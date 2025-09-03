VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Infarkt v 50? To nechcete!

Autor:
  9:59
PROTEXT VIDEO bude ve čtvrtek 4. září 2025 vysílat on-line diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete! aneb Jak na vysoký krevní tlak a cholesterol. Zúčastní se vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce Pavel Rutar, kardioložka a vedoucí lékařka centra pro hypertenzi FN Olomouc Eva Kociánová a předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Kristýna Čillíková.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

PROTEXT

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n2S9uAfYZ0c?si=NHa3rdTwC6GiKxpk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

