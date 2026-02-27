Většina dospívajících se v Evropě necítí v digitálním světě komfortně

Nejnovější průzkum Nadace Vodafone a organizace Save the Children z devíti evropských zemí ukazuje, že řada dospívajících má potíže se svým životem online a sebekontrolou, a to navzdory dobrým dovednostem v oblasti online bezpečnosti, které jsou výsledkem vzdělávacích a osvětových kampaní.
Průzkum Connected Childhood: The State of Digital Wellbeing & Resilience for Children and Young People in Europe (Propojené dětství: Stav digitální pohody a odolnosti dětí a mladých lidí v Evropě) oslovil více než 7500 mladých lidí ve věku 13-18 let v devíti evropských zemích pomocí nového Indexu digitálního zdraví a odolnosti (Digital Wellbeing and Resilience Index). Výsledky představují smíšený obraz digitálního zdraví a odolnosti mezi mladými Evropany a Evropankami v Albánii, Řecku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Turecku a Spojeném království.
Tři z deseti mladých lidí (30 %) uvádějí, že jsou často ve stresu z života online, a téměř polovina (45 %) se obává, že jim něco uteče, když online nejsou. To poukazuje na vznikající tlak, který může v průběhu času ovlivnit jejich psychickou pohodu.
Na základě těchto zjištění vyzývají obě organizace online platformy, aby své služby navrhovaly bezpečněji, účinněji moderovaly obsah pro děti a nezletilé, zabraňovaly návykovým funkcím a uplatňovaly silná opatření proti zneužívání.
Mladí lidé jsou propojenější než kdy dříve - 95 % je online alespoň hodinu denně (průměrně napříč devíti zeměmi) a většina (83 %) má vlastní chytrý telefon. Podle průzkumu je to pro některé z nich spojeno s řadou výzev.
• Pouze něco přes čtvrtinu mladých lidí (26 %) dosahuje podle Indexu vysoké digitální pohody. Většina (64 %) spadá do středního rozmezí (průměrně 5 až 6 z 10), což naznačuje, že mnoho z nich svůj digitální život zvládá, ale nedaří se jim to úplně, zatímco jeden z deseti (10 %) dosahuje nízkého skóre digitální pohody.
• Tři z deseti mladých lidí (30 %) uvádějí, že pobyt online je často stresuje nebo rozrušuje, čtyři z deseti (41 %) se obávají kyberšikany a téměř šest z deseti (58 %) uvádí, že je často rozptylují upozornění, když by se měli soustředit.
• Polovina zůstává online déle, než plánovali, protože je to baví natolik, že nechtějí přestat (51 %).
• Čtvrtina (24 %) také uvádí FOMO (strach z promeškání něčeho zajímavého) jako důvod, proč zůstávají online déle, než plánovali, a téměř polovina (průměrně 45 %) se obává, že jim při odpojení se od online světa něco uteče.
• Pouze třetina mladých lidí (průměrně 34 % napříč zeměmi) dosahuje dobrého nebo vysokého (alespoň 7 z 10) skóre v sebekontrole při online aktivitách. A zatímco přibližně polovina (49 %) dosahuje alespoň středně dobrého skóre, šestina (17 %) má skóre nízké.
• Pouze něco přes polovinu mladých lidí (průměrně 55 % napříč zeměmi) dosahuje vysokého skóre v digitální gramotnosti, což může být způsobeno tím, že technologie v některých případech předbíhají digitální gramotnost. Přibližně dvě třetiny uvádějí, že rozumí algoritmům (65 %) nebo dokážou identifikovat obsah.
• Britští teenageři tráví online nejvíce času, zejména o víkendech konzumují obsah generovaný nebo upravený umělou inteligencí (63 %). Přibližně jeden ze sedmi (14 %) je online více než 8 hodin ve všední dny, o víkendech pak jeden ze šesti (17 %), ve srovnání s průměrem devíti zemí 7 % a 12 %.
Joakim Reiter, ředitel pro externí vztahy a korporátní záležitosti skupiny Vodafone a člen správní rady globální Vodafone Foundation, uvedl: "Teenageři nám říkají něco důležitého – nejde jen o sociální tlak, který je drží online - jde o způsob, jakým jsou aplikace navrženy. Nekonečné skrolování, automatické přehrávání a hypercílené algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely připojené. Je načase, aby online platformy převzaly skutečnou odpovědnost a upřednostnily bezpečnost a pohodu mladých lidí."
Uju Aderemi, ředitelka pro partnerství v organizaci Save the Children, řekla: "Děti mají právo být online nejen v bezpečí, ale také se skutečně rozvíjet. Výsledky ukazují, že mladí lidé v Evropě jsou propojeni více než kdy dřív a často ve světě online zažívají radost. Na druhou stranu, příliš mnoho z nich také zažívá stres, má narušený spánek a cítí se pod tlakem vždy dostupného digitálního světa. Musíme proto děti vybavit dovednostmi, sebevědomím a podporou, kterou potřebují k navigaci v digitálním prostředí tak, aby chránily svou pohodu a mohly se rozvíjet. Tím, že budeme platformy vybízet k odpovědnosti, začleníme digitální zdraví do vzdělávání a budeme naslouchat dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří čelí dalším překážkám, můžeme pomoci vytvářet online prostředí, která posilují místo toho, aby škodila. V propojeném světě by žádné dítě nemělo zůstat pozadu."
Mladí lidé projevují silnou empatii online
Navzdory identifikovaným výzvám zpráva Connected Childhood ukazuje, že digitální prostředí je pro generaci, která vyrůstala online, i místem spojení a osobního růstu.
Většina mladých lidí dosáhla silného skóre v indexu online empatie (61 %), ale pouze polovina (54 %) souhlasila nebo rozhodně souhlasila s tím, že by patřili k nějaké podpůrné online komunitě. Dvě třetiny (66 %) mladých lidí dosáhly vysokého skóre v indexu identity a vztahů, který měří, jak pohodlně se cítí online a jak velkou podporu vnímají.
Velké rozdíly v digitální pohodě a odolnosti napříč evropskými státy
Průzkum Connected Childhood ukázal, že existují výrazné rozdíly podle místa bydliště teenagerů, což naznačuje, že digitální pohoda a odolnost je ovlivněna také domácí atmosférou, vzděláváním a širšími strukturálními faktory.
82 % mladých Rumunů získalo "dobré" nebo "vysoké" skóre v celkovém Indexu digitální pohody a odolnosti, který kombinuje všechny sledované aspekty (oproti celkovému průměru všech devíti zemí 72 %). Albánie a Turecko také dosáhly dobrých výsledků v několika oblastech, zejména v online empatii a v oblasti identity a vztahů.
Spojené království bylo v mnoha aspektech v souladu s průměrem devíti zemí; 29 % mladých dosáhlo dobrého nebo vysokého skóre v indikátoru digitální pohody (průměr devíti zemí byl 26 %), 71 % dosáhlo dobrého nebo vysokého skóre v celkovém Indexu digitální pohody a odolnosti.
Ale britští teenageři patří k nejsilnějším online uživatelům mezi těmito státy, zejména o víkendech, a v sebekontrole jsou pod průměrem většiny zemí - 21 % dosáhlo nízkého skóre v indexu sebekontroly (průměr byl 17 %).
Zranitelné skupiny jsou nejvíce ohrožené
Trvale nižší skóre bylo zaznamenáno u dětí a mladých lidí, kteří zažívají potravinovou nejistotu, trpí úzkostmi nebo depresemi či mají zdravotní postižení, a také u těch, kteří se identifikují jako neheterosexuální.
Celá zpráva (v angličtině) je k dispozici zde: Skills Upload Jr | The Children’s Digital WellBeing Partnership Zdroj: Vodafone