Více než jen auto: LEPAS Maison přivádí elegantní mobilitu k životu

LEPAS Maison přesahuje rámec tradičního autosalonu a spojuje prezentaci vozů s prožitky životního stylu – uživatelé si zde mohli prohlédnout vozy LEPAS, navázat vzájemné kontakty a zažít vizi elegantního života, kterou značka přináší. Prostřednictvím těchto setkání LEPAS a její uživatelé z celého světa také společně zkoumali, jak by se tato vize mohla uplatnit na různých trzích.
Pro LEPAS by elegance měla být cítit při každodenním cestování. V LEPAS Maison si uživatelé mohli zblízka prohlédnout designový jazyk leopardí estetiky, usednout do vozů, osahat si materiály interiéru a vyzkoušet inteligentní funkce. Od intuitivního ovládání, které usnadňuje řízení, až po komfort promyšleně navrženého interiéru – tyto zážitky odrážely tři pilíře značky LEPAS: leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor. Společně proměnily motto značky „Drive Your Elegance“ v zážitek, který uživatelé mohli sami vidět a cítit.
LEPAS Maison rozšířil zážitek i mimo samotné vozy a přenesl vizi elegance značky do každodenního života. Namísto vystavování vozů jako samostatných exponátů je zasadil do přívětivého prostředí, kde mohli uživatelé objevovat, odpočívat a navazovat kontakty. Diskuse o barevných a módních trendech zkoumaly, jak leopardí estetika souvisí s různými kulturními pohledy a globálními životními styly. U kávy uživatelé sdíleli osobní příběhy a názory na elegantní život. Mohli také vyzkoušet roboty AiMOGA a další pokročilé technologie společnosti Chery Auto a zažít, jak mohou lidé, vozy a inteligentní roboti spolupracovat v reálném životě. Spojením designu, společenské interakce a technologií nabídl LEPAS Maison uživatelům pohlcující zážitek elegance a vzor pro přenesení vize životního stylu značky na globální trhy.
S LEPAS Maison jako vzorem se LEPAS připravuje přinést podobné zážitky životního stylu na globální trhy. Během LEPAS Global Elegant Lifestyle Week uzavřela značka dohody s partnery na několika regionálních trzích. S rozšiřováním své celosvětové působnosti plánuje LEPAS otevírat zážitkové prostory, které budou dodržovat jednotné standardy značky a zároveň odrážet místní kulturu a potřeby uživatelů. Uživatelé po celém světě se tak budou moci seznámit s vizí elegantního života LEPAS způsobem, který bude blízký jejich vlastní kultuře.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na několik evropských trhů připravuje také značka iCAUR. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce.
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59870.