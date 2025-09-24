Ventruba otevírá novou kliniku s nejmodernějšími technologiemi

Nabízí nejen špičkové technologie a nadstandardní péči, ale také tým zkušených specialistů pod vedením renomovaného lékaře Tomáše Ventruby, který určuje světové trendy přímo ze srdce Moravy. Jestli má někdo zlaté české ručičky, je to plastický chirurg Tomáš Ventruba, který „spravuje“ obličeje na denní bázi už deset let a jeho říše mládí stále roste. Ta se nachází v 15. patře nádherné luxusní budovy s výhledem na brněnské dominanty - katedrálu sv. Petra a Pavla a hrad Špilberk. Moravská metropole se tím usazuje na světovou mapu estetické medicíny a každý den vítá klientky z celého světa.
Zdroj: V Clinic
