ViaBTC daruje 3 miliony hongkongských dolarů na podporu pomoci při požáru a obnovu komunity ve Wang Fuk Court v Tchaj Pcho

Zakladatel a generální ředitel společnosti ViaBTC Haipo Yang vyjádřil hlubokou lítost nad touto tragédií a uvedl: „Upřímně soucítíme s oběťmi a vyjadřujeme nejvyšší úctu hasičům a záchranářům, kteří statečně bojovali v první linii."
Zdůraznil, že společnost ViaBTC bude pečlivě sledovat úsilí o obnovu a nadále se zavazuje spolupracovat se všemi stranami, aby pomohla obyvatelům znovu vybudovat jejich domovy a překonat výzvy, které je čekají.
O společnosti ViaBTC
Společnost ViaBTC byla založena v roce 2016 a je předním globálním těžařem kryptoměn a inovativní blockchainovou platformou, které důvěřuje více než 1,7 milionu uživatelů po celém světě. V současné době se řadí mezi tři největší těžaře kryptoměn na světě pro těžbu BTC, BCH, LTC, DOGE a KAS a poskytuje služby rozmanité mezinárodní komunitě těžařů.
