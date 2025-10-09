Více kilometrů, více zážitků: test ADAC vyhodnotil zimní obutí Goodyear už podruhé za sebou jako nejlepší pneumatiky dle kilometrového výkonu

Společnost Goodyear znovu potvrdila své vedoucí postavení v oblasti inovací a výkonu pneumatik a už druhý rok po sobě získala první místo v prestižním testu zimních pneumatik ADAC. Pneumatika Goodyear UltraGrip Performance 3 se stala absolutním vítězem testu, když se umístila na 1. místě z celkového počtu 31 kandidátů a získala hodnocení „Good“ v kategorii 225/40 R18 [1]. Pneumatika zaujala nejvyšším hodnocením v oblasti bezpečnosti jízdy a environmentálních vlastností, přičemž se pyšní nejnižším oděrem a nejlepším kilometrovým výkonem.
V testu dosáhla UltraGrip Performance 3 nejdelšího kilometrového nájezdu - celkem působivých 76 500 km. Tím o více než 10% překonala druhou pneumatiku v žebříčku. Zároveň prokázala minimální spotřebu - pouhých 5,8 litru na 100 km.
Infobox: Bezpečnost a komfort díky inovacím
Úspěch pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance 3 je založen na pokročilých technologiích, které poskytují vynikající výkon v rozmanitých zimních podmínkách:
- Technologie Snow Protect s vyšší hustotou lamel a speciálními „sněhovými drápy“ zajišťuje výjimečnou přilnavost i v hlubokém sněhu.
- Technologie Wet Braking+ optimalizuje přilnavost k povrchu vozovky, lépe odvádí vodu a snižuje riziko aquaplaningu.
- 3D lamely zvyšují tuhost pneumatiky a zajišťují lepší ovladatelnost na suché vozovce.
Rozšířená nabídka: Největší zimní portfolio v historii Goodyearu
Goodyear navíc dále posiluje svou pozici na trhu prémiových zimních pneumatik výrazným rozšířením nabídky. Během celého roku 2025 uvede výrobce na trh celkem 68 nových variant pneumatik UltraGrip Performance 3, čímž celkový počet zimních pneumatik rozšíří na 269 položek – jde o dosud nejrozsáhlejší zimní nabídku v historii značky.
Toto rozšíření podtrhuje závazek společnosti Goodyear vůči zimnímu segmentu a výrazně rozšiřuje pokrytí klíčových kategorií vozidel. Rostoucí poptávka na evropském trhu SUV a elektromobilů je zohledněna nabídkou rozměrů od 14 do 22 palců, přičemž 84% všech rozměrů tvoří pneumatiky s průměrem 19 palců a více. Mnohé z nových rozměrů jsou již nyní dostupné zákazníkům.
Goodyear UltraGrip Performance 3 je optimalizována pro široké spektrum moderních vozidel, včetně oblíbených elektromobilů, jako jsou Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5 či Volvo EC40 a EX40. Stejně jako všechny pneumatiky Goodyear je UltraGrip Performance 3 připravena na specifické požadavky elektromobilů – nabízí vyšší účinnost a sníženou hlučnost v interiéru. Díky tomu je ideální volbou pro nejnovější generaci vozidel s elektrickým i spalovacím motorem.
„UltraGrip Performance 3 odráží náš závazek poskytovat nejvyšší standardy bezpečnosti a výkonu pro každého řidiče a každý typ vozidla,“ uvedl Ben Glesener, senior ředitel divize technologie osobních pneumatik Goodyear v regionu EMEA a dodává: „Rozšířená nabídka a špičkové výsledky zimních testů Goodyear jsou příslibem toho, že i v zimních měsících se řidiči na našich pneumatikách dostanou šťastně do cíle.“
Více informací o pneumatikách Goodyear UltraGrip Performance 3 najdete na: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/why-goodyear/goodyear-ultragrip-performance-3.html
(1) Test zimních pneumatik ADAC 2025, testováno 31 pneumatik v rozměru 225/40 R18, testovací vůz Golf VW 8, září 2025
Zdroj: Goodyear