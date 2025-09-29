VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Kulatý stůl PSYCHOMODULAČNÍ LÁTKY V PRAXI
Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci
Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.
Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....
SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?
Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...
Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů
Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....
Ekologové s vědci se ohradili proti záměru snížit ochranu rezervace Maštale
Skupina ekologických organizací, odborníků a místních znalců zaslala otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému (3PK) s výzvou k...
Tragicky zemřelého karlovarského hoteliéra si připomenou jeho kolegové i město
Město Karlovy Vary i kolegové z místních hotelů si připomenou památku Stanislava Matouška, majitele známého hotelu Richmond v Karlových Varech, který tragicky...
Český a polský Krkonošský národní park má ocenění za přeshraniční spolupráci
Správy českého a polského Krkonošského národního parku získaly ocenění Euroregionu Neisse?Nisa?Nysa za rok 2025 v kategorii vzorová přeshraniční spolupráce....
Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili
Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...
Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu
Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...
Valašské Meziříčí chystá rekonstrukci školky v Bynině, od září je zavřená
Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá rekonstrukci Mateřské školy Bynina. Město muselo školku z bezpečnostních důvodů od 1. září uzavřít. Děti navštěvují jiné...
Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani na podporu recyklace a ekologické likvidace odpadu
Kolik zákazů je hodně zákazů? Když se sejde více stavebních akcí najednou, může to vypadat komicky.
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Představitel střední generace českých malířů Tomáš Tichý: Lež se on-line šíří šestkrát rychleji než čistá pravda
Jeden z nejvýraznějších českých malířů střední generace Tomáš Tichý uvádí novou výstavu s názvem Dopamind. Expozice, již si bude možné prohlédnout od 9. října do 15. listopadu 2025 v pražské Spot...
NÚKIB v souvislosti s kybernetickým zákonem upozorňuje na neseriózní nabídky
Firmy by podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáše Kintra měly být obezřetné ohledně některých nabídek na...