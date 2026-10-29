Veřejná doprava se rychle mění. Jaké trendy nabízí, ukáže veletrh CZECHBUS

Odborný veletrh CZECHBUS se po dvou letech vrací do hal letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA. Představí komplexní nomenklaturu veřejné dopravy – městské, příměstské i meziměstské autobusy, midibusy a minibusy, přípojná vozidla, alternativní pohony, nabíjecí infrastrukturu, telematiku, odbavovací systémy i technologie pro efektivnější provoz. Prezentovat se budou také společnosti nabízející servisní a údržbové služby, náhradní díly, příslušenství, provozní kapaliny, finanční či pojišťovací služby a další doplňky.
Jedním z hlavních tematických pilířů letošního ročníku bude zaměření na praktická řešení a jejich využití v každodenním provozu. Návštěvníci se seznámí také s pohledem na celé odvětví, který má nastupující mladá generace.
Jak to vidí mladí talenti
Jednou z významných novinek, které CZECHBUS letos přinese, bude studentská kategorie soutěže GRAND PRIX nesoucí název Young Mobility Talent. „Nová soutěžní kategorie umožní mladým talentům představit své vize odborné porotě i návštěvníkům veletrhu a setkat se se společnostmi a osobnostmi působícími v oblasti veřejné dopravy. Díky soutěži se studenti intenzivněji propojí s praxí a nastupující generace inovátorů dostane podporu od profesionálů z tohoto odvětví,“ řekla manažerka veletrhu Veronika Cihlářová.
Hlavním partnerem Young Mobility Talent je společnost AD TECHNIK, která vítězný projekt ocení odměnou 20.000 korun.
Na veletrhu se tradičně představují v českých premiérách novinky tuzemských i zahraničních značek. Jednou z nich bude letos prezentace elektrobusu King Long PEV8. Společnost Eco Auto představí nízkopodlažní městský elektrobus, který je již nasazen ve veřejné dopravě ve slovenské Handlové. Model PEV8 nabízí baterii LiFePO4 s kapacitou 266 kWh, udávaný reálný dojezd až 350 km a rychlé nabíjení výkonem až 150 kW. Součástí expozice bude také ukázka komplexního řešení bezemisní dopravy včetně nabíjecí infrastruktury a energetických systémů.
Na veletrhu nebude chybět ani Dopravní podnik hl. m. Prahy, který představí svůj provoz a zároveň návštěvníkům nabídne možnost prohlédnout si elektrobus SOR ENS 12. Dvanáctimetrový bateriový autobus s kapacitou až 95 cestujících a elektromotorem o výkonu 160 kW je jednou z cest k postupné elektrifikaci městské autobusové dopravy.
Zastoupena bude v Letňanech také oblast malých autobusů. TURANCAR CZ představí v Hale 3 kompletní nabídku modelů ISUZU – od turistických autobusů až po městský a meziměstský NovoCiti Life v provedení Low Entry. Návštěvníci tak budou moci porovnat vozidla určená pro turistickou, školní, firemní i veřejnou dopravu.
Veletrh CZECHBUS však není jen místem nabízejícím poutavé expozice, ale také mezinárodní platformou pro setkávání odborníků a profesionálů. Přináší prostor pro odborné diskuse, hledání inovativních řešení, možnosti konzultací napříč odvětvími a také budování obchodních kontaktů. Vzájemně propojí odborníky z řad dopravců, měst, krajů, výrobců i technologických firem.
Podrobnosti najdete na www.czechbus.eu.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59851.