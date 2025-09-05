VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Nominační večer soutěže Stavba roku 2025

PROTEXT VIDEO bude v pondělí 8. září 2025 vysílat on-line Nominační večer soutěže Stavba roku 2025 s předáním diplomů aktérům nominovaných staveb. Na programu je i vyhlášení nominací Zahraniční stavba roku 2025. Večerem provede herec Tomáš Novotný.

Přímý přenos, který je médiím k dispozici ZDARMA, začne v 19:00.

Přímý přenos mohou použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku.

Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

 

Dotazy ohledně materiálů označených jako VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA prosím adresujte na tel.: +420 222 098 330, protext@ctk.cz.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_eLqv1jzzNw?si=7Lp_iuL8OzE80cF1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

