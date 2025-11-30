ViaBTC daruje 3 miliony hongkongských dolarů na podporu pomoci při požáru a obnovu komunity ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho

Autor:
  15:13
Hongkong 30. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost ViaBTC oznámila dar ve výši 3 milionů hongkongských dolarů hongkongské vládě na pomoc při nouzové pomoci a obnově komunity po požáru ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho. Cílem tohoto příspěvku je pomoci postiženým obyvatelům co nejrychleji se vrátit k normálnímu životu.

Zakladatel a generální ředitel společnosti ViaBTC Haipo Yang vyjádřil hlubokou lítost nad touto tragédií a uvedl: „Upřímně soucítíme s oběťmi a vyjadřujeme nejvyšší úctu hasičům a záchranářům, kteří statečně bojovali v první linii."

Zdůraznil, že společnost ViaBTC bude pečlivě sledovat úsilí o obnovu a nadále se zavazuje spolupracovat se všemi stranami, aby pomohla obyvatelům znovu vybudovat jejich domovy a překonat výzvy, které je čekají.

O společnosti ViaBTC

Společnost ViaBTC byla založena v roce 2016 a je předním globálním těžařem kryptoměn a inovativní blockchainovou platformou, které důvěřuje více než 1,7 milionu uživatelů po celém světě. V současné době se řadí mezi tři největší těžaře kryptoměn na světě pro těžbu BTC, BCH, LTC, DOGE a KAS a poskytuje služby rozmanité mezinárodní komunitě těžařů.

KONTAKT: Karen Hu, karen.hu@vinotech.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Risk při rekonstrukci a už přes 30 poškozených plynovodů. Neodborný zásah může skončit i evakuací domu

Provrtaná plynovodní přípojka v Rýmařově naštěstí neskončila ani požárem, ani...

Může jít o maličkost. Ale neodborný zásah do zdi, chodníku nebo jiné části konstrukce domu či bytu může vážně narušit, provádí-li ji domácí kutil či ne dvakrát školený řemeslník, například důležité...

30. listopadu 2025  16:43

Posílám vám všechnu svou lásku, vzkazoval rodnému Zlínu zesnulý Stoppard

Britský režisér a zlínský rodák Tom Stoppard na setkání se zlínským...

Koncem loňského dubna jej vyslechl zaplněný sál Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. Britský oscarový režisér, scénárista a dramatik se zlínskými kořeny Tom Stoppard tehdy poslal osobní...

30. listopadu 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Želivský klášter zve v adventu na betlémy, přiblíží i osudy duchovních za války

ilustrační snímek

Želivský klášter zve v adventu na výstavu betlémů, speciální prohlídky s premonstráty i na zábavu s Mikulášem a čerty. Lidé tam také mohou zajít na ranní...

30. listopadu 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Máme tady příchod vánočního období které začíná dnešní první adventní nedělí i tentokrát Instagram Městská doprava si pro své fanoušky připravil 24 příspěvků, ale tentokrát využije AI - umělé...

vydáno 30. listopadu 2025  15:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hasiči ve Zlínském kraji zasahovali o víkendu u tří požárů s vyšší škodou

ilustrační snímek

Hasiči ve Zlínském kraji zasahovali během tohoto víkendu u tří požárů, které si vyžádaly nasazení většího množství jednotek a způsobily vyšší škody. Šlo o...

30. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Filmový festival PAF Olomouc obrací letos pozornost k paradoxům pravdy a lži

ilustrační snímek

Projekce, výstavy, koncerty, performance či diskuse nabídne svým návštěvníkům během čtyřdenního programu letošní ročník mezinárodní Přehlídky filmové animace a...

30. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

ViaBTC daruje 3 miliony hongkongských dolarů na podporu pomoci při požáru a obnovu komunity ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho

30. listopadu 2025  15:13

Systém kvantitativního hodnocení bezpečnosti BESS po celou dobu životního cyklu od společnosti Huawei Digital Power získal v Číně nejvyšší hodnocení

30. listopadu 2025  14:56

Náhradní ledová plocha v Opavě, kterou poškodily povodně, je opět v provozu

ilustrační snímek

Náhradní ledová plocha v Opavě, kterou loni v září výrazně poškodily povodně, je opět v provozu. Její oprava stála přibližně 27 milionů korun. ČTK to řekl...

30. listopadu 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

Vozovna Střešovice

Vozovna Střešovice

Představení vánoční flotily DPP ve Vozovně Střešovice .

vydáno 30. listopadu 2025  14:24

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

30. listopadu 2025  14:20

Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel...

Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř...

30. listopadu 2025  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.