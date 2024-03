Vesničko má, zásilková. OX BOXY šetří čas i peníze v malých obcích

Praha 14. března 2024 (PROTEXT) - Lidé v menších obcích mají naději na lepší zásilkové služby. Důvodem je rozšiřující se síť zásilkových boxů OX BOX od české společnosti OX Point. Moderní chytré boxy se nově objevují na desítkách míst Česka a nabízejí příjem i odeslání zásilek. Do budoucna navíc budou sloužit jako elektronická úřední deska či prostor pro bezkontaktní předávání věcí mezi obcí a občany. To umožní nová služba Z ruky do ruky.

„Dáváme lidem na vsi možnost mít stejný komfort jako obyvatelé měst. Doručování a odesílání zásilek bez nutnosti chodit na poštu jsou pro lidi v těch nejmenších obcích vítanou novinkou, která jim šetří čas a tím i peníze. Už nyní si mohou do obecních boxů nechat poslat balík z e-shopu nebo z boxu odeslat zásilku pomocí služby České pošty – Balíkovny,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.

„Odstartovali jsme možnost odesílat balíky (Balíkovna a Balíkovna na adresu) z boxů našeho partnera OX Point. Službu jistě ocení všichni, kteří pravidelně posílají balíky nebo obchodují na Aukru nebo Vinted,“ říká ředitel Balíkovny Lukáš Rampas.

Zásilkové boxy české výroby jsou pro obce vítaným pomocníkem. Dokládají to i kladné reakce místních starostů, kde už chytré boxy fungují. „OX Box je pro naši obec velkým přínosem, protože jsme s provozem maximálně spokojeni a rádi, že ho u nás máme. Rádi ho využijeme i jako elektronickou úřední desku. Oceňuju i ochotu a vstřícnost při instalaci boxu,” říká starostka Velkého Luhu na Chebsku Jiřina Vrábelová.

Podobně se netají spokojeností i v malé obci Staré Bříště na Pelhřimovsku, kde žije 79 obyvatel. „S fungováním obecního boxu jsme spokojeni, přijímání balíků funguje výborně. OX BOX nám pomáhá zajistit větší obslužnost obce. Lidé tak nemusí osm kilometrů do Humpolce na poštu. Těšíme se na další služby jako elektronickou úřední desku,“ říká starosta Starého Bříště Václav Honzl.

Už letos se vedení obcí i jejich obyvatelé dočkají díky OX BOXům nových funkcionalit. „Počítáme s tím, že v OX BOXech zprovozníme elektronické úřední desky, lidé tak budou mít snadnější přístup k obecním informacím. OX Boxy už také nabízí novou službu Z ruky do ruky - bezkontaktní předávání věcí a dokumentů mezi obcí a občany nebo mezi občany obce. Mohou tedy sloužit i jako užitečná a bezpečná úschovna pro více lidí,“ dodává provozní ředitel OX Point Vladislav Král s tím, že cílem je do konce roku 2024 v obcích nainstalovat a zprovoznit více než 150 zásilkových boxů.

