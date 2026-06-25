Venku jsou tropy. Nejvyšší čas objednat adventní kalendáře

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  8:25
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Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Zatímco venku panují letní teploty, mnoho firem už začíná řešit vánoční reklamní dárky pro klienty, zaměstnance a obchodní partnery. Jedním z nejžádanějších firemních dárků posledních let jsou reklamní sladkosti a adventní kalendáře s potiskem loga. Při včasné předobjednávce je navíc možné využít výhodnější ceny a získat dostatek času na výběr tvaru, grafiky i náplně.

Adventní kalendáře už dávno nejsou jen papírová krabička s klasickými čokoládkami. Firmy dnes mohou vybírat z celé řady originálních variant – od elegantních kalendářů s prémiovou čokoládou přes adventní kalendáře ve tvaru domečku až po netradiční tvary, například autobus, kamion nebo jiné motivy spojené s konkrétním oborem podnikání.

„Vánoční reklamní dárky se často začínají řešit pozdě. U adventních kalendářů je ale ideální objednávat s předstihem, protože klient má větší výběr, lepší cenu a hlavně klid na přípravu grafiky. V listopadu už bývá pozdě na kreativitu, tam už se většinou jen hasí požár,“ říká Ing. Petra Kaidlová, odbornice na reklamní předměty ze společnosti Promo Direct.

Reklamní sladkosti fungují, protože nezůstávají ležet v šuplíku

Reklamní sladkosti patří mezi firemní dárky, které mají jednu velkou výhodu: lidé je skutečně spotřebují. Čokoláda, bonbóny, žvýkačky nebo adventní kalendář s logem se neztratí v šuplíku mezi propiskami, ale přirozeně se dostanou na pracovní stůl, recepci, do kanceláře nebo domů.

Firmy mohou zvolit jednoduché sladkosti s vlastním potiskem, ale také značkové produkty, které samy o sobě působí hodnotněji. Oblíbené jsou například reklamní čokolády Ritter Sport, oplatky Manner, prémiové sladkosti Lindt, reklamní gumoví medvídci Trolli nebo Haribo, bonbóny Mentos či ikonické dávkovače a bonbóny PEZ.

„U sladkostí není potřeba složitě vysvětlovat, k čemu jsou. Každý chápe čokoládu, bonbóny nebo adventní kalendář. Když se k tomu přidá logo firmy a pěkné balení, vznikne reklamní dárek, který působí mile, nenásilně a přitom značku připomíná opakovaně,“ doplňuje Petra Kaidlová.

Adventní kalendář připomíná značku každý den

Síla adventního kalendáře je v opakovaném kontaktu. Zatímco běžný reklamní dárek se předá jednou, adventní kalendář s logem pracuje s pozorností obdarovaného každý den během adventu. Logo firmy tak není jednorázovou dekorací, ale stává se součástí předvánočního rituálu.

Reklamní adventní kalendáře se hodí pro obchodní partnery, zaměstnance, zákazníky e-shopů, realitní kanceláře, autosalony, hotely, pojišťovny, banky, školy i neziskové organizace. Díky různým tvarům a typům náplní lze dárek přizpůsobit značce, oboru i rozpočtu.

„Klasický adventní kalendář je stále dobrá volba, ale firmy dnes chtějí čím dál častěji něco originálnějšího. Kalendář ve tvaru domku může dávat smysl realitní kanceláři, autobus dopravní firmě, kamion logistické společnosti. Právě tvar a grafika často rozhodují o tom, jestli si klient dárek zapamatuje,“ vysvětluje Petra Kaidlová.

Sladká reklama bez zbytečné agresivity

V době, kdy jsou lidé zahlceni online reklamou, newslettery a bannery, působí kvalitní reklamní sladkost překvapivě civilně. Neobtěžuje, netlačí na okamžitý nákup a zároveň vytváří pozitivní spojení se značkou.

Reklamní sladkosti se dají využít nejen jako vánoční dárky, ale také jako pozornost k objednávce, dárek na veletrh, součást direct mailingu, výbava pro obchodní zástupce nebo drobnost na recepci. Výhodou je široká škála cen – od malých sáčků s bonbóny až po prémiové čokoládové kazety a adventní kalendáře s individuální grafikou.

Společnost Promo Direct nabízí reklamní sladkosti, reklamní čokolády, click clac, bonbóny s potiskem i adventní kalendáře pro firemní zákazníky. V nabídce jsou klasické i originální tvary balení, značkové sladkosti i možnosti individuálního potisku podle firemní identity.

O společnosti Promo Direct
Promo Direct s.r.o. je český dodavatel reklamních předmětů a firemních dárků s potiskem. V online katalogu nabízí přes 80 000 produktů a ve vlastní provozovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje tisk, skladování a výrobu reklamních dárků. Společnost působí v oboru více než 20 let a dodává reklamní předměty firmám a státním organizacím v České republice i dalších zemích Evropské unie. Dlouhodobě se věnuje také udržitelnému sortimentu a ekologickým alternativám běžných reklamních předmětů.

 

 

Zdroj: Promo Direct s.r.o.

 

Kontakt:

Petra Kaidlová

spolumajitelka Promo Direct s.r.o.

E-mail: info@promodirect.cz

Tel.: 776706777

www.promodirect.cz

 

 

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