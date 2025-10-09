Více kilometrů, více zážitků: test ADAC vyhodnotil zimní obutí Goodyear už podruhé za sebou jako nejlepší pneumatiky dle kilometrového výkonu

Autor:
  13:01
Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - Zimní pneumatika Goodyear UltraGrip Performance 3 získala už podruhé za sebou nejvyšší hodnocení od Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), největšího automobilového klubu v Evropě, a to za výjimečný kilometrový výkon, odolnost a celkovou kvalitu. Během roku 2025 rozšíří Goodyear nabídku zimních pneumatik na celkový počet 269 variant. Jedná se tak o jednu z nejširších nabídek zimních pneumatik na trhu.

Společnost Goodyear znovu potvrdila své vedoucí postavení v oblasti inovací a výkonu pneumatik a už druhý rok po sobě získala první místo v prestižním testu zimních pneumatik ADAC. Pneumatika Goodyear UltraGrip Performance 3 se stala absolutním vítězem testu, když se umístila na 1. místě z celkového počtu 31 kandidátů a získala hodnocení „Good“ v kategorii 225/40 R18 [1]. Pneumatika zaujala nejvyšším hodnocením v oblasti bezpečnosti jízdy a environmentálních vlastností, přičemž se pyšní nejnižším oděrem a nejlepším kilometrovým výkonem.

V testu dosáhla UltraGrip Performance 3 nejdelšího kilometrového nájezdu - celkem působivých 76 500 km. Tím o více než 10% překonala druhou pneumatiku v žebříčku. Zároveň prokázala minimální spotřebu - pouhých 5,8 litru na 100 km.

Infobox: Bezpečnost a komfort díky inovacím

Úspěch pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance 3 je založen na pokročilých technologiích, které poskytují vynikající výkon v rozmanitých zimních podmínkách:

  • Technologie Snow Protect s vyšší hustotou lamel a speciálními „sněhovými drápy“ zajišťuje výjimečnou přilnavost i v hlubokém sněhu.
  • Technologie Wet Braking+ optimalizuje přilnavost k povrchu vozovky, lépe odvádí vodu a snižuje riziko aquaplaningu.
  • 3D lamely zvyšují tuhost pneumatiky a zajišťují lepší ovladatelnost na suché vozovce.

Rozšířená nabídka: Největší zimní portfolio v historii Goodyearu

Goodyear navíc dále posiluje svou pozici na trhu prémiových zimních pneumatik výrazným rozšířením nabídky. Během celého roku 2025 uvede výrobce na trh celkem 68 nových variant pneumatik UltraGrip Performance 3, čímž celkový počet zimních pneumatik rozšíří na 269 položek – jde o dosud nejrozsáhlejší zimní nabídku v historii značky.

Toto rozšíření podtrhuje závazek společnosti Goodyear vůči zimnímu segmentu a výrazně rozšiřuje pokrytí klíčových kategorií vozidel. Rostoucí poptávka na evropském trhu SUV a elektromobilů je zohledněna nabídkou rozměrů od 14 do 22 palců, přičemž 84% všech rozměrů tvoří pneumatiky s průměrem 19 palců a více. Mnohé z nových rozměrů jsou již nyní dostupné zákazníkům.

Goodyear UltraGrip Performance 3 je optimalizována pro široké spektrum moderních vozidel, včetně oblíbených elektromobilů, jako jsou Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5 či Volvo EC40 a EX40. Stejně jako všechny pneumatiky Goodyear je UltraGrip Performance 3 připravena na specifické požadavky elektromobilů – nabízí vyšší účinnost a sníženou hlučnost v interiéru. Díky tomu je ideální volbou pro nejnovější generaci vozidel s elektrickým i spalovacím motorem.

„UltraGrip Performance 3 odráží náš závazek poskytovat nejvyšší standardy bezpečnosti a výkonu pro každého řidiče a každý typ vozidla,“ uvedl Ben Glesener, senior ředitel divize technologie osobních pneumatik Goodyear v regionu EMEA a dodává: „Rozšířená nabídka a špičkové výsledky zimních testů Goodyear jsou příslibem toho, že i v zimních měsících se řidiči na našich pneumatikách dostanou šťastně do cíle.“

Více informací o pneumatikách Goodyear UltraGrip Performance 3 najdete na: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/why-goodyear/goodyear-ultragrip-performance-3.html 

(1) Test zimních pneumatik ADAC 2025, testováno 31 pneumatik v rozměru 225/40 R18, testovací vůz Golf VW 8, září 2025

 

Zdroj: Goodyear

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Zámek Jezeří na Mostecku získal dotaci na obnovu, zavře divadelní sál

Zámek Jezeří nad hnědouhelným dolem na Mostecku získal dotaci na další etapu obnovy. Kvůli opravě zázemí se nejméně na dva roky uzavře divadelní sál. Poslední...

9. října 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Expert: Ze všech pokusů se mírový plán pro Pásmo Gazy jeví jako nejvýznamnější

Ze všech pokusů o příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás se současný mírový plán pro Pásmo Gazy jeví jako nejvýznamnější. ČTK to dnes...

9. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Mahlerova Osmá symfonie zazní v Ostravě s 600 účinkujícími na jednom pódiu

Tři orchestry a 11 sborů z Česka a Polska se spojily a společně uvedou Osmou symfonii Gustava Mahlera. Koncert Mahler 8 se uskuteční 17. a 18. května v...

9. října 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Galerie ve zlínském zámku vystavuje díla sklářského výtvarníka Jana Frydrycha

V Galerii Václava Chada ve zlínském zámku je ode dneška k vidění výstava Jan Frydrych – Mikrokosmy. Představuje díla jednoho z nejvýznamnějších českých...

9. října 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR zveřejnila další fota svědků

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na...

9. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Brod zaplaví stovky spisovatelů a tisíce knih, začne oblíbený podzimní trh

Město s největší hustotou spisovatelů a knih na jednoho obyvatele. Takovým přízviskem se opět bude moci chlubit Havlíčkův Brod. Alespoň na dva dny. V pátek a v sobotu se v prostorách Kulturního domu...

9. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově změní umístění

Nové a bezpečnější ukotvení bude mít o letošním adventním a svátečním období vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Firma už připravuje v centru města instalaci speciálního kotvícího prvku.

9. října 2025  14:07

Jihomoravští radní odvolali obviněného šéfa silničářů, nahradí ho náměstek

Krajští radní odvolali ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) Romana Hanáka. Od pátku ho dočasně nahradí investiční náměstek této příspěvkové organizace Jindřich Hochman....

9. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Sokolov láká nové učitele, nabízí příspěvek 150.000 korun a městské byty

Sokolov láká nové učitele na své základní školy pomocí náborového příspěvku. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový...

9. října 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:52

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště. Město jej umístí na zahradu plaveckého bazénu. Radnice tak chce nabídnout zájemcům...

9. října 2025  12:14,  aktualizováno  12:14

Rozhlasovou Cenu Thálie získá na Prix Bohemia Radio herečka Lucie Polišenská

Letošní Cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Lucie Polišenská. Převezme ji během mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix...

9. října 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.