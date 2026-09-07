Vernisáž výstavy Ferdiš Duša - Malíř velkého srdce

Výstava připomíná život a dílo mimořádného umělce Ferdiše Duši (1888–1958), rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí, který téměř polovinu svého života prožil na Spořilově a svým talentem a odhodlaností překročil hranice regionů i své doby. Návštěvníci se seznámí s jeho cestou od skromných začátků přes vandrovní léta po Evropě až k uznávanému postavení grafika, malíře a ilustrátora české meziválečné kultury. Expozice představí tvorbu inspirovanou Ostravskem, Prahou i Slovenskem a zároveň odhalí příběh člověka s hlubokým sociálním cítěním, širokým kulturním rozhledem a výjimečným vztahem k rodnému kraji. Je to vůbec poprvé, kdy jsou díla Ferdiše Duši vystavována na Spořilově, vlastně poblíž domu s ateliérem, kde téměř 30 let žil a tvořil. Výstava připomene i Dušův podíl na vznik spořilovského kostela sv. Anežky České.
Zdroj: Petr Regalát Beneš, Farnost sv. Anežky České, Praha Spořilov
Kontakt:
Petr Regalát Beneš
Farnost sv. Anežky České, Praha Spořilov
E-mail: regalat.ofm@centrum.cz
https://www.artarchiv.cz/ferdis-dusa_gfu
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.