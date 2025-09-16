"Více než třetina toho, co dnes umíme, nebude v?budoucnosti potřeba.” Školství potřebuje změnu, shodli se experti

„Více než třetina toho, co dnes umíme, nebude podle Světového ekonomického fóra v budoucnosti potřeba,“ zahájil setkání Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto. Ve svém vystoupení zdůraznil, že klíčem k úspěšnému vzdělávání je inovativní a inspirativní prostředí, které dokáže pružně reagovat na dynamické změny ve společnosti i průmyslu. A že takové prostředí mohou významně spoluvytvářet právě firmy, které jsou otevřené vůči zkušenostem druhých a v aktivní spolupráci.
„Žijeme v době, kdy se mění nejen technologie, ale i to, co považujeme za klíčové dovednosti do života,“ navázala Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti. „Pokud se chceme přizpůsobit rychlému vývoji, musíme otevřít vzdělávání inovacím, novým přístupům a celoživotnímu učení.“
Jan Školník, podnikatel a spoluzakladatel Centra rozvoje charakteru, zdůraznil, že musíme jít za hranice technických dovedností: „V tomhle prostředí je už potřeba se ptát, jaký cíl má mít vzdělávání. Abychom byli jako společnost funkční, potřebujeme zdraví, schopnost myslet a spolupracovat. Nestačí jen zvyšovat lidský kapitál, musíme řešit lidský rozkvět.“
Regionální rozměr dodal Ladislav Kučera z Nadačního fondu Škoda Auto: „Největší výzvou je pro nás chuť zažehnout v regionech změnu dělat věci jinak. Proto stavíme naše programy na dialogu a partnerství. Nemáme ambici všechno jen finančně podpořit, ale chceme s partnery sdílet společnou vizi i cíle a být aktivní součástí změn.“ Digitální výzvy shrnula Petra Meliška, CEO 42Prague: „Až 60 % lidí v Česku nebude mít do roku 2030 dostatečný digitální skillset. To může do roku 2035 znamenat až 415 tisíc neobsazených pracovních pozic. Proto nabízíme studium bez poplatků a otevřené všem, kteří mají motivaci své dovednosti rozvíjet,” popsala fungování 42Prague, institutu programování, který přináší doplněk nebo alternativu k tradičnímu výukovému modelu a poskytuje vzdělání na nejvyšší úrovni v oboru IT.
Významnou část programu tvořila diskuse o umělé inteligenci. „Když přišel ChatGPT, školství se vyděsilo. Teď je čas ukázat, co s tím školy mohou dělat,“ řekl Lukáš Kačena, ředitel prg.ai. Ředitel vzdělávacího centra Sféra Pardubice David Koppitz k tomu dodal: „AI nenahradí kritické myšlení. Naopak, musíme mladé učit, aby se neptali jen strojů, ale hlavně sami sebe.“
Diskuze se dotkla i mindsetu učitelů. „Touha lidí spoléhat na autority tu byla vždycky. Dnes se jen přesunula k umělé inteligenci,“ upozornil Kačena. Jak dodat odvahu i těm pedagogům, kteří k technologiím přistupují zdrženlivě? Odpovědí může být zapojení celé školní komunity, od dětí po rodiče, a také trpělivé vysvětlování přínosů, jak zmínil Koppitz. Závěr panelu přinesl jasné poselství: AI je ve školství nevyhnutelná, ale její role není nahradit člověka. Má být partnerem, který rozšiřuje možnosti, a nástrojem, který dává prostor právě těm schopnostem, které stroje nikdy nepřevezmou. Kritickému myšlení, spolupráci a kreativitě.
Závěr konference přinesl jasné poselství: vzdělávání v Česku musí být víc než jen přenos znalostí. Má posilovat hodnoty, spolupráci a schopnost reagovat na rychle se měnící svět. A to je úkol pro školy, firmy, neziskové organizace i celou veřejnost.
Hlavní výstupy konference:
- Intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi státem, firmami a neziskovými organizacemi je naprosto klíčová pro přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce, propojení sektorů přináší reálné výsledky.
- Neustálé inovace, technologie ve výuce, moderní pedagogické přístupy a důraz na měkké dovednosti musí být nedílnou součástí vzdělávání.
- Celoživotní vzdělávání je budoucnost. Schopnost a ochota učit se po celý život je klíčovou kompetencí pro udržení zaměstnatelnosti v digitální době.
- Regiony mají sílu měnit systém a i lokální iniciativy mohou sloužit jako katalyzátor změn.
