VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Mediální setkání skupiny Austrotherm – největšího výrobce stavebních polystyrenových izolací v Evropě

  9:00
PROTEXT VIDEO bude ve středu 14. ledna 2026 vysílat on-line mediální setkání skupiny Austrotherm CZ, na kterém představí dopady fúze na český trh s izolačními materiály, roli českého závodu v rámci evropské skupiny a změny vyplývající z nových evropských požadavků na energetickou náročnost budov.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 11:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

embed: <iframe width="560" height="315" src=" https://www.youtube.com/embed/jvJTZ8JraT4?si=RAUS5gGeM70avC3v " title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

