Většina evropských firem není připravena na Evropský akt o přístupnosti, ukazuje nová zpráva

V souvislosti s tím, že tento týden vstupuje v platnost Evropský akt o přístupnosti (EAA), společnost Evinced, přední softwarová firma specializující se na vývoj přístupných webových a mobilních aplikací, dnes zveřejnila svou Zprávu o připravenosti na EAA. Dokument přináší aktuální přehled o tom, nakolik jsou evropské společnosti skutečně připraveny. Výsledky ukazují, že přestože měly firmy šest let na přípravu, většina z nich není na plné dodržování předpisů připravena.

Z výzkumu mezi 120 evropskými společnostmi z dubna a května 2025 podle zprávy vyplývá, že pouze 27 procent oslovených firem se považuje za plně připravené, 45 procent uvádí, že jsou připraveny částečně, a 28 procent přiznává, že jsou buď spíše nepřipravené, nebo zcela nepřipravené.

Začlenění přístupnosti do vývoje

Při bližším pohledu se však ukazuje, že sebevědomí některých firem může být předčasné. Společnost Evinced totiž zjišťovala i to, jak se firmy na EAA skutečně připravovaly. I mezi těmi, které se považují za plně připravené, jen 19 procent uvedlo, že dostatečně přizpůsobily své procesy vývoje produktů tak, aby předcházely budoucím problémům s přístupností. Na druhou stranu 84 procent plánuje takové změny letos zavést, a to s pomocí specializovaných týmů, nástrojů a školení.

Nepřipravené firmy, které jsou v průměru výrazně menší než ty plně připravené, se nacházejí v odlišné situaci. Většina z nich neočekává, že by v roce 2025 dosáhla výrazného pokroku, a počítá s tím, že úplného souladu s předpisy dosáhne až za několik let. Do té doby plánují omezit své úsilí převážně na nápravná opatření, audity a dílčí úpravy v rámci vývoje produktů – a to bez využití specializovaných nástrojů či týmů pro přístupnost

„Přístupnost není úkol, který si lze odškrtnout. Ve svém jádru jde o to, jak vybudovat firmu a především její vývoj produktů tak, aby se inkluze stala přirozenou součástí celého procesu," uvedl Navin Thadani, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Evinced. „Evropský akt o přístupnosti představuje historický závazek k inkluzi v digitální ekonomice. Firmy, které se nyní snaží s požadavky vyrovnat, musí najít co nejefektivnější způsob, jak přístupnost začlenit do svých procesů, aniž by tím zbrzdily vývoj produktů."

EAA se netýká jen evropských firem

Společnost Evinced se ve svém výzkumu zaměřila na evropské firmy, protože chtěla zjistit, jak účinně regulační prostředí podporuje změny na úrovni podniků. Zároveň je však pravda, že dopady EAA se dotknou i mnoha neevropských společností. „Nejde jen o lokální předpis," doplňuje Thadani. „Zákon se velmi pravděpodobně dotkne i firem mimo Evropu, včetně těch, které sídlí v USA nebo Velké Británii, pokud mají zákazníky nebo provoz v EU. Společnosti, které už nyní investují do škálovatelných procesů, školení a nástrojů, budou lépe připraveny nabízet inkluzivní digitální prostředí a vyhnout se nákladným dodatečným úpravám. Přístupnost totiž není jen správná volba, je to i rozumná volba."

