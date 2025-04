Video: Vakuový sprej amatérského vědce mění stará okna na úsporná

VAKIS je zkratka pro vakuově aktivovanou kapilární izolační směs, která představuje průlomový koncept v oblasti tepelné izolace. Využívá synergii mezi vakuovou redukcí konvekčního přenosu tepla a mikroskopickou kapilární sítí vytvořenou na bázi přírodních polysacharidů, tedy obyčejné mouky. Izoluje až třikrát lépe než běžné izolanty, jako je například minerální vlna.

Pokud se vám zdá oznámení jako aprílový žert, máte pravdu. V běžném životě se ale podobné „zázračné“ technologie prodávají každý den. A to nikoliv jako legrace, ale za desítky až stovky tisíc korun, často lidem, kteří nemají peněz nazbyt.

Podvodníci jsou ve svých nekalých praktikách úspěšní, protože lidé chtějí věřit informacím o jednoduchých a účinných řešeních, která je nebudou stát moc peněz. Stačí jen využít řadu technických termínů a z obyčejné mouky a vakua lze vytvořit supermateriál.

„Po aplikaci na povrch dochází k rychlé polymeraci a vysušení, čímž se vytvoří stabilní pórovitá struktura s vnitřními oblastmi nízkého tlaku. Tyto oblasti efektivně brání šíření tepelné energie vedením i prouděním. Směs dobře přilne k různým podkladům včetně omítek, skla i plechu,“ vysvětluje manipulační techniky Petr Kotek, zakladatel portálu Refsite.info, jenž poskytuje ověřené reference dodavatelů fotovoltaiky, tepelných čerpadel a v průběhu dubna i firem nabízejících zateplení a instalaci izolačních oken.

Reflexní fólie a nátěry nejsou náhradou za skutečnou izolaci

Na trhu se nikoli jako žert, ale jako seriózní nabídka objevují například různé „zázračné“ nátěry a fólie, které slibují účinnost srovnatelnou s 30 cm minerální izolace – realita je ale jiná. Ve skutečnosti jde často o předražené, málo účinné a někdy i nebezpečné materiály.

Hitem bezskrupulózních prodejců jsou tepelněizolační nátěry či postřiky, které slibují odstranění tepelných mostů a plísní bez nutnosti zateplení stavby. Nebo izolační fólie s tloušťkou 3 cm slibují téměř nulové tepelné ztráty. Laboratorní testy nicméně prokázaly, že fólie stavbu nejen že nezateplí, ale mohou navíc ohrozit zdraví, například tím, že materiál je vysoce hořlavý.

„Prodejci nezřídka pracují s polopravdami, zveličují účinnost a zamlčují nevýhody. Žádná tzv. superfólie nemůže mít stejné izolační vlastnosti jako 30 cm minerální vlny. Kdyby někdo tak skvělý materiál vyvinul, byl by extrémně drahý,“ upozorňuje architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Například tzv. aerogely, které mají skutečně nadstandardní izolační vlastnosti i při malých tloušťkách, jsou tak drahé, že se aplikují jen na malých plochách, kde jejich využití má ekonomický smysl.

Selský rozum na podvodníky nemusí stačit, obraťte se na odborníky

Moderní technologie jdou rychle vpřed. Co bylo před pár lety nemyslitelné, je dnes realitou. Spoléhat se proto na selský rozum nestačí. Podvodníci to vědí, a proto umně mixují realitu s fikcí, takže i vzdělaný laik se může snadno nachytat a zbytečně utratit i stovky tisíc korun za něco, co nemá deklarovanou užitnou hodnotu.

Pokud se nechcete nechat okrást podvodníky, poraďte se s opravdovým odborníkem. Při výběru úsporných technologií můžete vybírat z firem na portálu Refsite.info, kde lze najít ověřené recenze firem z blízkého okolí nabízejících tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

„V průběhu dubna přidáme i firmy zateplující domy a nabízející výměnu oken. Na jednom místě tak bude možné vybrat komplexní mix dodavatelů energeticky úsporných řešení,“ uzavírá Petr Kotek z Refsite.info.

V případě komplexního zateplení domu se obraťte na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), která poskytují poradenství zdarma a zároveň pomohou se získáním dotace.

Zdroj: Portál Refsite.info