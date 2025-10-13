VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Aures Holdings představí výroční výsledky

PROTEXT VIDEO bude v úterý 14. října 2025 vysílat on-line TK Aures Holdings, na které představí výroční výsledky společnosti, včetně rekordních prodejů za rok 2025, plánovaných prodejů do konce roku a aktuální strategie expanze.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:30.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L1Yo-SbWJaY?si=gs8qLPiQRQHWooTj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné...

13. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Pardubický kraj rozhodne do konce roku o stavbě inovačního centra

Pardubický kraj do konce roku rozhodne, jestli postaví inovační centrum v areálu bývalého dětského domova v Pardubicích. Kraj má mnoho jiných investic a...

13. října 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

Mezi děčínskými částmi Přípeř a Maxičky platí do 15. listopadu dopravní omezení

Mezi děčínskými městskými částmi Přípeř a Maxičky platí ode dneška do 15. listopadu dopravní omezení kvůli opravě povrchu silnice a železničního přejezdu....

13. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

CZECH TRAVEL MARKET 2025: Odborníci z cestovního ruchu se sejdou v pražských Letňanech

13. října 2025  11:10

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlovy Vary dokončily rekonstrukci stadionu, bude hostit mistrovství republiky

Karlovy Vary dokončily rekonstrukci atletického stadionu v Tuhnicích, druhá etapa oprav stála přes osm milionů korun. ČTK to řekl náměstek primátorky Miroslav...

13. října 2025  9:27,  aktualizováno  9:27

Policisté pátrají po seniorovi z Německa, který se ztratil v okolí Hřenska

Policisté na Děčínsku pátrají po 73letém muži z Německa, který se v neděli odpoledne ztratil v okolí Hřenska. Už v neděli muže hledali policisté, hasiči a...

13. října 2025  9:18,  aktualizováno  9:18

Praha se stala světovým centrem pro TCIM

13. října 2025  10:57

Muže mlátili pěstmi do hlavy, na místě zemřel. Cizincům u soudu hrozí deset let

Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve...

13. října 2025  9:32,  aktualizováno  10:53

Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci...

13. října 2025  10:22,  aktualizováno  10:52

Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič...

13. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

