"Více než třetina toho, co dnes umíme, nebude v?budoucnosti potřeba.” Školství potřebuje změnu, shodli se experti

Autor:
  10:43
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - České vzdělávání stojí na křižovatce a shoda panuje v tom, že změna je nutná. To vyplynulo z konference Inovace a inspirace ve vzdělávání, kterou uspořádala Asociace společenské odpovědnosti společně se Škoda Auto, Nadací Škoda Auto a 42Prague.

„Více než třetina toho, co dnes umíme, nebude podle Světového ekonomického fóra v budoucnosti potřeba,“ zahájil setkání Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto. Ve svém vystoupení zdůraznil, že klíčem k úspěšnému vzdělávání je inovativní a inspirativní prostředí, které dokáže pružně reagovat na dynamické změny ve společnosti i průmyslu. A že takové prostředí mohou významně spoluvytvářet právě firmy, které jsou otevřené vůči zkušenostem druhých a v aktivní spolupráci.

„Žijeme v době, kdy se mění nejen technologie, ale i to, co považujeme za klíčové dovednosti do života,“ navázala Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti. „Pokud se chceme přizpůsobit rychlému vývoji, musíme otevřít vzdělávání inovacím, novým přístupům a celoživotnímu učení.“

Jan Školník, podnikatel a spoluzakladatel Centra rozvoje charakteru, zdůraznil, že musíme jít za hranice technických dovedností: „V tomhle prostředí je už potřeba se ptát, jaký cíl má mít vzdělávání. Abychom byli jako společnost funkční, potřebujeme zdraví, schopnost myslet a spolupracovat. Nestačí jen zvyšovat lidský kapitál, musíme řešit lidský rozkvět.“

Regionální rozměr dodal Ladislav Kučera z Nadačního fondu Škoda Auto: „Největší výzvou je pro nás chuť zažehnout v regionech změnu dělat věci jinak. Proto stavíme naše programy na dialogu a partnerství. Nemáme ambici všechno jen finančně podpořit, ale chceme s partnery sdílet společnou vizi i cíle a být aktivní součástí změn.“ Digitální výzvy shrnula Petra Meliška, CEO 42Prague: „Až 60 % lidí v Česku nebude mít do roku 2030 dostatečný digitální skillset. To může do roku 2035 znamenat až 415 tisíc neobsazených pracovních pozic. Proto nabízíme studium bez poplatků a otevřené všem, kteří mají motivaci své dovednosti rozvíjet,” popsala fungování 42Prague, institutu programování, který přináší doplněk nebo alternativu k tradičnímu výukovému modelu a poskytuje vzdělání na nejvyšší úrovni v oboru IT.

Významnou část programu tvořila diskuse o umělé inteligenci. „Když přišel ChatGPT, školství se vyděsilo. Teď je čas ukázat, co s tím školy mohou dělat,“ řekl Lukáš Kačena, ředitel prg.ai. Ředitel vzdělávacího centra Sféra Pardubice David Koppitz k tomu dodal: „AI nenahradí kritické myšlení. Naopak, musíme mladé učit, aby se neptali jen strojů, ale hlavně sami sebe.“

Diskuze se dotkla i mindsetu učitelů. „Touha lidí spoléhat na autority tu byla vždycky. Dnes se jen přesunula k umělé inteligenci,“ upozornil Kačena. Jak dodat odvahu i těm pedagogům, kteří k technologiím přistupují zdrženlivě? Odpovědí může být zapojení celé školní komunity, od dětí po rodiče, a také trpělivé vysvětlování přínosů, jak zmínil Koppitz. Závěr panelu přinesl jasné poselství: AI je ve školství nevyhnutelná, ale její role není nahradit člověka. Má být partnerem, který rozšiřuje možnosti, a nástrojem, který dává prostor právě těm schopnostem, které stroje nikdy nepřevezmou. Kritickému myšlení, spolupráci a kreativitě.

Závěr konference přinesl jasné poselství: vzdělávání v Česku musí být víc než jen přenos znalostí. Má posilovat hodnoty, spolupráci a schopnost reagovat na rychle se měnící svět. A to je úkol pro školy, firmy, neziskové organizace i celou veřejnost.

Hlavní výstupy konference:

  • Intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi státem, firmami a neziskovými organizacemi je naprosto klíčová pro přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce, propojení sektorů přináší reálné výsledky.
  • Neustálé inovace, technologie ve výuce, moderní pedagogické přístupy a důraz na měkké dovednosti musí být nedílnou součástí vzdělávání.
  • Celoživotní vzdělávání je budoucnost. Schopnost a ochota učit se po celý život je klíčovou kompetencí pro udržení zaměstnatelnosti v digitální době.
  • Regiony mají sílu měnit systém a i lokální iniciativy mohou sloužit jako katalyzátor změn.

 

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

 

Kontakt:

Tereza Ocetková

E-mail: ocetkova@a-csr.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  15:02

Nevšední orloj v centru Brna slaví 15 let, vypadne z něj jubilejní edice kuliček

Nevšední orloj na brněnském náměstí Svobody slaví 15 let. K výročí je na čtvrtek připravená jubilejní edice kuliček v černé barvě, uvedla dnes v tiskové zprávě...

16. září 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud odmítl stížnost Straňáka, jenž usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...

16. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze!

16. září 2025  14:33

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin

16. září 2025  14:32

Příbram zpřísnila pravidla venčení psů ve městě

Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...

16. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Smíchovská lávka dostane nový život. Část povede přes Jizeru, druhá se stane vstupem do muzea

Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...

16. září 2025  14:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:19

Na hradu Lukov lidé uvidí pravděpodobnou podobu Lukrecie Nekešové z Landeka

S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...

16. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.