Rostoucí hashrate (počet výpočetních operací za jednu sekundu), vyšší náklady na elektřinu a tlak na výnosy z bitcoinů představují pro těžaře i nadále výzvu, a to i přesto, že institucionální přijetí, pokrok v oblasti regulace a hardware nové generace tento sektor přetvářejí. Dne 2. prosince ve 12:25 přednese Anton Tsarenok, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti ViaBTC, úvodní projev s názvem „Skutečný stav těžby v roce 2026", ve kterém se zaměří na ekonomiku těžby a na to, jak těžební pooly podporují provozní efektivitu.
„Konkurence v těžbě v roce 2026 již není jen o hashrate. Závisí také na provozní efektivitě a správě kapitálu," uvedl Anton. „Těžební pooly musí poskytovat spolehlivou infrastrukturu a praktické nástroje, které těžařům pomohou spravovat výnosy a provozní kapitál."
Od června 2016 si bitcoinový pool společnosti ViaBTC udržuje deset let nepřetržitého provozu a jednu z nejnižších měr osiřelých bloků v odvětví. Globálně rozložené uzly podporují připojení s nízkou latencí, zatímco monitorování hashrate a výstrahy pomáhají rychle identifikovat problémy. V rámci modelu PPS+ společnosti ViaBTC jsou výnosy PPS z blokových dotací připisovány každou hodinu, což těžařům umožňuje včasný přístup k jejich výnosům.
Kromě vypořádání pomáhá ViaBTC těžařům spravovat aktiva a provozní kapitál v rámci jejich účtů. Díky funkci automatické konverze se dostupné zůstatky podporovaných měn každou hodinu převádějí na BTC nebo USDT bez nutnosti ručních převodů na externí burzu. Pro pokrytí nákladů na elektřinu nebo údržbu jsou k dispozici úvěry zajištěné kolaterálem již od 50 USDT s flexibilním splácením a bez pevného data splatnosti. Těžaři mohou kolaterál získat zpět, jakmile splatí jistinu a úroky.
Na stánku A22 se tým ViaBTC setká s provozovateli těžebních farem, institucionálními klienty, výrobci hardwaru a poskytovateli hostingu. Návštěvníci si mohou prohlédnout správu podúčtů, odkazy Watcher pouze pro čtení, alokaci výnosů, institucionální služby na míru a ukázky produktů. Účastníci jsou zváni k návštěvě stánku nebo k domluvení schůzky předem prostřednictvím webových stránek ViaBTC.
ViaBTC je těžební pool pro více kryptoměn, který slouží těžařům po celém světě. Společnost byla založena v roce 2016 a specializuje se na bezpečné, stabilní a efektivní těžební služby typu Proof-of-Work (PoW; důkaz prací), přičemž podporuje hlavní kryptoměny PoW, včetně BTC, LTC/DOGE, BCH, ZEC a KAS. ViaBTC poskytuje služby více než 2 milionům uživatelů ve více než 150 zemích a regionech. Jeho pooly pro BTC, společnou těžbu LTC/DOGE, BCH a ZEC patří mezi přední těžební pooly na světě.
Zdroj: ViaBTC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60289.