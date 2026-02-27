Většina dospívajících se v Evropě necítí v digitálním světě komfortně

Praha 27. února 2026 (PROTEXT) - Nová zpráva Nadace Vodafone a britské organizace Save the Children ukazuje, že řada dnešních dětí a mladých lidí se v online prostředí necítí dobře. Podle výsledků dosáhla pouze jedna čtvrtina teenagerů (26 %) v indexu digitální pohody dobrého nebo vysokého skóre. Téměř polovina mladých (45 %) se zároveň obává, že jim při odpojení něco uteče, což potvrzuje rostoucí tlak neustálé online přítomnosti. Zpráva také upozorňuje na výrazné rozdíly mezi zeměmi. Například ve Spojeném království je situace ještě výraznější: jeden ze šesti britských teenagerů (17 %) uvádí, že o víkendech tráví online více než osm hodin.

Nejnovější průzkum Nadace Vodafone a organizace Save the Children z devíti evropských zemí ukazuje, že řada dospívajících má potíže se svým životem online a sebekontrolou, a to navzdory dobrým dovednostem v oblasti online bezpečnosti, které jsou výsledkem vzdělávacích a osvětových kampaní.

Průzkum Connected Childhood: The State of Digital Wellbeing & Resilience for Children and Young People in Europe (Propojené dětství: Stav digitální pohody a odolnosti dětí a mladých lidí v Evropě) oslovil více než 7500 mladých lidí ve věku 13-18 let v devíti evropských zemích pomocí nového Indexu digitálního zdraví a odolnosti (Digital Wellbeing and Resilience Index). Výsledky představují smíšený obraz digitálního zdraví a odolnosti mezi mladými Evropany a Evropankami v Albánii, Řecku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Turecku a Spojeném království.

Tři z deseti mladých lidí (30 %) uvádějí, že jsou často ve stresu z života online, a téměř polovina (45 %) se obává, že jim něco uteče, když online nejsou. To poukazuje na vznikající tlak, který může v průběhu času ovlivnit jejich psychickou pohodu.

Na základě těchto zjištění vyzývají obě organizace online platformy, aby své služby navrhovaly bezpečněji, účinněji moderovaly obsah pro děti a nezletilé, zabraňovaly návykovým funkcím a uplatňovaly silná opatření proti zneužívání.

Mladí lidé jsou propojenější než kdy dříve - 95 % je online alespoň hodinu denně (průměrně napříč devíti zeměmi) a většina (83 %) má vlastní chytrý telefon. Podle průzkumu je to pro některé z nich spojeno s řadou výzev.

• Pouze něco přes čtvrtinu mladých lidí (26 %) dosahuje podle Indexu vysoké digitální pohody. Většina (64 %) spadá do středního rozmezí (průměrně 5 až 6 z 10), což naznačuje, že mnoho z nich svůj digitální život zvládá, ale nedaří se jim to úplně, zatímco jeden z deseti (10 %) dosahuje nízkého skóre digitální pohody.

• Tři z deseti mladých lidí (30 %) uvádějí, že pobyt online je často stresuje nebo rozrušuje, čtyři z deseti (41 %) se obávají kyberšikany a téměř šest z deseti (58 %) uvádí, že je často rozptylují upozornění, když by se měli soustředit.

Polovina zůstává online déle, než plánovali, protože je to baví natolik, že nechtějí přestat (51 %).

• Čtvrtina (24 %) také uvádí FOMO (strach z promeškání něčeho zajímavého) jako důvod, proč zůstávají online déle, než plánovali, a téměř polovina (průměrně 45 %) se obává, že jim při odpojení se od online světa něco uteče.

Pouze třetina mladých lidí (průměrně 34 % napříč zeměmi) dosahuje dobrého nebo vysokého (alespoň 7 z 10) skóre v sebekontrole při online aktivitách. A zatímco přibližně polovina (49 %) dosahuje alespoň středně dobrého skóre, šestina (17 %) má skóre nízké.

Pouze něco přes polovinu mladých lidí (průměrně 55 % napříč zeměmi) dosahuje vysokého skóre v digitální gramotnosti, což může být způsobeno tím, že technologie v některých případech předbíhají digitální gramotnost. Přibližně dvě třetiny uvádějí, že rozumí algoritmům (65 %) nebo dokážou identifikovat obsah.

Britští teenageři tráví online nejvíce času, zejména o víkendech konzumují obsah generovaný nebo upravený umělou inteligencí (63 %). Přibližně jeden ze sedmi (14 %) je online více než 8 hodin ve všední dny, o víkendech pak jeden ze šesti (17 %), ve srovnání s průměrem devíti zemí 7 % a 12 %.

Joakim Reiter, ředitel pro externí vztahy a korporátní záležitosti skupiny Vodafone a člen správní rady globální Vodafone Foundation, uvedl: "Teenageři nám říkají něco důležitého – nejde jen o sociální tlak, který je drží online - jde o způsob, jakým jsou aplikace navrženy. Nekonečné skrolování, automatické přehrávání a hypercílené algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely připojené. Je načase, aby online platformy převzaly skutečnou odpovědnost a upřednostnily bezpečnost a pohodu mladých lidí."

Uju Aderemi, ředitelka pro partnerství v organizaci Save the Children, řekla: "Děti mají právo být online nejen v bezpečí, ale také se skutečně rozvíjet. Výsledky ukazují, že mladí lidé v Evropě jsou propojeni více než kdy dřív a často ve světě online zažívají radost. Na druhou stranu, příliš mnoho z nich také zažívá stres, má narušený spánek a cítí se pod tlakem vždy dostupného digitálního světa. Musíme proto děti vybavit dovednostmi, sebevědomím a podporou, kterou potřebují k navigaci v digitálním prostředí tak, aby chránily svou pohodu a mohly se rozvíjet. Tím, že budeme platformy vybízet k odpovědnosti, začleníme digitální zdraví do vzdělávání a budeme naslouchat dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří čelí dalším překážkám, můžeme pomoci vytvářet online prostředí, která posilují místo toho, aby škodila. V propojeném světě by žádné dítě nemělo zůstat pozadu."

 

Mladí lidé projevují silnou empatii online

Navzdory identifikovaným výzvám zpráva Connected Childhood ukazuje, že digitální prostředí je pro generaci, která vyrůstala online, i místem spojení a osobního růstu.

Většina mladých lidí dosáhla silného skóre v indexu online empatie (61 %), ale pouze polovina (54 %) souhlasila nebo rozhodně souhlasila s tím, že by patřili k nějaké podpůrné online komunitě. Dvě třetiny (66 %) mladých lidí dosáhly vysokého skóre v indexu identity a vztahů, který měří, jak pohodlně se cítí online a jak velkou podporu vnímají.

 

Velké rozdíly v digitální pohodě a odolnosti napříč evropskými státy

Průzkum Connected Childhood ukázal, že existují výrazné rozdíly podle místa bydliště teenagerů, což naznačuje, že digitální pohoda a odolnost je ovlivněna také domácí atmosférou, vzděláváním a širšími strukturálními faktory.

82 % mladých Rumunů získalo "dobré" nebo "vysoké" skóre v celkovém Indexu digitální pohody a odolnosti, který kombinuje všechny sledované aspekty (oproti celkovému průměru všech devíti zemí 72 %). Albánie a Turecko také dosáhly dobrých výsledků v několika oblastech, zejména v online empatii a v oblasti identity a vztahů.

Spojené království bylo v mnoha aspektech v souladu s průměrem devíti zemí; 29 % mladých dosáhlo dobrého nebo vysokého skóre v indikátoru digitální pohody (průměr devíti zemí byl 26 %), 71 % dosáhlo dobrého nebo vysokého skóre v celkovém Indexu digitální pohody a odolnosti.

Ale britští teenageři patří k nejsilnějším online uživatelům mezi těmito státy, zejména o víkendech, a v sebekontrole jsou pod průměrem většiny zemí - 21 % dosáhlo nízkého skóre v indexu sebekontroly (průměr byl 17 %).

 

Zranitelné skupiny jsou nejvíce ohrožené

Trvale nižší skóre bylo zaznamenáno u dětí a mladých lidí, kteří zažívají potravinovou nejistotu, trpí úzkostmi nebo depresemi či mají zdravotní postižení, a také u těch, kteří se identifikují jako neheterosexuální.

 

Celá zpráva (v angličtině) je k dispozici zde: Skills Upload Jr | The Children’s Digital WellBeing Partnership Zdroj: Vodafone

 

 

