Veřejný prostor Hodonína pět let po tornádu: Do obnovy poničeného území směřovala investice přes tři čtvrtě miliardy

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  9:54
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Hodonín 3. června 2026 (PROTEXT) – Město Hodonín a Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) představily při příležitosti slavnostního otevření Parku U Červených domků výsledky pětileté obnovy Bažantnice po tornádu. Investice směřující do proměny poničeného veřejného prostoru dosáhla více než tři čtvrtě miliardy korun. Její hodnota, podobně jako počet spolupracujících lidí a organizací, svědčí o tom, že jde o intervenci mimořádného rozsahu.

Ještě před pěti lety by si město Hodonín sotva dokázalo představit, že se jeho přístup k veřejnému prostoru po tornádu může stát modelovým příkladem pro další města v České republice. Díky spolupráci s Nadací Karel Komárek Family Foundation Hodonín svůj původní záměr z roku 2021, jenž zahrnoval 12 projektů, v dalších letech dvojnásobně rozšířil. Město tak pracovalo nebo pracuje na 24 projektech v celkové hodnotě 788 milionů korun.

„Bažantnice se nám za posledních pět let doslova proměnila před očima. Park U Červených domků, stejně jako další projekty, například Dům přírody se zahradou, který jsme slavnostně otevřeli před dvěma lety, jsou výsledkem spolupráce města, architektů a místních lidí. Důležitou roli sehrála Nadace Karel Komárek Family Foundation, která nám pomohla změnit uvažování o veřejném prostoru,“ řekl starosta Hodonína Libor Střecha.

Rozsah proměny hodonínského veřejného prostoru po katastrofě nemá v České republice obdoby, což dokládají další čísla. Do obnovy se zapojilo přibližně 2500 lidí, 45 partnerských organizací a profesionálové z 12 architektonicko-krajinářských studií. Na financování se kromě města podílelo dalších 25 spoluinvestorů.

„Způsob, jakým se podařilo obnovit veřejný prostor Hodonína, je zcela unikátní a dokonale koresponduje s naším uvažováním a stylem práce v nadaci. Za novými budovami a parky stojí od počátku snaha chápat katastrofu a její ničivé následky jako příležitost k tomu, abychom v Hodoníně uskutečnili inovativní projekty s pozitivním dopadem na život obyvatel celého regionu. Město navázalo na náš způsob myšlení a přistoupilo k projektům koncepčně, s dlouhodobou vizí a vůlí získat další finanční zdroje, a proto se nám tuto příležitost podařilo naplnit,“ uvedl předseda správní rady Nadace KKFF Karel Komárek, jemuž zastupitelstvo města Hodonín udělilo čestné občanství za mimořádný přínos rodnému městu, dlouhodobou podporu veřejně prospěšných projektů a významnou pomoc regionu po ničivém tornádu v roce 2021.

Co přináší nový hodonínský park?

Park U Červených domků nabízí lidem nové možnosti pro setkávání, sport, pohyb i odpočinek. Díky spolupráci města, nadace, architektů, odborníků i místní komunity vzniklo moderní místo, které vychází vstříc potřebám lidí a přirozeně je láká k tomu, aby trávili více času venku.

Centrální plocha parku i okružní stezka pro běh, chůzi nebo jízdu na kole či koloběžce nabízejí lidem nové možnosti aktivního trávení volného času. Návštěvníci využijí i workoutovou zónu s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou. Park s desítkami stromů a četnou nízkou zelení tvoří přehledné a bezpečné místo, které v Bažantnici propojuje důležité trasy.

Nový způsob uvažování o veřejném prostoru dokládá i zasazení parku do širšího kontextu Bažantnice. Jednotlivá hřiště neohraničují pevné ploty. Například travnaté fotbalové hřiště s brankami a basketbalová tréninková plocha jsou přístupné všem lidem. Prostor se navíc dobře doplňuje i s Domem přírody Hodonínské Dúbravy.

Obnovou prochází celé území Bažantnice

Park U Červených domků je součástí celkové obnovy Bažantnice a přilehlého okolí po tornádu. Navazují na ni další projekty, mezi které patří Dům přírody Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava se zahradou dokončený v roce 2024, Sportovní areál U Červených domků, park před ZŠ U Červených domků a příměstský lesopark Bažantnice. Nejblíže dokončení je dětské městečko, s jehož otevřením se počítá na podzim letošního roku.

O Nadaci KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) dlouhodobě a systematicky podporuje projekty, které zlepšují kvalitu života a přispívají k pozitivní společenské změně. Prostřednictvím svých programů se věnuje proměnám veřejného prostoru měst, rozvoji kvalitního vzdělávání, kultury a uměleckého vzdělávání i ochraně kulturního dědictví. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů. Pomáhá i tam, kde to lidé a společnost právě nejvíce potřebují. Rodinnou nadaci založili v roce 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

O programu Proměny měst

Program Proměny měst Nadace KKFF má za cíl propojovat klíčové aktéry a měnit jejich pohled na tvorbu veřejného prostoru. Přístup nadace k proměně parků či veřejných prostranství stojí na reflexi každodenních potřeb lidí i na utváření a prohlubování jejich vztahu s konkrétním místem. Nadace od roku 2006 pomohla obnovit 10 parků. V současné době se podílí mimo jiné na projektech obnovy Hodonína po tornádu. V roce 2026 začala spolupracovat se studiem Gehl Architects.

Zdroj: Nadace KKFF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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