Victoria’s Secret otevírá v Palladiu

Tento svět se nyní otevírá v samém srdci Prahy: v pátek 29. května v 10:00 přivítá nákupní centrum PALLADIUM novou prodejnu Victoria’s Secret. Prodejna se nachází v patře +1 a nabídne signature podprsenky, kalhotky, lingerie, sleepwear i beauty produkty včetně oblíbených vůní, tělové péče a mistů. Součástí nabídky bude také ikonická Bombshell Eau de Parfum, vůně s jiskrou brazilského passion fruit, jemností madagaskarské vanilkové orchideje a květinovým srdcem z pivoňky.
Victoria’s Secret dlouhodobě staví na detailu, komfortu a přesném fitu. Do vývoje svých podprsenek promítá více než 40 let výzkumu, designu, inovací a moderních technologií. I proto bude v nové prodejně k dispozici služba, která je pro značku typická: bezplatné one-on-one bra fitting konzultace. Zákaznice díky nim mohou najít střih i velikost, které jim skutečně sedí – a to bez nutnosti předchozí rezervace. Při slavnostním otevření navíc prvních 500 zákaznic, které nakoupí nad 500 Kč, získá zdarma stylovou tašku Victoria’s Secret.
„Victoria’s Secret je značka, která dokáže z nákupu vytvořit osobní zážitek. Spojuje módu, krásu, komfort a sebevědomí – hodnoty, které přirozeně zapadají do atmosféry Palladia jako místa v centru Prahy, kam lidé nepřicházejí jen nakupovat, ale také se inspirovat,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia.
Otevření Victoria’s Secret je hlavní novinkou týdne, ale zdaleka ne jediným důvodem, proč se vydat do Palladia. Centrum rozšiřuje svou nabídku o další nové koncepty.
FERATT: česká pánská elegance s tradicí
V patře +1 nedávno otevřela nová prodejna české značky FERATT, která je s pánskou módou spojena od roku 1992. Do Palladia přináší nadčasovou eleganci, kvalitní zpracování, poctivé řemeslo a důraz na detail. Její móda je určena mužům, kteří chtějí působit sebevědomě, ale zároveň se cítit pohodlně – v práci, ve městě i při společenských příležitostech.
FERATT není jen o samotném oblečení, ale také o osobním servisu. Zkušený tým zákazníkům pomůže s výběrem střihů, kombinací i celého outfitu tak, aby výsledný vzhled působil přirozeně, dobře seděl a podtrhl osobnost každého muže.
U příležitosti pátečního programu 29. května připravila značka také speciální akci: při nákupu nad 10 000 Kč získá zákazník dárek v hodnotě až 990 Kč. Vybírat bude možné například z podvlékacích triček, vázanek včetně hedvábných, motýlků, vybraných svetrů nebo košil.
Dhaba Beas: barvy, vůně a vegetariánská energie v Tasty Garden
Novou chuťovou adresou Palladia je Dhaba Beas, která otevřela v Tasty Garden (patro +2). Oblíbený koncept přináší do centra vegetariánskou a veganskou nabídku inspirovanou asijskou kuchyní – barevnou, voňavou a ideální pro rychlý oběd během pracovního dne i lehčí večeři po nákupech.
Dhaba Beas tak doplňuje gastronomickou skladbu Palladia o možnost, která odpovídá současnému životnímu stylu: rychlá, dostupná a pestrá kuchyně bez masa, kterou si návštěvníci mohou užít přímo v centru města.
Víkend, kdy Palladium žije hudbou
Módní a gastronomické novinky doprovodí víkendový program pod širým nebem. V pátek 29. května a v sobotu 30. května 2026 se prostor před Palladiem promění v koncertní zónu – PALLADIUM stage na Republice – v rámci festivalu Praha žije hudbou. Největší festival pouličního umění v Čechách přinese hudbu, performance i atmosféru města, které se na dva dny stává jednou velkou scénou.
Hlavní hvězdou na PALLADIUM STAGE bude Aneta Langerová, která vystoupí v pátek 29. května 2026 od 19:45.
Od 28. do 30. května budou navíc pro návštěvníky festivalu připraveny speciální slevy v aplikaci PALLADIUM KLUB.
Praktické informace
Detailní program na
https://www.palladiumpraha.cz/festival-praha-zije-hudbou-palladium-stage-29-30-5-2026/
Speciální slevy v aplikaci PALLADIUM KLUB (ke stažení zdarma na App Store nebo Google Play)
Vstup: zdarma
Zdroj: Property Solutions