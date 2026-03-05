Více peněz na prevenci: Vojenská zdravotní pojišťovna posiluje podporu rodin

Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Nárůst zájmu o benefity určené rodinám s dětmi, posun ve využití preventivních prohlídek, screeningových vyšetření ale také například vyšší náklady spojené s léčbou chronických onemocnění. To jsou některé z trendů, které zaznamenala Vojenská zdravotní pojišťovna v minulém roce. Pro rok 2026 proto pojišťovna rozšiřuje nabídku programů, které mají pomoci rodinám zvládat rostoucí náklady na zdraví dětí a navyšuje vybrané limity.

Rodiny dlouhodobě patří mezi naše priority. Vidíme, že rodiče stále více investují do prevence, a my jim v tom chceme být partnerem. V reakci na poptávku rodičů jsme zvýšili příspěvky na nejžádanější oblasti,“ říká Josef Křivánek, ředitel odboru komunikace a marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny. Cílem programu je posílit zdraví, bezpečí a životní pohodu rodin s dětmi prostřednictvím atraktivních benefitů zdravotní pojišťovny. Program se zaměřuje na prevenci, podporu zdravého vývoje dítěte a snížení finanční zátěže rodičů.

Právě zacílení na specifické benefity je vedle lepších služeb, dostupnosti lékařů a úspory peněz důvodem, proč má smysl změnit zdravotní pojišťovnu. Dalším důvodem může být například nespokojenost s přístupem nebo službami, když je komunikace pojišťovny pomalá, vyřizování trvá dlouho nebo vaši lékaři nemají se stávající pojišťovnou smlouvu. V takových případech může být změna logickým a praktickým krokem.

Vzhledem k tomu, že změna je jednoduchá a možná dvakrát ročně, je dobré si jednou za čas porovnat nabídky,“ radí Křivánek. Přestupné období právě probíhá, je-li přihláška pojištěnce podána v období od 1. dubna do 30. června, změna zdravotní pojišťovny proběhne k 1. lednu následujícího roku. Pokud přihlášku podáte v období od 1. října do 31. prosince, změna zdravotní pojišťovny proběhne k 1. červenci následujícího roku. Přechod od jedné pojišťovny k druhé lze jednoduše vyřídit online z pohodlí svého domova prostřednictvím online přihlášky, kterou naleznete na: https://www.vozp.cz/prihlaska-k-vozp.

Vojenská zdravotní pojišťovna přichází každoročně s novinkami a vylepšeními pro své pojištěnce. K novinkám pojišťovny pro rok 2026 patří vyšší příspěvky na očkování, které nyní činí až 2 000 Kč. Náleží pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru HPV, a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Příspěvek lze získat i na ozdravné pobyty pro děti, na letní tábor nebo školu v přírodě, sportovní kurzy, nákup sportovního vybavení, optiky, doplňků stravy, relaxačních či wellness pobytů aj.

V rámci příspěvků na prevenci má významné místo podpora rodičů v rané péči. Ta zahrnuje příspěvek do výše 2 000 Kč pro těhotné a čerstvé maminky, který lze čerpat na předporodní kurzy, cvičení, laktační poradenství, doplňky stravy pro těhotné či plavání kojenců. Příspěvky z fondu prevence lze čerpat z několika různých programů, které je možno vzájemně dle stanovených podmínek kombinovat.

Vojenská zdravotní pojišťovna rozšířením benefitů pro rok 2026 reaguje i na potřeby rodin, které kladou důraz na prevenci a zdravý vývoj svých dětí a je spolehlivým partnerem, který nabízí nejen kvalitní služby, ale také finanční podporu v klíčových oblastech péče o zdraví.

Více informací na: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

