Více než 80 % nizozemských spotřebitelů považuje recyklaci oděvů za důležitou, ale méně než polovina z nich věří, že darované oděvy jsou skutečně recyklovány, vyplývá z průzkumu provedeného společností Reju

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  13:28
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Paříž 10. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Reju™, přední firma zaměřená na regeneraci textilií do nové podoby, provedla průzkum mezi více než 1000 nizozemskými spotřebiteli s cílem zjistit jejich postoje k textilnímu odpadu a recyklaci.

Reju se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií z spotřebitelského odpadu a PET získaného z toku odpadu. Vizí společnosti je vytvořit svět navržený tak, aby vydržel, s posláním vyvinout uzavřený cirkulární textilní systém, který umožní recirkulaci textilií a eliminuje tradiční lineární model likvidace.

Poté, co společnost Reju v květnu 2025 oznámila, že jako místo pro své první recyklační centrum v průmyslovém měřítku si vybrala průmyslový park Chemelot v nizozemském Sittard-Geleenu, představuje nyní následující zjištění.

Průzkum odhaluje, že důvěra spotřebitelů v současný recyklační systém zůstává omezená. Zatímco 82,7 % nizozemských spotřebitelů považuje recyklaci oděvů za důležitou, méně než polovina věří, že sebrané oblečení se dočká druhého života. Zároveň téměř polovina respondentů uvádí, že by recyklovala více oděvů, kdyby měla větší důvěru v tento systém.

Spotřebitelé se považují za uvědomělé nakupující

Nizozemští spotřebitelé se obecně považují za odpovědné kupce oděvů. Více než 80 % respondentů uvádí, že nakupují především oblečení, které nosí často (80,9 %) nebo které používají dlouhou dobu (82,8 %). Impulzivní nákupy se zdají být omezené: pouze 8,6 % respondentů uvedlo, že je pravděpodobné nebo velmi pravděpodobné, že si oblečení koupí impulzivně. Podobně pouze 17,5 % respondentů uvádí, že si kupují oblečení pro konkrétní příležitosti, zatímco téměř 58 % to považuje za nepravděpodobné.

Darování zůstává populární, prodej z druhé ruky zaostává

Když se oblečení již nenosí, spotřebitelé se v drtivé většině rozhodnou je darovat. Více než 75% respondentů uvádí, že je pravděpodobné nebo velmi pravděpodobné, že oblečení darují prostřednictvím sběrných programů. Tyto sběrné programy umožňují, aby textilní odpad z domácností vstoupil do cirkulárního textilního systému, čímž se snižuje pravděpodobnost, že skončí ve spalovně nebo na skládce. Je pozoruhodné, že prodej přes platformy s použitým zbožím zůstává výrazně méně oblíbený – pouze 15,1 % respondentů uvedlo, že oblečení prostřednictvím těchto platforem prodává. Likvidace oblečení v domácím odpadu je rovněž relativně vzácná: pouze 11,6 % respondentů uvádí, že oblečení pravděpodobně vyhodí, zatímco více než 73 % to považuje za nepravděpodobné.

Nejistota brání cirkulárnímu chování

Ačkoli mnoho nizozemských spotřebitelů vyjadřuje ochotu přispět k udržitelnější spotřebě oděvů, přetrvávají pochybnosti o účinnosti současných systémů sběru a recyklace. Značná část respondentů nedokáže říci, zda se sebrané oblečení dočká druhého života, ani jakou roli v tomto procesu hrají jednotliví aktéři v textilním hodnotovém řetězci.

„Výsledky ukazují, že spotřebitelé jsou ochotni přijmout udržitelnější návyky v oblasti oděvů, ale pro podporu cirkulárního chování jsou klíčové transparentnost a důvěra," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Reju se zavázala budovat společně se svými partnery transparentnější a cirkulárnější textilní hodnotový řetězec. Chceme spotřebitelům poskytnout lepší přehled o tom, co se děje s vyřazenými textiliemi, a ukázat, že oděvy lze skutečně přeměnit na nové suroviny. Náš plánovaný závod v Chemelotu má pomoci rozšířit tento cirkulární systém."

Zjištění naznačují, že spotřebitelé jsou ochotni přijmout udržitelnější návyky v oblasti oblékání, ale stále je třeba zapracovat na posílení důvěry v toto odvětví. Zvýšením transparentnosti ohledně toho, co se děje s vyřazenými a sebranými textiliemi, a investicemi do inovativních recyklačních technologií lze cirkulární textilní hodnotový řetězec dále posílit.

O Reju

Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií a PET odpadu z domácností. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je poháněna svým posláním odkrývat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je vybudovat globální cirkulární systém recyklace textilií pro regeneraci a opětovné uvedení polyesterových textilií do oběhu. Více informací najdete na https://www.reju.com/.

O Technip Energies

Technip Energies je globální technologická a inženýrská společnost. Díky vedoucímu postavení v oblastech LNG, vodíku, ethylenu, udržitelné chemie a nakládání s CO2 přispíváme k rozvoji klíčových trhů, jako jsou energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše vzájemně se doplňující obchodní segmenty – technologie, produkty a služby (TPS) a realizace projektů – proměňují inovace ve škálovatelnou průmyslovou realitu.

Díky spolupráci a vynikající realizaci se našich více než 18.000 zaměstnanců v 35 zemích plně věnuje propojování prosperity s udržitelností pro svět, který je navržen tak, aby vydržel.

Společnost Technip Energies dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 7,2 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost má také americké depozitní certifikáty (ADR), s nimiž se obchoduje na mimoburzovním trhu.

Další informace: www.ten.com

O průzkumu

Průzkum provedla v dubnu 2026 společnost Multiscope, nizozemská agentura pro průzkum trhu specializující se na online výzkum chování spotřebitelů, značek a trendů. Průzkumu se zúčastnilo 1 006 nizozemských spotřebitelů. Z respondentů tvořily ženy 52,2 % a muži 47,8%. Z hlediska věkového rozložení bylo 10,2 % ve věku 18 až 34 let, 36,8 % ve věku 35 až 54 let a 53 % ve věku 55 let a více.

Kontakt: Tali Serantes, tali.serantes@reju.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59999.

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