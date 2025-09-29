VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Kulatý stůl PSYCHOMODULAČNÍ LÁTKY V PRAXI

PROTEXT VIDEO bude v úterý 30. září 2025 vysílat on-line Kulatý stůl na téma Psychomodulační látky v praxi: silné stránky, výzvy a příležitosti. Zúčastní se mj. expert Viktor Mravčík, vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti Hana Bendová a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. ČTK. Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 10:00. Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku. Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

