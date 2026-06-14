VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace

Za projektem stojí Jana Bobošíková a Hana Lipovská se svým týmem Aby bylo jasno. Navazuje na jejich zkušenosti s tvorbou internetových pořadů a reaguje na potřebu diváků, kteří se nechtějí ztrácet mezi sociálními sítěmi a algoritmy.
Cílem je vrátit sledování videí jednoduchost, kterou lidé znají z televize, a zároveň využít možnosti internetové doby. Divák nemusí hledat nové díly oblíbených pořadů ani přeskakovat mezi platformami.
„VEROX vznikl pro diváky, kteří chtějí sledovat obsah jednoduše, přehledně a bez rušení. Nechceme, aby se člověk musel přizpůsobovat platformě. Platforma se má přizpůsobit divákovi,“ uvádějí Jana Bobošíková a Hana Lipovská.
VEROX je dostupný na www.verox.cz.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=97f29-k1IbI
Zdroj: VEROX.cz