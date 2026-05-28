Victoria’s Secret otevírá v Palladiu

Autor:
  16:21
Sledovat Metro na Googlu
Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Jsou značky, které se nestávají jen součástí šatníku, ale i osobního rituálu. Victoria’s Secret k nim patří už desítky let. Její svět stojí na doteku krajky, dokonale padnoucím střihu, vůních, které zůstávají v paměti, i na pocitu, že krása začíná ve chvíli, kdy se žena cítí sama sebou.

Tento svět se nyní otevírá v samém srdci Prahy: v pátek 29. května v 10:00 přivítá nákupní centrum PALLADIUM novou prodejnu Victoria’s Secret. Prodejna se nachází v patře +1 a nabídne signature podprsenky, kalhotky, lingerie, sleepwear i beauty produkty včetně oblíbených vůní, tělové péče a mistů. Součástí nabídky bude také ikonická Bombshell Eau de Parfum, vůně s jiskrou brazilského passion fruit, jemností madagaskarské vanilkové orchideje a květinovým srdcem z pivoňky.

Victoria’s Secret dlouhodobě staví na detailu, komfortu a přesném fitu. Do vývoje svých podprsenek promítá více než 40 let výzkumu, designu, inovací a moderních technologií. I proto bude v nové prodejně k dispozici služba, která je pro značku typická: bezplatné one-on-one bra fitting konzultace. Zákaznice díky nim mohou najít střih i velikost, které jim skutečně sedí – a to bez nutnosti předchozí rezervace. Při slavnostním otevření navíc prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 Kč, získá zdarma stylovou tašku Victoria’s Secret.

„Victoria’s Secret je značka, která dokáže z nákupu vytvořit osobní zážitek. Spojuje módu, krásu, komfort a sebevědomí – hodnoty, které přirozeně zapadají do atmosféry Palladia jako místa v centru Prahy, kam lidé nepřicházejí jen nakupovat, ale také se inspirovat,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia.

Otevření Victoria’s Secret je hlavní novinkou týdne, ale zdaleka ne jediným důvodem, proč se vydat do Palladia. Centrum rozšiřuje svou nabídku o další nové koncepty.

FERATT: česká pánská elegance s tradicí

V patře +1 nedávno otevřela nová prodejna české značky FERATT, která je s pánskou módou spojena od roku 1992. Do Palladia přináší nadčasovou eleganci, kvalitní zpracování, poctivé řemeslo a důraz na detail. Její móda je určena mužům, kteří chtějí působit sebevědomě, ale zároveň se cítit pohodlně – v práci, ve městě i při společenských příležitostech.

FERATT není jen o samotném oblečení, ale také o osobním servisu. Zkušený tým zákazníkům pomůže s výběrem střihů, kombinací i celého outfitu tak, aby výsledný vzhled působil přirozeně, dobře seděl a podtrhl osobnost každého muže.

U příležitosti pátečního programu 29. května připravila značka také speciální akci: při nákupu nad 10 000 Kč získá zákazník dárek v hodnotě až 990 Kč. Vybírat bude možné například z podvlékacích triček, vázanek včetně hedvábných, motýlků, vybraných svetrů nebo košil.

Dhaba Beas: barvy, vůně a vegetariánská energie v Tasty Garden

Novou chuťovou adresou Palladia je Dhaba Beas, která otevřela v Tasty Garden (patro +2). Oblíbený koncept přináší do centra vegetariánskou a veganskou nabídku inspirovanou asijskou kuchyní – barevnou, voňavou a ideální pro rychlý oběd během pracovního dne i lehčí večeři po nákupech.

Dhaba Beas tak doplňuje gastronomickou skladbu Palladia o možnost, která odpovídá současnému životnímu stylu: rychlá, dostupná a pestrá kuchyně bez masa, kterou si návštěvníci mohou užít přímo v centru města.

Víkend, kdy Palladium žije hudbou

Módní a gastronomické novinky doprovodí víkendový program pod širým nebem. V pátek 29. května a v sobotu 30. května 2026 se prostor před Palladiem promění v koncertní zónu – PALLADIUM stage na Republice – v rámci festivalu Praha žije hudbou. Největší festival pouličního umění v Čechách přinese hudbu, performance i atmosféru města, které se na dva dny stává jednou velkou scénou.

Hlavní hvězdou na PALLADIUM STAGE bude Aneta Langerová, která vystoupí v pátek 29. května 2026 od 19:45.

Od 28. do 30. května budou navíc pro návštěvníky festivalu připraveny speciální slevy v aplikaci PALLADIUM KLUB.

Praktické informace

Victoria’s Secret
Otevření: pátek 29. května 2026 v 10:00
Místo: PALLADIUM, patro +1
Speciální akce při otevření: prvních 500 zákaznic při nákupu nad 500 Kč získá stylovou tašku Victoria’s Secret zdarma; k dispozici budou také bezplatné one-on-one bra fitting konzultace.

FERATT
Místo: PALLADIUM, patro +1
Speciální akce 29. května 2026: dárek v hodnotě až 990 Kč při nákupu nad 10 000 Kč

Dhaba Beas
Místo: PALLADIUM, patro +2, Tasty Garden
Koncept: vegetariánská a veganská samoobslužná restaurace

Praha žije hudbou – PALLADIUM stage na Republice
Termín: 29.–30. května 2026
Místo: před PALLADIEM, náměstí Republiky

Hlavní hvězda: Aneta Langerová vystoupí 29. května 2026 v 19:45
Detailní program na

https://www.palladiumpraha.cz/festival-praha-zije-hudbou-palladium-stage-29-30-5-2026/

Speciální slevy v aplikaci PALLADIUM KLUB (ke stažení zdarma na App Store nebo Google Play)

Vstup: zdarma

 

 

Zdroj: Property Solutions

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Čeká dnes Radima Rulíka poslední zápas na české lavičce? Česko tahá proti Finsku za kratší konec

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026,...

Mistrovství světa v hokeji 2026 vstupuje do vyřazovací fáze a českou reprezentaci čeká v Curychu klíčový souboj s Finskem. Národní tým chce po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále. To je ale...

28. května 2026  18:17

V Uherském Brodě vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky

ilustrační snímek

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky, takzvaný Living Lab zaměřený na výuku, testování a vývoj nových...

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody

ilustrační snímek

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili v těchto dnech pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají...

28. května 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová sgrafita na městském domě ve Žďáru nad Sázavou připomínají typografa Kalába

ilustrační snímek

Městskou budovu na žďárském náměstí nově zdobí sgrafita. Připomínají typografa Methoda Kalába (1885 až 1963), který se narodil v blízké vesnici Veselíčko. Jeho...

28. května 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

28. května 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

V Novém Jičíně vznikne osm dobíjecích stanic pro elektromobily

ilustrační snímek

V Novém Jičíně vznikne osm dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila...

28. května 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Zlínský kraj přispěje milionem korun na opravu střechy kostela ve Stříbrnicích

ilustrační snímek

Zlínský kraj přispěje milionem korun na rekonstrukci střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku, která je v havarijním stavu....

28. května 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Policie pátrá po muži z Břeclavska, který odešel z domova a nevzal si léky

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi z BĹ™eclavska, kterĂ˝ odeĹˇel z domova a nevzal si lĂ©ky

Policie pátrá po třiašedesátiletém Miroslavu Volfovi z Břeclavska, který odešel z domova neznámo kam. Může být v ohrožení života, nevzal si s sebou potřebné...

28. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026 vstoupilo do play off. Jak hrají Češi a kdo vyzval silnou Kanadu?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na několik...

28. května 2026  17:59

Soud rozhodl o stížnosti Jiřikovského proti vazbě, výsledek zatím nezveřejnil

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Mluvčí...

28. května 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.