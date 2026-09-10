Věrnost, nebo dostupnost? Jaký marketing firmy potřebují, ukáže Brand Management

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Praha 10. září 2026 (PROTEXT) - Zákazníci dnes nevnímají značky jen prostřednictvím reklamních kampaní. O jejich vztahu ke značce rozhodují desítky každodenních interakcí, od digitálních služeb přes zákaznickou podporu až po doporučení umělé inteligence. Jak silné ale tyto vztahy ke značkám mohou být a jaký mají vliv na zákaznickou věrnost? Odpovědi nabídne největší konference o značkách a byznysu Brand Management, která se uskuteční 30. 9. – 1. 10. 2026.

Více než 500 účastníků se setká na dvoudenní konferenci v Cubex Centru Praha, na níž vystoupí 30 odborníků z Česka, Slovenska, Belgie i Austrálie. Hlavním tématem jsou letos „Značkové zážitky“, tedy jak budovat silné značky v době, kdy se zákaznická zkušenost i marketing rychle proměňují pod vlivem AI. „Všude slyšíme, že marketing má být ve firmě hlasem zákazníka. Marketéři se proto stále více věnují zákaznické zkušenosti, a přispívají tak k růstu firem. Chceme tento trend dál podpořit,“ říká za organizátory Jan Patera z Blue Events.

Konference nabídne dva rozdílné pohledy na zákaznickou loajalitu. Vystoupí uznávaný expert na zákaznickou zkušenost Steven Van Belleghem. Podle něj se dnes vlivem AI loajalita zásadně mění – a s ní i pojetí značky. Efektivita, bezproblémový servis a personalizace se stávají novým standardem a pro vybudováná vztahu se zákazníkem nestačí. Ve své nové knize „Deep Loyalty“ rozlišuje tři úrovně loajality: racionální, behaviorální a emocionální. „Hodnota značky nespočívá tolik v tom, co říká, ale v tom, co v lidech vyvolává a co si z ní pamatují,“ říká Steven Van Belleghem.

Jiný pohled představí další hvězda programu Rachel Kennedy, spoluzakladatelka známého Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science. Je pro růst značek důležitější vytvářet vášnivé fanoušky, nebo zajistit, aby si lidé na značku snadno vzpomněli a vynikla v místě nákupu? Rachel na to odpoví na základě desítek let bádání o růstu značek. Ukáže, jakou roli hrají emocionální vztah ke značce a loajalita ve srovnání s mentální dostupností a distinktivními prvky značky. „Nabídnu také také praktické tipy, jak vytvářet a využívat distinktivní prvky značky,“ slibuje Rachel Kennedy, která v Praze vystoupí poprvé.

Celý letošní program vychází z témat, která dnes řeší marketéři nejen v Česku. Ukáže například, jak využít AI při budování značky, výzkumu a kreativitě. Otevře i otázky, jak se proměňuje nákupní chování, proč investovat do značky, jak přistoupit k rebrandingu nebo jak se vyrovnat s regulací online kampaní. Účastníci se navíc dozvědí, jak dnes roli marketingu vidí CEO, konkrétně Daniel Buryš z Kofola ČeskoSlovensko.

Vedle něj vystoupí také zástupci společností jako Alma Career, Confess, Heineken, Kofola ČeskoSlovensko, Komerční banka, Magnas, MediaSafari, Mindworx, NaDa Research, OMG, PS:Digital, ResSOLUTION Group, Seznam, Skupina Nova, Super zoo, Tipsport, TrendBrews, Triad Prague, VML, WOO a WPP Media.

Více informací o programu a registraci naleznete na www.brandmanagement.cz.

Dvanáctý ročník konference Brand Management se koná za podpory řady významných partnerů v čele se společnostmi Confess Research, Komerční banka a Magnas. 

 

Zdroj: Blue Events

 

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