují svůj reklamní zásah

„Vzhledem k tomu, že využívání a dosah venkovních reklamních kampaní podle našich údajů v posledních letech kontinuálně rostou, rozhodli jsme se tuto skutečnost ověřit a podpořit i prostřednictvím nezávislých dat. V rámci tohoto projektu jsme tedy požádali společnost Ipsos o aktualizaci hodnot ROTS (Real Oprotunity To See) definujících počty reklamních kontaktů, které naše plochy doručují. Současně to byla skvělá příležitost získat tyto údaje i pro naše nová CLV, která jsme do sítě začlenili v roce 2024. Společnost Ipsos pak zajišťuje datovou kontinuitu, protože v minulosti, v rámci projektu IMPACT, připravovala předchozí vlnu těchto dat“ komentuje výsledky průzkumu obchodní ředitel společnosti euroAWK Aleš Jeřábek.
Společnost euroAWK je tradičním hráčem na trhu venkovní reklamy. Po celé České republice vlastní a nabízí širokou síť klasických reklamních nosičů, billboardů a citylight vitrín (CLV). V roce 2024 spustila euroAWK e-shopovou platformu Venkovka.cz, která slouží k okamžitému přímému online nákupu venkovních reklamních ploch a také výrazně rozšířila počet svých CLV nosičů. euroAWK je členem mezinárodní skupiny Freund Holding a AWK, která se řadí k největším poskytovatelům venkovní reklamy v Německu a střední Evropě. V České republice společnost působí od roku 1991.
Zdroj: euroAWK
