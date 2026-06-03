VIDEO ZDARMA: Hlavní příjezdová komunikace do Hluboké nad Vltavou od Českých Budějovic je uzavřená

Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Osobně jsem překvapený, že Hluboká unese třetí prodejnu vedle Penny a Billy, ale není to moje věc, a oni vědí, co dělají. Dělá se tam veliký nájezd k Lidlu na parkoviště, aby to bylo bezpečné."
Kvůli této rekonstrukci tak zdejší křižovatka projde výraznou proměnou.
Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Dojde k obrovské změně křižovatky, co je u Munického rybníka, jak tam stojí Svatý Jan Nepomucký. Je to nutná změna, aby tam mohl být nájezd na parkoviště a aby vznikly nájezdní pruhy do města a zase ven. Probíhající změnu křižovatky financuje Lidl."
Až do skončení prací tak musí řidiči na Hluboké využívat objízdné trasy.
Tomáš Jirsa (ODS), starosta Hluboké nad Vltavou: "Lidl se objíždí kolem benzínové stanice a kolem Penny, tam jsme udělali nový povrch kolem hůavního parkoviště. Ano, komplikuje to dopravu do Hluboké, ale musí se to udělat."
Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být hotovo zhruba v polovině července.
Zdroj: POLAR televize Ostrava