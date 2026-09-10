Většina sportovních přileb projde bezpečnostními testy EU, ale formální soulad vyvolává obavy

V rámci této kampaně bylo otestováno 70 přileb pro cyklisty, skateboardisty a bruslaře a 30 přileb pro lyžaře a snowboardisty. Většina z nich, konkrétně 79 %, dosáhla v laboratorních testech očekávané úrovně ochrany, pokud jde o tlumení nárazů, účinnost zádržného systému, odolnost proti průrazu (pouze u lyžařských přileb) a trvanlivost. Mezi selhání patřily:
- dvě lyžařské přilby, které neprošly zkouškami tlumení nárazu,
- 19 nevyhovujících přileb mezi 70 cyklistickými přilbami (14 neprošlo v jedné kategorii zkoušek a pět ve více kategoriích).
Formální kontroly značení a dokumentace však odhalily, že 65 % modelů nesplňovalo požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích. Souhrnné výsledky ukázaly, že 70 % výrobků vykazovalo alespoň jeden nesoulad, ať už z hlediska vlastností, nebo formálních náležitostí. Pouze 30 % bylo plně vyhovujících.
Vzorky přileb odebraly orgány dozoru nad trhem (MSA) v Belgii, Estonsku, Finsku, Německu, na Islandu, v Irsku, na Maltě, v Nizozemsku a ve Švédsku. Většina (84 %) byla zakoupena online a zbytek v kamenných obchodech, a to v průměru za 56 EUR.
Přijatá opatření
Orgány MSA označily 18 z těchto selhání jako vážné riziko a dotčené výrobky nahlásily do Safety Gate, systému rychlého varování EU, který slouží k upozorňování spotřebitelů na nebezpečné nepotravinářské výrobky. Pět výrobků bylo staženo z trhu, u osmi byl uložen zákaz prodeje a čtrnáct bylo staženo od spotřebitelů.
Orgány MSA zaregistrovaly 49 výrobků do ICSMS, informačního a komunikačního systému EU pro dozor nad trhem. Orgány MSA využívají tento systém k výměně informací o souladu výrobků s předpisy a donucovacích opatřeních. Ve zbývajících případech orgány MSA na řešení spolupracují s hospodářskými subjekty.
Co můžete udělat vy?
Přilba splňující normy EU může zmírnit závažnost zranění. Pokud si pořizujete přilbu pro osobní potřebu, vyberte si přilbu s označením CE, ke které jsou přiloženy srozumitelné pokyny k použití ve vašem národním jazyce (jazycích) a EU prohlášení o shodě, případně odkaz na něj. Ujistěte se, že přilba sedí správně. Pokud tomu tak není, neposkytuje správnou ochranu.
Nepoužívejte přilby po uplynutí doby použitelnosti nebo po silném nárazu, i když vypadají nepoškozené. Jejich ochranné vlastnosti totiž mohly být narušeny. Vyhýbejte se nákupu použitých přileb, protože jejich předchozí způsob používání a ochrannou účinnost nelze zaručit.
Pokud jste hospodářským subjektem, zajistěte, aby spotřebitelské přilby uváděné na trh EU byly v souladu s nařízením (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a splňovaly příslušné evropské bezpečnostní požadavky. To zahrnuje úplnou a přesnou technickou dokumentaci, označení CE, štítky, pokyny k použití, varování a informace o EU prohlášení o shodě.
Spotřebitelům je třeba poskytovat jasné informace o velikostech, zejména na internetu. Jako výrobce zajistěte, aby příslušenství, například osvětlovací systémy nebo úchyty na lyžařské brýle, nemělo negativní vliv na ochranné vlastnosti přilby. Nebezpečné nebo nevyhovující osobní ochranné prostředky mohou vést ke stažení výrobků z trhu a oběhu, oznámením v systému Safety Gate a rizikům v oblasti odpovědnosti.
Testování v celé EU
Testování probíhalo v rámci kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. JACOP je společná evropská akce v oblasti dozoru nad trhem, která podporuje orgány MSA při ověřování toho, zda výrobky uváděné na jejich trhy splňují předpisy EU. Evropská komise tuto spolupráci financuje a koordinuje, čímž pomáhá orgánům MSA sdílet postupy, porovnávat zjištění a posilovat prosazování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu.
„Kampaně dozoru nad trhem pomáhají chránit podniky před nekalou konkurencí a zajišťují, že výrobky prodávané na jednotném trhu jsou pro spotřebitele bezpečné,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
AV
• Video 1: https://vimeo.com/1211365148?share=copy&fl=sv&fe=ci (16:9)
• Video 2: https://vimeo.com/1211365157?share=copy&fl=sv&fe=ci (1:1)
• Video 3: https://vimeo.com/1210560294?share=copy&fl=sv&fe=ci (B-Roll / bez zvuku)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu
DG GROW LinkedIn · X · Facebook
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky