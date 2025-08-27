Více než 6 % lidí vykazuje známky závislosti na mobilních telefonech. Netolismus roste i v České republice!

Závislost na internetu se podle studie Národního zdravotnického informačního portálu ČR vyskytuje u 3,4 % populace a dalších 3,7 % je rizikovým chováním na internetu přímo ohroženo. Nejohroženější skupinou jsou podle výzkumu děti ve věku 12–15 let, kde podíl závislých v obou kategoriích dosahuje 23 %. U studentů středních a vysokých škol se odhaduje, že závislost na internetu se pohybuje mezi 6–10 % v závislosti na vzorku studentů a zemi, kde průzkum probíhal. Dospělí jsou ohroženi v menší míře; když se u nich závislost vyskytne, zpravidla má kořeny v dětství.
„Technologie samy o sobě nejsou nepřítelem. Problém nastává tehdy, když se stanou jediným místem, kde mladí lidé nacházejí přijetí a vyslyšení. Negativně je ovlivňuje také přetlak informací bez zpracování, konzumace násilného obsahu, toxických ideálů krásy, misogynie, nedostatek prostoru pro zdravé zpracování emocí a vztahů či absence bezpečného prostředí a dospělých, se kterými by mohli tato témata probírat,“ upozorňuje psycholožka Zuzana Juráneková.
Návrat k obrazovkám po létě
Návrat do školy či do práce po prázdninách znamená i návrat k počítačům, tabletům a mobilním telefonům, což může tento negativní trend ještě zhoršovat. „Průměrný člověk stráví před obrazovkami 7 až 8 hodin denně. Jde o nepřiměřenou zátěž pro oči. Největším viníkem je modré světlo vyzařované z obrazovek počítačů, tabletů a mobilních telefonů, které proniká až k sítnici a může ji poškozovat. V extrémních případech vede až k zánětům spojivek či rohovky,“ vysvětluje Lenka Petruchová, optometristka optik a e-shopu Alensa, prodejce dioptrických a slunečních brýlí či kontaktních čoček.
Zákazy mobilů nepomáhají
Pouhý zákaz používání mobilů u dětí bez smysluplného plánu a průvodní podpory může mít opačný efekt. „To, co opravdu funguje, není zákaz, ale rozvoj digitální gramotnosti a odolnosti, posilování vztahů a emočních dovedností, vytváření bezpečných prostorů, kde se děti cítí přijaty a respektovány, budování odolnosti a kritického myšlení, a to nejen u dětí, ale i u rodičů. I jim musíme pomáhat, aby rozuměli světu mladých,“ zdůrazňuje Zuzana Juráneková.
Stejně důležité je dbát na zdraví očí, které dlouhodobé sledování obrazovek zatěžuje.
„Dávejte si pozor na čas strávený před obrazovkami. Podpořte zdravý spánek a večer si dopřejte čas bez obrazovek. Pokud sledujete televizi či používáte mobil, mějte vhodné osvětlení, které očím uleví, a používejte brýle s filtrem modrého světla, tzv. blue blockery,“ doporučuje optometristka Lenka Petruchová.
O SPOLEČNOSTI ALENSA
Společnost Alensa provozuje víc jak 40 e-shopů s kontaktními čočkami, dioptrickými a slunečními brýlemi v 25 zemích Evropské unie, Velké Británii, Norsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Spojených arabských emirátech. V současné době patří ve většině zemí kde působí, mezi tři největší online prodejce kontaktních čoček, celkově je pak v tomto segmentu evropskou jedničkou. V Čechách provozuje e-shop Alensa.cz a optiky Alensa v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Prodává jen originální kontaktní čočky a brýle dodávané autorizovanými a známými distributory. Aktuálně nabízí více než 17.000 dioptrických a slunečních brýlí a na skladě má 99 % možných kombinací kontaktních čoček skladem. Majiteli společnosti jsou RODI INVESTMENT s.r.o. Radka Hejla a JSK EyeCare s.r.o., manželů Jaromíra a Simony Kijonkových, kteří do roku 2023 byli zároveň spolumajitelé technologicko-logistické společnosti Zásilkovna.