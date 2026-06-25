Většina evropských zaměstnanců by změnila práci kvůli pet-friendly kanceláři

· 71 % dotázaných by více uvažovalo o pořízení domácího mazlíčka, kdyby byl jejich zaměstnavatel otevřenější vůči zvířatům. Tito lidé se shodli také na tom, že by zvažovali změnu práce, kdyby v nové kanceláři byli mazlíčci povolení.
· 81 % zaměstnanců říká, že zvířecí mazlíčci přinášejí benefit v podobě uvolněnější atmosféry na pracovišti.
Firmy po celém světě každý rok přicházejí s novými benefity pro své zaměstnance. Mars, Incorporated, který je lídrem v oboru produktů a služeb na péči o domácí mazlíčky a výrobcem oblíbených značek včetně PEDIGREE® a WHISKAS®, odhalil, že pet-friendly kanceláře už nejsou pro Evropany příjemným překvapením. Naopak je očekávají. Většina (55 %) z nich by dokonce zvažovala změnu zaměstnání, pokud by to znamenalo, že si budou moci brát své mazlíčky do práce.
Studie s názvem Pet-Friendly Advantage zkoumala názor více než 16.000 zaměstnanců napříč 16 evropskými zeměmi a odhalila, že pet-friendly procesy jsou silným nástrojem pro posílení well-beingu, firemní kultury i pro udržení talentů.
Zapomeňte na ping-pong a svačiny zdarma – zaměstnanci chtějí pet-friendly kanceláře
Data z pracovního portálu Indeed ve Velké Británii zaznamenala čtrnáctinásobný nárůst inzerátů, které zmiňují otevřenost k psům, oproti roku 2019. Protože 81 % účastníků průzkumu uvedlo, že domácí mazlíčci přinášejí benefit v podobě uvolněnější atmosféry na pracovišti, není překvapením, že poptávka po pet-friendly prostoru soupeří s tradičními výhodami v kancelářích, a v některých případech je dokonce převažuje.
Více než třetina (37 %) dotázaných by dala přednost kanceláři přátelské ke zvířatům před osobními benefity, jako jsou zaměstnanecké slevy, podpora ježdění do práce na kole, svačiny zdarma nebo společenské aktivity po práci. Podobný poměr (35 %) respondentů dokonce staví domácí mazlíčky v kanceláři nad hodnotné benefity, jako je rodičovská dovolená nebo soukromá zdravotní péče.
Tuto změnu ve vnímání firemních benefitů pohání zejména generace Z a mileniálové – 41 % mladých lidí od 18 do 24 let aktivně hledá pracoviště s pet-friendly podmínkami, když shání práci, což je téměř dvakrát víc než v generaci nad 55 let (24 %). A 42 % zmíněné podmínky prioritizuje před osobními výhodami, ve srovnání s 25 % ve věku 55+. Pet-friendly přístup se dnes upevňuje jako benefit nutný pro zajištění růstu zítřejších talentů.
Přístup ke zvířatům dokazuje, že se firma stará, ale zaměstnanci mají problém zjistit, na co mají nárok
Zaměstnavatelé mají silné byznysové důvody, proč investovat do pracovišť přátelských k domácím mazlíčkům, zejména v době, kdy stále více společností zavádí povinný návrat zaměstnanců do kanceláří. Ten totiž představuje pro majitele domácích mazlíčků další výzvu a také ztěžuje rozhodování o pořízení zvířete. Polovina (50 %) evropských zaměstnanců má pocit, že firmy s pet-friendly procesy své lidi více podporují při přechodu na práci v kanceláři, a třetina (33 %) říká, že dobře zvládnutá přítomnost mazlíčků v kanceláři signalizuje, že firmě záleží na pohodě jejích zaměstnanců.
„U nás ve společnosti Mars si už dlouho uvědomujeme pozitivní efekt, který mohou mít zvířecí mazlíčci na pracovišti,“ říká Paolo Rigamoti, regionální prezident ve společnosti Mars, divize Pet Nutrition.„Nová data z našeho průzkumu Pet-Friendly Advantage dělají situaci ještě jasnější: pracoviště přátelská k domácím mazlíčkům podporují wellbeing, posilují firemní kulturu a jsou čím dál důležitější pro získání a udržení talentů.“
Celá studie zahrnuje praktický otisk, který by měl ostatním firmám pomoci implementovat vlastní programy, představuje vedení, které je součástí dlouhodobého programu Lepší města pro zvířata od společnosti Mars, jenž prosazuje pet-friendly prostředí v místech, kde lidé žijí, pracují i tráví volný čas.
Celou studii Pet-Friendly Advantage si můžete stáhnout ZDE.
O společnosti Mars, Incorporated
Společnost Mars, Incorporated, věří, že svět, kde chceme žít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Na základě kombinovaných čistých tržeb společností Mars a Kellanova za rok 2025 je dnes rodinnou firmou s ročními tržbami přesahujícími 65 miliard dolarů. Nabízí široké portfolio kvalitních potravin a snacků, které každý den přinášejí radost milionům lidí, i předních produktů a veterinárních služeb pro péči o domácí mazlíčky po celém světě. Do portfolia společnosti patří některé z nejoblíbenějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, ORBIT®, Pringles®, Cheez-It® a BEN’S ORIGINAL™. Mezinárodní síť veterinárních nemocnic společnosti zahrnuje značky BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™ a poskytuje preventivní, všeobecnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Globální divize veterinární diagnostiky ANTECH® nabízí špičkové diagnostické technologie pro péči o domácí mazlíčky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje přibližně 170 000 spolupracovníků po celém světě k tomu, aby každý den přispívali k vytváření lepšího světa pro lidi, domácí mazlíčky i planetu.
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O průzkumu
Průzkum byl zadán společností Mars a proveden firmou Censuswide. Dotazník vyplnilo celkem 16 006 zaměstnanců starších 18 let napříč evropskými trhy v období od 31. 3. 2026 do 15. 4. 2026.
Zdroj: Mars
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.