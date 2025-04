Víc než jen spolupráce: Vodafone představuje nový partnerský program pro obchodní partnery

Nový program jsme připravili jako podporu celé partnerské sítě. Vychází ze zpětné vazby přímo od partnerů a zaměřuje se na to, co obchodníci skutečně potřebují: silnější podporu v terénu, přístup k produktovým školením, marketingovým nástrojům i technickému poradenství. Nabízí také jasně nastavená pravidla spolupráce, férový systém odměn a možnost postupovat mezi jednotlivými úrovněmi podle dosažených výsledků.

„Víme, že naši partneři jsou důležitou součástí úspěchu Vodafonu a my tímto krokem cílíme na jasné zarámování celé strategie nepřímého prodeje. Partneři teď mají k dispozici nástroje, které jim usnadní každodenní fungování a podpoří jejich odbornost a profesionalitu. Věřím, že díky tomu se posuneme jako síť ještě dál,“ říká Miroslav Filip, obchodní manažer nepřímého prodeje.

Tři úrovně partnerství, šest oblastí podpory

Program je rozdělen do tří úrovní: Preferred, Premium a Elite, a každý partner má možnost růst podle dosažených výsledků. Program cílí nejen na samotné partnery, ale i na jejich týmy, tedy zástupce v prodejní síti, kteří přímo nabízejí služby Vodafonu koncovým zákazníkům. Za výkonností ale nestojí jen čísla, Vodafone klade důraz i na odbornost a nasazení. Partneři mohou využít až šest oblastí podpory, které pokrývají vše od školení, technické a obchodní pomoci přes marketingové nástroje až po plánování a individuální poradenství. Program tak nabízí praktické výhody, které obchodníkům usnadní každodenní práci a zároveň je motivují k dalšímu rozvoji. Nový program je také součástí mezinárodní strategie a český Vodafone je první, kdo tento přístup zavádí do praxe, s ambicí inspirovat i další země ve skupině Vodafone. Společnost navíc investuje vyšší miliony korun do rozvoje sítě, podpory partnerů a společného růstu v oblastech, jako jsou cloudová řešení, internet věcí nebo další digitální nástroje.

Obchodník roku z partnerské sítě: oceňujeme ty nejlepší

Ve Vodafonu si vážíme všech, kdo pomáhají dostat naše produkty a služby k zákazníkům. I proto pravidelně vyhlašujeme Obchodníka roku, ve které vyzdvihujeme nejlepší jednotlivce z řad obchodníků našich partnerů. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku proběhlo 22. dubna a ocenění si odneslo přibližně 30 z nich. Jejich nasazení, obchodní dovednosti a férový přístup jsou pro nás inspirací a důkazem, že silné partnerství je základem společného úspěchu.

Business Partner Forum: setkání, které spojuje

Na uznání těch nejlepších ale nezůstává jen u jednotlivců. Vodafone Business každý rok pořádá slavnostní Business Partner Forum, které je věnované celému partnerskému ekosystému. Letošní ročník se uskuteční 29. května a nabídne prostor pro osobní setkání, inspiraci i ocenění výjimečných partnerů. V rámci programu bude vyhlášen Partner roku a vystoupí také generální ředitelka Vodafonu Violeta Luca a viceprezidentka pro firemní zákazníky Veronika Brázdilová. Celý partnerský program ukazuje, jak důležitou roli hrají obchodní partneři v úspěchu celé prodejní sítě.

