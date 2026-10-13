Více než 150 rodin na jednom místě. Klinika ISCARE pokračuje ve své tradici

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  8:08
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Praha 13. října 2026 (PROTEXT) - Více než 150 rodin se setkalo na Dni rodin ISCARE na Farmě Vraňany. Rodiče se svými dětmi se znovu potkali s odborníky, kteří jim díky asistované reprodukci pomohli splnit sen o vlastní rodině. Klinika tak navázala na více než třicetiletou tradici péče o páry s poruchami plodnosti i na svá velká setkání rodin, které využily k naplnění svého snu služeb asistované reprodukce. Právě ISCARE v minulosti uspořádalo setkání, které se zapsalo do knihy rekordů počtem dětí narozených díky IVF na jednom místě.

ISCARE: Víc než medicína - průvodce na cestě za rodinou

Léčba neplodnosti a cesta k rodičovství bývají pro partnery často náročnou zkouškou plnou emocí, nejistoty a obrovské naděje. Klinika ISCARE si dlouhodobě zakládá na tom, že její role nekončí úspěšným ukončením léčby. Propojení odborné péče, moderních technologií a hluboce lidského, empatického přístupu je základem péče, kterou ISCARE svým pacientům poskytuje.

Den rodin je hmatatelným důkazem toho, že vztah mezi lékaři, pacienty a dětmi, kterým pomohli na svět, přetrvává a může se proměnit v silnou komunitu. Akce dává rodinám prostor sdílet své příběhy, vzájemně se inspirovat a ukázat, že cesta k rodičovství může mít i po náročném začátku šťastné pokračování.

„Pro celý náš tým v ISCARE je tím nejcennějším oceněním vidět vyrůstat děti, u jejichž prvopočátku jsme mohli stát. Naše práce zdaleka není jen o vědě a statistikách – je o důvěře, naději a plnění těch nejhlubších životních přání. Den rodin je pro nás všechny obrovskou motivací a připomenutím toho, jak hluboký smysl naše práce má,“ uvádí MUDr. Diana Garabášová Mlynárová, primářka Centra asistované reprodukce ISCARE.

Program pro celou rodinu

ISCARE společně s Farmou Vraňany připravili pro děti a jejich rodiny program, který propojil zábavu, poznávání i společně strávený čas. Děti si mohly užít dýňovou stezku, dlabání dýní, soutěže, tematické fotokoutky, focení v traktoru nebo dovádění ve slámě.

Propojení ISCARE s Farmou Vraňany přitom nebylo náhodné. Farma, kde každý den vzniká a roste nový život, se stala symbolickým místem setkání rodin, jejichž příběh začal právě touhou po dítěti. Zatímco v ISCARE stojí na začátku příběhu moderní medicína a péče odborníků, na farmě mohly rodiny oslavit jeho pokračování – společný čas rodičů, dětí a sourozenců v prostředí, kde je růst a život přirozenou součástí každého dne.

Symbolickým vyvrcholením celého dne bylo společné zasazení Stromu života. Rodiče, děti i tým ISCARE zasadili na farmě strom (jabloň) jako symbol života, rodiny, společných chvil a nových začátků. Stejně jako bude strom postupně růst a sílit, bude na farmě zůstávat vzpomínka na den, kdy se rodiny, jejichž příběhy spojila cesta k rodičovství, mohly potkat na jednom místě.

Cílem celého programu bylo nabídnout dětem zážitky, při kterých se něco nového dozvědí, pobaví se a zároveň si užijí den společně se svými rodiči, sourozenci i týmem ISCARE.

„Do ISCARE jsme přišli ve dvou. Dnes jsme tady jako rodina.“

„Když jsme před čtyřmi lety poprvé přišli do ISCARE, měli jsme za sebou téměř tři roky marného snažení, opakovaná vyšetření a jeden neúspěšný pokus o léčbu. Byli jsme unavení a měli velký strach, že se rodiči možná nikdy nestaneme. V ISCARE jsme ale znovu získali naději a hlavně pocit, že na to nejsme sami. Díky léčbě se nám narodila Anička, které jsou dnes tři roky. Vrátit se teď na Den rodin a potkat lidi, kteří stáli na začátku jejího příběhu, je pro nás velmi emotivní. Tehdy jsme přicházeli s otázkou, jestli někdy budeme mít dítě. Dnes ji držíme za ruku,“ říká Tereza, maminka tříleté Aničky.

Společně budujeme budoucnost

ISCARE dlouhodobě přispívá k otevřenější komunikaci o tématech spojených s asistovanou reprodukcí a ukazuje, že mluvit o neplodnosti otevřeně může být důležitým krokem na cestě k odborné pomoci. Prostřednictvím aktivit, jako je nově představený Klub rodin ISCARE, klinika i nadále pečuje o vazby s rodiči a poskytuje jim prostor pro sdílení zkušeností.

Den rodin na Farmě Vraňany tak nebyl jen jednorázovou akcí – byl oslavou života, rodiny, vytrvalosti a naděje. Připomněl, že cesta k rodičovství může být někdy dlouhá a náročná, ale také že za každým úspěšným příběhem stojí konkrétní lidé, jejich odvaha a touha založit rodinu.

O společnosti ISCARE a.s.: ISCARE patří k průkopníkům asistované reprodukce v Česku a párům s poruchami plodnosti pomáhá více než 30 let. Za tu dobu se díky péči centra narodilo více než 12 000 dětí. Klinika také poskytuje komplexní péči v oblasti gynekologie, asistované reprodukce, ortopedie, gastroenterologie, chirurgie, onkologické prevence a dalších specializací. Zakládá si na individuálním přístupu, moderních technologických standardech a maximální empatii k pacientům.

 

Zdroj: Twoblondes

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59589.

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