Více než 6 % lidí vykazuje známky závislosti na mobilních telefonech. Netolismus roste i v České republice!

Autor:
  12:01
Praha 27. srpna 2025 (PROTEXT) - Počet lidí závislých na mobilních telefonech, fenomén označovaný jako netolismus, neustále roste. Podle odhadů se tento problém týká minimálně 6 % populace. Zvláště znepokojivá je situace u dětí ve věku 12 až 15 let, kde míra závislosti dosahuje až 23 procent. Dlouhodobé užívání mobilních zařízení bez kontroly může vést k poruchám spánku, zhoršení schopnosti soustředění, poklesu školního prospěchu i k problémům v sociálních vztazích.

Závislost na internetu se podle studie Národního zdravotnického informačního portálu ČR vyskytuje u 3,4 % populace a dalších 3,7 % je rizikovým chováním na internetu přímo ohroženo. Nejohroženější skupinou jsou podle výzkumu děti ve věku 12–15 let, kde podíl závislých v obou kategoriích dosahuje 23 %. U studentů středních a vysokých škol se odhaduje, že závislost na internetu se pohybuje mezi 6–10 % v závislosti na vzorku studentů a zemi, kde průzkum probíhal. Dospělí jsou ohroženi v menší míře; když se u nich závislost vyskytne, zpravidla má kořeny v dětství.

„Technologie samy o sobě nejsou nepřítelem. Problém nastává tehdy, když se stanou jediným místem, kde mladí lidé nacházejí přijetí a vyslyšení. Negativně je ovlivňuje také přetlak informací bez zpracování, konzumace násilného obsahu, toxických ideálů krásy, misogynie, nedostatek prostoru pro zdravé zpracování emocí a vztahů či absence bezpečného prostředí a dospělých, se kterými by mohli tato témata probírat,“ upozorňuje psycholožka Zuzana Juráneková.

Návrat k obrazovkám po létě

Návrat do školy či do práce po prázdninách znamená i návrat k počítačům, tabletům a mobilním telefonům, což může tento negativní trend ještě zhoršovat. „Průměrný člověk stráví před obrazovkami 7 až 8 hodin denně. Jde o nepřiměřenou zátěž pro oči. Největším viníkem je modré světlo vyzařované z obrazovek počítačů, tabletů a mobilních telefonů, které proniká až k sítnici a může ji poškozovat. V extrémních případech vede až k zánětům spojivek či rohovky,“ vysvětluje Lenka Petruchová, optometristka optik a e-shopu Alensa, prodejce dioptrických a slunečních brýlí či kontaktních čoček.

Zákazy mobilů nepomáhají

Pouhý zákaz používání mobilů u dětí bez smysluplného plánu a průvodní podpory může mít opačný efekt. „To, co opravdu funguje, není zákaz, ale rozvoj digitální gramotnosti a odolnosti, posilování vztahů a emočních dovedností, vytváření bezpečných prostorů, kde se děti cítí přijaty a respektovány, budování odolnosti a kritického myšlení, a to nejen u dětí, ale i u rodičů. I jim musíme pomáhat, aby rozuměli světu mladých,“ zdůrazňuje Zuzana Juráneková.

Stejně důležité je dbát na zdraví očí, které dlouhodobé sledování obrazovek zatěžuje.

„Dávejte si pozor na čas strávený před obrazovkami. Podpořte zdravý spánek a večer si dopřejte čas bez obrazovek. Pokud sledujete televizi či používáte mobil, mějte vhodné osvětlení, které očím uleví, a používejte brýle s filtrem modrého světla, tzv. blue blockery,“ doporučuje optometristka Lenka Petruchová.

 

O SPOLEČNOSTI ALENSA

Společnost Alensa provozuje víc jak 40 e-shopů s kontaktními čočkami, dioptrickými a slunečními brýlemi v 25 zemích Evropské unie, Velké Británii, Norsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Spojených arabských emirátech. V současné době patří ve většině zemí kde působí, mezi tři největší online prodejce kontaktních čoček, celkově je pak v tomto segmentu evropskou jedničkou. V Čechách provozuje e-shop Alensa.cz a optiky Alensa v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Prodává jen originální kontaktní čočky a brýle dodávané autorizovanými a známými distributory. Aktuálně nabízí více než 17.000 dioptrických a slunečních brýlí a na skladě má 99 % možných kombinací kontaktních čoček skladem. Majiteli společnosti jsou RODI INVESTMENT s.r.o. Radka Hejla a JSK EyeCare s.r.o., manželů Jaromíra a Simony Kijonkových, kteří do roku 2023 byli zároveň spolumajitelé technologicko-logistické společnosti Zásilkovna.

 

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

V Brně masivně unikal plyn, policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů bylo evakuováno 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela...

27. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:47

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací z Německa do Bravantic

Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala...

27. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen

Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Obnova čelní fasády zámku v Bzenci za 10,5 milionu korun je hotová

Obnova čelní fasády hlavní budovy zámku v Bzenci na Hodonínsku je po několika měsících hotová. Práce stály přibližně 10,5 milionu korun. Nyní plynule pokračují...

27. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Východočeské divadlo v Pardubicích chystá sedm premiér, včetně Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí 116. sezonu. První diváky přivítá v úterý 2. září na repríze muzikálu Do nebes! o letci Janu Kašparovi. Publikum opět...

27. srpna 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

Záchranná služba má novou výjezdovou základnu v Luhačovicích

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dnes v Luhačovicích na Zlínsku otevřela novou výjezdovou základnu. V lázeňském městě dosud chyběla....

27. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  12:37

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.