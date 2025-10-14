VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Erasmusdays 2025 ,,Záříme napříč Evropou"

  12:30
PROTEXT VIDEO bude ve středu 15. října 2025 vysílat on-line setkání Erasmusdays 2025. Pořádá Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které je držitelem akreditace Erasmus+ - vzdělávání dospělých.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 9:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Sq3m08KZa3M?si=rRhsORBLKxD0B-C0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

14. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

