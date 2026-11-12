Více než půl miliardy lidí žije s diabetem. Mnozí o tom neví. Na význam včasné diagnostiky upozorní v pražských Čakovicích

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Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - S diabetem dnes žije více než půl miliardy lidí na celém světě. Mnozí z nich přitom o svém onemocnění nevědí, dokud se neobjeví závažné zdravotní komplikace. U příležitosti Světového dne diabetu upozorní osvětová akce v obchodním centru Globus Praha-Čakovice na význam znalosti rizikových faktorů a včasného odhalení onemocnění. Akce se uskuteční 13. listopadu, tedy den před Světovým dnem diabetu. Návštěvníkům nabídne bezplatné orientační měření hladiny cukru v krvi a interaktivní vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o prevenci diabetu.

Letošní Světový den diabetu otevírá nové dvouleté téma1 významu včasné diagnostiky a snižování rizika vzniku diabetu a jeho komplikací. „Diabetes 2. typu se zpravidla nerozvine ze dne na den. Často mu předchází období, ve kterém již můžeme zachytit zvýšené riziko nebo změny metabolismu, ale člověk ještě nemusí pociťovat žádné výrazné obtíže. Právě to je prostor pro prevenci a včasnou intervenci. Čím dříve riziko odhalíme, tím větší máme možnost další vývoj ovlivnit a snížit pravděpodobnost závažných komplikací, mezi které patří například onemocnění srdce a cév, poškození ledvin, zraku nebo nervového systému,vysvětluje doc. MUDr. Jan Brož, Ph.D.

U diabetu 2. typu lze riziko ovlivnit

Význam prevence je zásadní zejména u diabetu 2. typu. Celosvětově je jeho zvýšeným rizikem ohrožen přibližně každý osmý člověk. Roli přitom hraje nejen genetická dispozice a věk, ale také životní styl, množství pohybu, stravování nebo tělesná hmotnost.

Možnosti nás všech bohužel ovlivňuje také prostředí, ve kterém žijeme. Nedostatek přirozeného pohybu, snadná dostupnost energeticky bohatých potravin nebo podmínky života ve městech mohou zdravější volbu komplikovat. O to důležitější je podle odborníků znát vlastní rizikové faktory a věnovat pozornost preventivním kontrolám.

„Právě včasné odhalení rizika diabetu a zvýšené hladiny cukru v krvi může být jedním z prvních kroků k tomu, aby člověk začal svůj zdravotní stav řešit dříve, než se projeví závažnější následky,“ potvrzuje Jan Žák, generální ředitel sítě Dr. Max. 

Orientační měření hladiny cukru v krvi během akce proto nemá nahrazovat lékařské vyšetření. Jeho smyslem je především upozornit na problematiku diabetu a motivovat návštěvníky, aby v případě neobvyklých hodnot svůj zdravotní stav konzultovali s lékařem.

Osvěta nemusí znamenat jen odbornou přednášku

Součástí letošní akce bude vedle měření také kreativní část připravená studenty Vyšší odborné školy publicistiky. Ti dostali za úkol hledat způsob, jak téma diabetu a prevence přiblížit veřejnosti srozumitelně, jednoduše a interaktivně.

Cílem je ukázat, že zdravotní osvěta nemusí spočívat pouze v předávání odborných informací. Zapojení návštěvníků může pomoci téma lépe pochopit, a především si klíčová sdělení zapamatovat.

„Pro studenty bylo zajímavou výzvou přemýšlet nad tím, jak o závažném zdravotním tématu mluvit tak, aby člověka zaujalo a zároveň mu něco skutečně předalo. Nestačí říct, že prevence je důležitá. Potřebujeme hledat formy, díky kterým se lidé zastaví, zapojí a třeba si také uvědomí, že se téma může týkat přímo jich nebo jejich blízkých,“ říká Mgr. Petr Uherka, ředitel Vyšší odborné školy publicistiky v Praze.

Právě propojení odborné prevence s přístupnou a interaktivní formou komunikace má být jednou z hlavních myšlenek letošní osvětové akce pro veřejnost.

Každý může začít jednoduchým krokem

Světový den diabetu každoročně připomíná, že včasná diagnostika, dostupná zdravotní péče a znalost rizikových faktorů mohou mít zásadní vliv na zdraví milionů lidí. U diabetu 2. typu lze vhodnými změnami životního stylu riziko onemocnění snížit nebo jeho nástup oddálit. „Smyslem podobných osvětových aktivit je připomenout veřejnosti, že diabetes nemusí být dlouhou dobu na první pohled patrný. Jednoduché orientační měření může být impulzem k tomu, aby se člověk o své zdraví začal více zajímat a v případě zvýšených hodnot se obrátil na svého lékaře,“ říká Country Lead for Czechia and Head of Pharma společnosti Sanofi Vivek Basantani.

Osvětová akce se uskuteční 13. listopadu 2026 od 10 do 18 hodin v obchodním centru Globus Praha-Čakovice. Návštěvníci zde budou moci získat informace o diabetu a jeho rizicích, absolvovat orientační měření hladiny cukru v krvi a zapojit se do osvětové aktivity připravené studenty Vyšší odborné školy publicistiky.

 

O Dialize

Cílem projektu Dialiga je vytvořit komunitu pacientů, kteří chtějí navzájem sdílet zkušenosti, jak nejlépe zvládat a kompenzovat své onemocnění a prožít přitom plnohodnotný život bez komplikací. Odborným garantem webu je as. MUDr. Jan Brož, Ph.D., předseda neziskové organizace Diacentrum a diabetolog z 2. LF UK a FN v Motole. Více na www.dialiga.cz, Facebooku nebo Instagramu.

O Sanofi

Sanofi je biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj s využitím umělé inteligence usilující o zlepšení životů lidí a udržitelný růst. Naše rozsáhlé znalosti imunitního systému uplatňujeme při vývoji přípravků a vakcín, jež léčí a chrání miliony lidí po celém světě. Inovativní přípravky, na jejichž vývoji pracujeme, mohou pomoci dalším milionům lidí. Náš tým sleduje jediný cíl: tvořit zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. To nás inspiruje k dosahování a zvyšování pokroku i k pozitivnímu dopadu na naše zaměstnance a komunity, jimž sloužíme, tím, že se věnujeme nejpalčivějším výzvám současnosti ve zdravotnictví, ekologii a sociální oblasti.

O Dr. Max

S přibližně 600 pobočkami jsou lékárny Dr. Max největší lékárenskou sítí v ČR s celoplošným pokrytím, a tedy  
i výbornou dostupností. V Praze a v Brně fungují lékárny Dr. Max s nepřetržitou službou. Kvalitu poskytované péče potvrzují jednak výsledky kontrol regulátora a také úspěchy ve spotřebitelských průzkumech; Dr. Max dosáhl třikrát na titul absolutního vítěze v soutěži Obchodník roku, tradičně si odnáší prvenství v lékárenské kategorii při vyhlašování Nejdůvěryhodnější značky a je jedním z nositelů titulu Superbrand. Značka Dr. Max je spojena  
i s největším lékárenským e-shopem v ČR a také ji nese stejnojmenný lékárenský sortiment zahrnující i léčiva. Lékárny Dr. Max slouží pacientům také v pěti dalších zemích Evropy. Vlastníkem je investiční skupina Penta.

O Vyšší odborné škole publicistky 

Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP) je pražská vyšší odborná škola zaměřená na vzdělávání v oblasti médií, publicistiky a audiovizuální tvorby. Studentům nabízí prakticky orientovanou výuku, která propojuje teorii s reálnou mediální praxí a zapojením do konkrétních projektů. Škola sídlí v centru Prahy ve Spálené ulici. Více informací na www.vosp.cz.

Zdroje: 
1/ https://idf.org/news-and-resources/news/wdd-2026-27/ 
2/ https://link.springer.com/article/10.1186/s43162-026-00689-w 

Zdroj: Sanofi

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59995.

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