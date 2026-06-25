Většina evropských zaměstnanců by změnila práci kvůli pet-friendly kanceláři

Autor:
  16:18
Sledovat Metro na Googlu

Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Nový průzkum společnosti Mars, Incorporated, do kterého se zapojilo přes 16.000 zaměstnanců napříč Evropou, ukázal, že více než třetina z nich preferuje prostor přátelský ke zvířatům před tradičními benefity a dalšími výhodami na pracovišti.

· 71 % dotázaných by více uvažovalo o pořízení domácího mazlíčka, kdyby byl jejich zaměstnavatel otevřenější vůči zvířatům. Tito lidé se shodli také na tom, že by zvažovali změnu práce, kdyby v nové kanceláři byli mazlíčci povolení.

· 81 % zaměstnanců říká, že zvířecí mazlíčci přinášejí benefit v podobě uvolněnější atmosféry na pracovišti.

Firmy po celém světě každý rok přicházejí s novými benefity pro své zaměstnance. Mars, Incorporated, který je lídrem v oboru produktů a služeb na péči o domácí mazlíčky a výrobcem oblíbených značek včetně PEDIGREE® a WHISKAS®, odhalil, že pet-friendly kanceláře už nejsou pro Evropany příjemným překvapením. Naopak je očekávají. Většina (55 %) z nich by dokonce zvažovala změnu zaměstnání, pokud by to znamenalo, že si budou moci brát své mazlíčky do práce.

Studie s názvem Pet-Friendly Advantage zkoumala názor více než 16.000 zaměstnanců napříč 16 evropskými zeměmi a odhalila, že pet-friendly procesy jsou silným nástrojem pro posílení well-beingu, firemní kultury i pro udržení talentů.

Zapomeňte na ping-pong a svačiny zdarma – zaměstnanci chtějí pet-friendly kanceláře

Data z pracovního portálu Indeed ve Velké Británii zaznamenala čtrnáctinásobný nárůst inzerátů, které zmiňují otevřenost k psům, oproti roku 2019. Protože 81 % účastníků průzkumu uvedlo, že domácí mazlíčci přinášejí benefit v podobě uvolněnější atmosféry na pracovišti, není překvapením, že poptávka po pet-friendly prostoru soupeří s tradičními výhodami v kancelářích, a v některých případech je dokonce převažuje.

Více než třetina (37 %) dotázaných by dala přednost kanceláři přátelské ke zvířatům před osobními benefity, jako jsou zaměstnanecké slevy, podpora ježdění do práce na kole, svačiny zdarma nebo společenské aktivity po práci. Podobný poměr (35 %) respondentů dokonce staví domácí mazlíčky v kanceláři nad hodnotné benefity, jako je rodičovská dovolená nebo soukromá zdravotní péče.

Tuto změnu ve vnímání firemních benefitů pohání zejména generace Z a mileniálové – 41 % mladých lidí od 18 do 24 let aktivně hledá pracoviště s pet-friendly podmínkami, když shání práci, což je téměř dvakrát víc než v generaci nad 55 let (24 %). A 42 % zmíněné podmínky prioritizuje před osobními výhodami, ve srovnání s 25 % ve věku 55+. Pet-friendly přístup se dnes upevňuje jako benefit nutný pro zajištění růstu zítřejších talentů.

Přístup ke zvířatům dokazuje, že se firma stará, ale zaměstnanci mají problém zjistit, na co mají nárok

Zaměstnavatelé mají silné byznysové důvody, proč investovat do pracovišť přátelských k domácím mazlíčkům, zejména v době, kdy stále více společností zavádí povinný návrat zaměstnanců do kanceláří. Ten totiž představuje pro majitele domácích mazlíčků další výzvu a také ztěžuje rozhodování o pořízení zvířete. Polovina (50 %) evropských zaměstnanců má pocit, že firmy s pet-friendly procesy své lidi více podporují při přechodu na práci v kanceláři, a třetina (33 %) říká, že dobře zvládnutá přítomnost mazlíčků v kanceláři signalizuje, že firmě záleží na pohodě jejích zaměstnanců.

„U nás ve společnosti Mars si už dlouho uvědomujeme pozitivní efekt, který mohou mít zvířecí mazlíčci na pracovišti,“ říká Paolo Rigamoti, regionální prezident ve společnosti Mars, divize Pet Nutrition.„Nová data z našeho průzkumu Pet-Friendly Advantage dělají situaci ještě jasnější: pracoviště přátelská k domácím mazlíčkům podporují wellbeing, posilují firemní kulturu a jsou čím dál důležitější pro získání a udržení talentů.“

Celá studie zahrnuje praktický otisk, který by měl ostatním firmám pomoci implementovat vlastní programy, představuje vedení, které je součástí dlouhodobého programu Lepší města pro zvířata od společnosti Mars, jenž prosazuje pet-friendly prostředí v místech, kde lidé žijí, pracují i tráví volný čas.

Celou studii Pet-Friendly Advantage si můžete stáhnout ZDE.

O společnosti Mars, Incorporated

Společnost Mars, Incorporated, věří, že svět, kde chceme žít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Na základě kombinovaných čistých tržeb společností Mars a Kellanova za rok 2025 je dnes rodinnou firmou s ročními tržbami přesahujícími 65 miliard dolarů. Nabízí široké portfolio kvalitních potravin a snacků, které každý den přinášejí radost milionům lidí, i předních produktů a veterinárních služeb pro péči o domácí mazlíčky po celém světě. Do portfolia společnosti patří některé z nejoblíbenějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, ORBIT®, Pringles®, Cheez-It® a BEN’S ORIGINAL™. Mezinárodní síť veterinárních nemocnic společnosti zahrnuje značky BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™ a poskytuje preventivní, všeobecnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Globální divize veterinární diagnostiky ANTECH® nabízí špičkové diagnostické technologie pro péči o domácí mazlíčky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje přibližně 170 000 spolupracovníků po celém světě k tomu, aby každý den přispívali k vytváření lepšího světa pro lidi, domácí mazlíčky i planetu.

Více informací o společnosti Mars naleznete na http://www.mars.com. Společnost můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a YouTube.

O průzkumu

Průzkum byl zadán společností Mars a proveden firmou Censuswide. Dotazník vyplnilo celkem 16 006 zaměstnanců starších 18 let napříč evropskými trhy v období od 31. 3. 2026 do 15. 4. 2026.

Zdroj: Mars

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

ilustrační snímek

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...

26. června 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

ilustrační snímek

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...

26. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

26. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

26. června 2026  14:53

Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

26. června 2026  14:52

Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...

V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...

26. června 2026  14:32

Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....

26. června 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...

26. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

ilustrační snímek

Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.

26. června 2026  14:11

Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník

Muže zavalily skleněné desky z korby dodávky.

Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...

26. června 2026  13:02,  aktualizováno  14:08

Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...

26. června 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.